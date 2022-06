Paramount+: Deutschland-Start im Dezember

Schon bald startet Para­mount+ in Deutsch­land, eine Gene­ral­probe folgt noch vorab in Groß­bri­tan­nien. Der UK-Launch steht dort in dieser Woche auf dem Programm, mit dabei sind zahl­reiche Origi­nals und Block­buster.

Egal ob Halo, Star Trek oder Sponge Bob - Zuschauer in Groß­bri­tan­nien bekommen ab dieser Woche alle Inhalte aus dem Hause Para­mount beim neuen Strea­ming-Dienst Para­mount+. Lange warten muss aller­dings auch niemand mehr in Deutsch­land, denn der Launch steht im Dezember an, wie Para­mount-Marken­chefin Susanne Schild­knecht nun in einem Inter­view bestä­tigte. Wer bereits Kunde von Sky ist, muss sich übri­gens um nichts weiter kümmern. Im Cinema-Abo gibt es Para­mount+ auto­matisch ohne Zusatz­kosten. Eine Enttäu­schung scheint es aber für Kunden zu geben, die in Groß­bri­tan­nien Skys SVoD-Service "NOW" gebucht haben. Dort soll laut "Cord Busters" Para­mount+ nicht inklu­sive sein. Ob man die gleiche Regel künftig für Deutsch­land über­nimmt, ist aller­dings zum jetzigen Zeit­punkt unklar.

Uma Thurman rührt Werbe­trommel

Paramount+ startet in Großbritannien

Logo: Paramount Für den Launch hat sich Para­mount in einem Werbe­spot mit Uma Thurman noch­mals promi­nente Unter­stüt­zung an Bord geholt. Preis­lich liegt Para­mount+ in Groß­bri­tan­nien zum Start bei 6,99 Pfund (Monatsabo) oder alter­nativ im Jahresabo bei 69,90 Pfund. Somit bietet man vergleich­bare Optionen wie Disney+ oder Amazon Prime Video. In Deutsch­land wird Para­mount+ laut Schild­knecht ab Dezember für 7,99 Euro im Monatsabo verfügbar sein.

Es ist zumin­dest nicht unwahr­schein­lich, dass der Preis in Zukunft noch nach oben ange­passt wird, wenn weitere Inhalte hinzu­kommen. So zumin­dest lief es in den vergan­genen Monaten glei­cher­maßen bei Disney+, dort erfolgte der Launch im Monatsabo eben­falls für knapp unter sieben Euro. Zum Zeit­punkt war aber zum Beispiel das Erwach­senen­angebot "Star" noch nicht inklu­sive.

Attrak­tives Angebot

Zum genannten Preis bietet Para­mount+ aller­dings deut­lich mehr als die Konkur­renz und das liegt nicht nur an Star-Trek-Serien wie "Strange New Worlds". Zeitnah gibt es zum Beispiel auch exklu­sive Kino­block­buster, wie den erst kürz­lich im Kino ange­lau­fenen "Top Gun Mave­rick". Para­mount hat darüber hinaus viele weitere erfolg­reiche Fran­chises wie "Mission Impos­sible" oder "Indiana Jones" im Programm. Sofern aus diesen Reihen neue Filme veröf­fent­licht werden, sind die Titel voraus­sicht­lich eben­falls zeitnah und exklusiv bei Para­mount+ verfügbar.

Inter­essant dürfte aller­dings auch sein, ob über­haupt bzw. wie zeitnah Inhalte von Para­mount+ zum werbe­finan­zierten AVoD-Dienst Pluto TV wech­seln, der eben­falls zu Para­mount gehört. Und ganz beson­ders welchen Anteil Premium-Serien von Show­time am Gesamt­katalog von Para­mount+ in Deutsch­land haben. Bislang laufen diese noch über­wie­gend exklusiv bei Sky. Im Rahmen der anste­henden Part­ner­schaft mit Comcast werden sie aber voraus­sicht­lich außer­halb der regu­lären Sky-Märkte Deutsch­land/Öster­reich, Groß­bri­tan­nien/Irland und Italien über den neuen SVoD-Service "SkyShowtime" vermarktet.

Para­mount: Mehr Disney wagen?