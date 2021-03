ViacomCBS: Paramount+ expandiert in Nordeuropa

ViacomCBS will seinen Strea­ming-Dienst zügig welt­weit ausrollen. In Nord­europa holt man sich dazu Verstär­kung vom schwe­dischen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern Telia. Deren Kunden bekommen nun Zugriff auf Para­mount+.

SpongeBob ist auch bei Paramount+ an Bord

Bild: ViacomCBS ViacomCBS-Präsi­dent Bob Bakish will Para­mount+ möglichst schnell welt­weit an den Start bringen. Dabei verfolgt der US-Medi­enkon­zern aber im Gegen­satz zu Mitbe­wer­bern wie Disney eine andere Stra­tegie. Offenbar will man den Strea­ming-Dienst nicht nur auf eigene Faust, sondern auch über Part­ner­schaften lancieren.

Nun hat ViacomCBS einen Vertrag mit dem wich­tigsten skan­dina­vischen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern Telia geschlossen, berichtet Digital TV Europe. Das Modell könnte auch ein Vorbild für einen poten­ziellen Start in Deutsch­land sein.

Exklu­siver Zugang in Skan­dina­vien

SpongeBob ist auch bei Paramount+ an Bord

Bild: ViacomCBS Die Part­ner­schaft zwischen ViacomCBS und Telia umfasst die drei skan­dina­vischen Märkte Norwegen, Schweden und Finn­land. In den genannten Regionen ist Content von US-Studios wie HBO und Para­mount sehr beliebt, weshalb eine Europa-Expan­sion zunächst in diesen Staaten durchaus logisch erscheint.

Kunden von Telia erhalten demnach exklu­siven Zugriff auf den Katalog von Para­mount+, welcher einen Mix aus mehr als 6.000 Seri­en­epi­soden, Block­bus­tern, Scripted Reality-Formaten, Doku­men­tationen und Kinder­pro­grammen enthält. ViacomCBS verweist dabei unter anderem auf Titel wie "Mission Impos­sible", "Star Trek", "SpongeBob" und "Dexter". Alle Telia-Kunden in Norwegen, Schweden und Finn­land können den Dienst über das Gerät ihrer Wahl nutzen. Apps stehen dabei zum Beispiel für Smart­phone und Tablets zur Verfü­gung, außerdem kann der Dienst am PC und Note­book genutzt werden.

Darüber hinaus kündigte ViacomCBS an, in den nordi­schen Märkten weiterhin lineare Kanäle anbieten zu wollen. Diese Stra­tegie unter­scheidet sich deut­lich von Disney, der Micky-Mouse-Konzern hatte sein inter­natio­nales TV-Angebot mit dem Start von Disney+ deut­lich zurück­gefahren.

Telcos setzen auf Content

Auch für Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerne in Europa wird es zuneh­mend wich­tiger, eigenen Kunden attrak­tiven Content zu bieten, damit die Netz­infra­struktur und entspre­chende Tele­kom­muni­kati­ons­ange­bote aktiv genutzt werden. Die Stra­tegie ist hier aller­dings anders, als in den USA.

Während Konzerne wie AT&T mit WarnerMedia selbst eigene Inhalte produ­zieren, setzen die euro­päi­schen Anbieter zuneh­mend auf Part­ner­schaften mit Content-Liefe­ranten. So koope­riert beispiels­weise Telefónica bei seiner Marke o2 in Deutsch­land unter anderem mit der Comcast-Tochter Sky, deren Produkt Sky Ticket im Rahmen von o2 TV ange­boten wird. Die Deut­sche Telekom hatte eben­falls erst kürz­lich einen entspre­chenden Vertrag mit ViacomCBS für Magenta TV geschlossen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Para­mount+, sondern um einzelne Inhalte von ViacomCBS bzw. Para­mount Pictures. Zudem standen Telekom-Kunden durch entspre­chende Verträge auch Inhalte von anderen US-Studios wie beispiels­weise Sony und FOX Networks Germany per Video on Demand zur Verfü­gung. Die Ange­bote dürften in Zukunft weiter ausge­baut werden.

Para­mount+ in Deutsch­land bei der Telekom?

Vor dem Hinter­grund des Vertrags­abschlusses stellt sich natür­lich die Frage, ob ViacomCBS auch in Deutsch­land einen Distri­buti­ons­ver­trag für Para­mount+ abschließt - oder sein Angebot selbst in den Markt bringt. Eine Koope­ration mit der Deut­schen Telekom erscheint nicht unwahr­schein­lich, immerhin laufen ja offen­sicht­lich bereits Para­mount-Inhalte bei Magenta TV. Es ist aller­dings davon auszu­gehen, dass ViacomCBS hierzu keine globale Entschei­dung trifft, sondern bei entspre­chenden Verträgen auf regio­nale Markt­gege­ben­heiten achtet.

Ausge­machte Sache ist somit nicht, dass man sich auch in Deutsch­land bei einem Start von Para­mount+ einen Koope­rati­ons­partner sucht. Film- und Seri­enfans müssen sich außerdem wohl noch gedulden, denn vor allem die Lizenz­situa­tion ist bei ViacomCBS sehr komplex. Viele Filme und Serien liegen insbe­son­dere in Deutsch­land nach wie vor bei Mitbe­wer­bern wie Amazon, Netflix oder auch ProSiebenSat.1. Erst wenn diese Verträge ausge­laufen sind, könnte der Content auch wieder in den eigenen Katalog von Para­mount+ für Deutsch­land aufge­nommen werden.

ViacomCBS inves­tiert massiv in Para­mount+.