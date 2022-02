Offiziell: Paramount+ startet Mitte des Jahres in Europa (Update)

Dass Para­mount+ in diesem Jahr nach Deutsch­land kommt, war bereits sicher. Lange wird es nun aber defi­nitiv nicht mehr dauern, laut Medi­enbe­richten geht der US-Streamer bereits zur Jahres­mitte an den Start.

Aus dem Deutsch­land­start seines Strea­ming-Dienstes machte Para­mount bislang ein großes Geheimnis. Sicher war ledig­lich, dass der Dienst auf jeden Fall noch in diesem Jahr ebenso hier­zulande verfügbar ist. Nun folgen Details, worüber unter anderem die "Süddeut­sche Zeitung" berichtet. Offenbar gibt es aber auch einen Haken, denn nicht jeder poten­zielle Abon­nent bekommt von Anfang an exklu­siven Zugang zum Katalog des US-Strea­mers.

Zugang für Sky-Kunden

Paramount+ kommt nach Deutschland

Foto: Paramount Wer ab Mitte des Jahres bei Para­mount+ dabei sein möchte, braucht in jedem Falle ein Abo von Sky Cinema. Inhalte des US-Studios werden dann voraus­sicht­lich ähnlich wie bei Peacock als zusätz­licher Bereich ange­zeigt. Bei Para­mount verspricht man sich von der Koope­ration eine schnelle Verbrei­tung und Markt­anteile, als wenn man den Dienst sofort selbst laun­chen würde. Gleich­wohl soll dieser zweite Schritt später folgen.

Kurz zusam­men­gefasst erwartet Zuschauer bei Para­mount+ das gesamte Enter­tain­ment-Universum aus dem Netz­werk von Viacom und CBS, insbe­son­dere des Film­stu­dios Para­mount Pictures. Dazu zählen beispiels­weise die Star-Trek-Saga in Film und Serie, Filme wie Mission Impos­sible, Indiana Jones oder die brand­neue Science Fiction-Serie "Halo". Mit an Bord sind aber auch bekannte Fern­seh­marken aus dem Para­mount-Konzern, wie MTV, Comedy Central oder Nickel­odeon. Dazu gehört selbst­ver­ständ­lich ebenso der beliebte Zeichen­trick-Schwamm Spon­gebob.

Konkrete Preise

Da das Sky-Cinema-Ticket aktuell bei rund 15 Euro liegt und Para­mount+ dabei inklu­sive ist, dürften zumin­dest die Kosten für Abon­nenten bereits geklärt sein. Für Inter­essenten, die nur Inhalte von Para­mount sehen möchten und auf Sky verzichten können, ist das aller­dings schon recht happig. Man sollte bedenken, dass zum Beispiel Disney+ ursprüng­lich für unter sieben Euro in Deutsch­land an den Start ging. Zudem muss man davon ausgehen, dass Para­mount+ zumin­dest in den ersten Monaten nur mit einem einge­schränkten Katalog verfügbar ist und sein Angebot Schritt für Schritt weiter ausbaut.

Im Moment sieht Para­mount+ also vor allem nach einer Werbe­maß­nahme für Sky aus. Die ist wohl auch bitter nötig, denn auf HBO-Inhalte kann man in Unter­föh­ring wohl auf Dauer nicht mehr zählen. Es bleibt aller­dings die Frage offen, wie exklusiv Para­mount-Inhalte am Ende für Sky wirk­lich sind. Wenn der Dienst mittel­fristig mit einer eigenen App direkt bei Para­mount buchbar ist, wird das Sky-Abo an dieser Stelle wieder über­flüssig.

Ände­rungen für Kino­zuschauer

Der Deutsch­land­start von Para­mount+ wird sich in jedem Falle auch mit Blick auf die Kino­aus­wer­tung bemerkbar machen. Bis 2024 sollen laut Bericht der "Süddeut­schen Zeitung" alle Para­mount-Produk­tionen direkt nach dem Kino­start exklusiv bei Para­mount+ zu sehen sein. Dies gilt für den ameri­kani­schen Markt, jedoch ist mit einer entspre­chenden Umset­zung auch in allen anderen Ländern zu rechnen, in denen Para­mount seinen SVoD-Service launcht.

Solange Para­mount dabei keine zusätz­lichen Gebühren im Pay-per-View-Verfahren abruft, dürfte dies jedoch für die meisten Kino­gänger ein gutes Geschäft sein. Kino­tickets für die gesamte Familie zu einem Preis unter zehn Euro sind schließ­lich nicht leicht zu bekommen. Zwar hat ein Para­mount-Block­buster auf dem heimi­schen Fern­seher sicher­lich nicht die gleiche Qualität wie im großen Kino­saal, doch darüber werden viele Film­fans gerade in Zeiten von Corona durchaus hinweg­sehen können.

Update:

Offen­sicht­lich sind die Infos in der Süddeut­schen Zeitung nicht ganz korrekt. Para­mount teilte uns gegen­über mit, es handele sich bei dem im Bericht genannten Termin um den Groß­bri­tan­nien-Start. In Deutsch­land erfolge der Start in der zweiten Jahres­hälfte, eben­falls soll der Dienst dann zeit­gleich ohne Sky-Abo verfügbar sein.

Rebran­ding: ViacomCBS heißt ab sofort Para­mount.