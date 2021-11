ViacomCBS: Lizenzchaos bei "Star Trek" in Deutschland

Fans in Deutschland müssen noch auf die vierte Staffel von "Star Trek Discovery" warten.

Foto: ViacomCBS "Star Trek" ist schon fast eine Wissen­schaft für sich. Das beginnt schon damit über­haupt zu studieren, wo die Serie über­haupt verfügbar ist. So läuft "Deep Space Nine" und "The next Gene­ration" zum Beispiel in Deutsch­land bei Tele 5. Das Spin-Off "Picard" und der Cartoon-Ableger "Lower Decks" finden sich bei Amazon Prime Video und "Star Trek Disco­very" bei Netflix sowie Pluto TV. Kurzum: Ein echter Fan der Science-Fiction-Saga braucht einige Strea­ming-Abos, um in den vollen Genuss des Star-Trek-Univer­sums zu kommen. Das wird sich voraus­sicht­lich im kommenden Jahr ändern, denn dann holt ViacomCBS das Fran­chise zum Start von Para­mount+ auf die eigene Platt­form zurück. Für eine Serie gibt es bereits konkrete Pläne, die Zuschauern in Deutsch­land aller­dings gar nicht gefallen dürfte.

"Disco­very" nicht mehr bei Netflix

Fans in Deutschland müssen noch auf die vierte Staffel von "Star Trek Discovery" warten.

Foto: ViacomCBS Betroffen ist vor allem die vierte Staffel von "Star Trek: Disco­very". Die Serie läuft aktuell im Katalog von Netflix, ViacomCBS hat nun deut­lich gemacht, dass die vierte Staffel nicht parallel zum US-Start in Deutsch­land zu sehen ist. Statt­dessen bekommen Abon­nenten hier­zulande diese erst mit dem Detusch­land-Launch von Para­mount+ im kommenden Jahr zu sehen. Für viele hart­gesot­tene Trek­kies ist das natür­lich ein abso­lutes No-Go.

Auf der anderen Seite hat der Wechsel zu ViacomCBS aller­dings auch Vorteile. Beispiels­weise können Trek­kies nun ältere Staf­feln von Disco­very auf dem Gratis-Streamer Pluto TV sehen, glei­ches gilt auch für die Aben­teuer um Captain Jona­than Archer in "Enter­prise". Es ist davon auszu­gehen, dass künftig weitere ältere Serien des Fran­chises auf der ViacomCBS-Platt­form zu sehen sind. Bislang liefen diese in Deutsch­land vor allem bei Tele 5 im Free TV.

Unter Umständen wird es güns­tiger

Wer Netflix und Prime Video haupt­säch­lich wegen Star Trek abon­niert hat, könnte in Zukunft womög­lich sogar güns­tiger wegkommen, wenn alle Star-Trek-Produk­tionen wieder vereint auf einem Strea­ming-Dienst zu sehen sind. Außerdem wird Para­mount+ voraus­sicht­lich güns­tiger als ein HD-Abo von Netflix sein. Für Sky-Kunden ist Para­mount+ nach aktu­ellen Planungen sogar voll­ständig kostenlos inklu­diert. Die genauen Preis­moda­litäten dürften im Laufe kommenden Jahres abschlie­ßend geklärt sein.

Mit dem Wegfall von Star Trek wird der Netflix-Katalog um einen weiteren Block­buster ärmer, vor einiger Zeit musste der Bran­chen­primus aus Los Gatos bereits auf das Marvel-Universum verzichten, weil dieses nun Teil des Disney-Konzerns ist und über den konzern­eigenen Streamer Disney+ zur Verfü­gung steht. Auch Comcast startet mit Peacock voraus­sicht­lich schon bald in Deutsch­land, weshalb auch Content von NBCUniversal bei Wett­bewer­bern keine Zukunft mehr hat.

Schau­spieler können Ärger nach­voll­ziehen

Bei den "Disco­very"-Schau­spie­lern ist der Ärger euro­päi­scher Fans über das Lizenz­chaos durchaus nach­voll­ziehbar, so äußerte sich bereits Haupt­dar­steller Anthony Rapp (Lieu­tenant Paul Stamets): "Wir teilen eure Enttäu­schung und Frus­tra­tion." Gleich­wohl ist der Cast verständ­licher­weise nicht für Entschei­dungen von ViacomCBS zuständig. Vermut­lich werden sich viele Fans deshalb die Serie vorzeitig auf ille­galem Wege besorgen. Und genau das dürfte im geringsten Inter­esse der Studios sein.

Wer zumin­dest nicht immer gleich die aktu­ellste Staffel der Serie sehen möchte und neben etwas Geduld auch Werbung ertragen kann, reist künftig auf Pluto TV gratis ins All. Im Endef­fekt ist es also ein akzep­tabler Deal für deut­sche Zuschauer, auch wenn man bei ViacomCBS hätte besser planen können. In den USA ist der Katalog von Pluto TV übri­gens schon ungleich größer als in Deutsch­land, von daher ist ebenso hier mit einem weiteren Ausbau zu rechnen.

Star Trek Picard & Co: US-Serien künftig zu teuer für Free-TV?