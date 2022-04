Pluto TV: Jetzt auch als App für Windows & XBox

Pluto TV läuft ab sofort auf der Xbox

Bild: Pluto TV Wer gerne die neuesten Episoden von "Star Trek Disco­very" schaut, hat nun eine weitere Option: Der Strea­ming-Dienst aus dem Hause Para­mount ist ab sofort auch auf der Micro­soft Xbox verfügbar. Damit weitet der werbe­finan­zierte Streamer seine Präsenz in Deutsch­land noch­mals deut­lich aus. Bislang konnte man das Angebot bereits unter anderem auf Android und Amazon Fire TV nutzen.

Down­load im Micro­soft App Store

Bild: Pluto TV Die App steht im App Store für Windows 10 und 11 sowie die Xbox Series XS und Xbox One bereit. Mit an Bord sind 110 thema­tisch kura­tierte Sender und eine umfang­reiche On Demand-Biblio­thek. Ebenso gilt das Angebot für Öster­reich, in der Schweiz läuft Pluto TV zudem neben der deut­schen auch in der fran­zösi­schen und italie­nischen Sprach­ver­sion.

"Die Part­ner­schaft mit Micro­soft ist ein wich­tiger Schritt, um die Verbrei­tung von Pluto TV voran­zutreiben und unser Angebot überall und jeder­zeit verfügbar zu machen, sei es über Spiel­kon­sole, Fern­seher oder ein mobiles Gerät", so Olivier Jollet, Senior Vice Presi­dent und General Manager von Pluto TV Inter­national. "Die Verfüg­bar­keit von Pluto TV auf der Xbox und im Micro­soft Store erwei­tert unsere lange Liste von Platt­formen um einen enorm wich­tigen Partner."

Live TV und On Demand

Pluto TV setzt auf eine Mischung aus thema­tisch kura­tierten Live TV sowie On Demand-Inhalten. Es handelt sich dabei jedoch nicht um klas­sische lineare Fern­seh­sender, sondern speziell für Pluto TV zusam­men­gestellte Kanäle, darunter insbe­son­dere bekannter Content der Para­mount-Sender Comedy Central, Nickel­odeon und MTV.

Inter­essant ist das Angebot aber vor allem für Star Trek-Fans. Neben der Serie "Enter­prise", welche die Geschichten um die Crew von Captain Jona­than Archer erzählt, hat Pluto TV auch Staffel Vier von "Disco­very" im Programm. Die Serie feierte ihre Deutsch­land­pre­miere bei Netflix, im Free TV ist sie aller­dings mitt­ler­weile auch bei Tele 5 zu sehen.

Start von Para­mount+

In den kommenden Monaten ist darüber hinaus mit einem Start von Para­mount+ in Deutsch­land zu rechnen. Span­nend bleibt dann, welche Serien und Filme aus dem Hause Para­mount weiterhin im Katalog von Pluto TV verbleiben bzw. neu hinzu­kommen. Zumin­dest für ganz aktu­elle Premieren von "Star Trek" ist davon auszu­gehen, dass diese ins kosten­pflich­tige Abo-Angebot abwan­dern.

Einige High­lights, wie beispiels­weise die Science Fiction-Serie "Halo" laufen unter­dessen in Deutsch­land bereits bei Sky. Dessen Mutter­kon­zern Comcast hatte eine Koope­ration mit Para­mount ange­kün­digt, so ist das kosten­pflich­tige Strea­ming-Angebot des US-Medi­enkon­zerns künftig für Nutzer des Pay-TV-Anbie­ters inklu­sive, weitere Details hierzu sollten ebenso bald kommu­niziert werden.

In einem Test haben wir uns das Angebot von Pluto TV bereits ange­schaut.