Streaming: ViacomCBS stellt sich international neu auf

ViacomCBS tritt künftig weltweit unter einem Management auf

Foto: Brendan Mcdermid/Reuters Insbe­son­dere die starke Konkur­renz im Strea­ming-Bereich zwingt Medi­enkon­zerne, sich schlag­kräf­tiger aufzu­stellen. Einer­seits in dem sie durch Fusionen größere Einheiten bilden, aber auch die interne Struktur spielt eine große Rolle. ViacomCBS legt laut Medi­enbe­richten nun sein US-Geschäft mit der inter­natio­nalen Einheit unter ein gemein­sames Dach, der Schritt werde mit sofor­tiger Wirkung voll­zogen. Die neue Orga­nisa­tion dürfte auch für einen poten­ziellen Start des ViacomCBS-Strea­mers Para­mount+ in Deutsch­land von Bedeu­tung sein.

Globale Content-Stra­tegie

Foto: Brendan Mcdermid/Reuters ViacomCBS-Präsi­dent Bob Bakish machte deut­lich, warum es zu diesem Schritt kam. So sollen vor allem Marken­manage­ment, Einkauf und Lizenz­erwerb inner­halb des gesamten ViacomCBS-Konzerns verein­heit­licht werden. Chris McCarthy und Brian Robbins über­nehmen künftig das Manage­ment für den neu geschaf­fenen Bereich, welcher auch die MTV Enter­tain­ment Group und Nickel­odeon umfasst. Der bishe­rige CBS-Präsi­dent George Cheeks ist künftig für die globale Content-Stra­tegie aller Free to Air-Akti­vitäten von ViacomCBS zuständig.

Die neue Struktur wird sich auch auf bestehende Akti­vitäten des US-Medi­enkon­zerns in Deutsch­land auswirken, hier­zulande betreibt ViacomCBS vor allem die Sender Comedy Central, MTV und Nickel­odeon. Hinzu kommt der werbe­finan­zierte Strea­ming-Dienst "Pluto TV". Es wird jedoch in der Branche fest damit gerechnet, dass ein Start von Para­mount+ in Deutsch­land nur noch eine Frage der Zeit ist. Auch WarnerMedia plant für HBO Max global auszu­rollen.

Zentrale Struk­turen sinn­voll?

US-Medi­enkon­zerne setzten seit einiger Zeit stark auf Wachstum und Zentra­lisie­rung. Jüngstes Beispiel war der Zusam­men­schluss zwischen WarnerMedia und Disco­very sowie die Über­nahme von Fox durch Disney. Auch Comcast schluckte den euro­päi­schen Pay TV-Konzern Sky und inter­essiert sich offenbar sogar für einen Merger mit ViacomCBS. Es ist somit zumin­dest nicht ganz ausge­schlossen, dass Bob Bakish sein Unter­nehmen mit den aktu­ellen Plänen für einen poten­ziellen Zusam­men­schluss rüsten will.

Dennoch, selbst mit dem neuen Manage­ment wird es nicht zu einem schnellen Start von Para­mount+ in Deutsch­land kommen, denn dazu müssen erst alle wich­tigen Lizenz­ver­träge mit Part­nern in Deutsch­land auslaufen. Zudem hatte Bakish bekundet, dass das Lizenz­geschäft mit Part­nern ein wich­tiges Stand­bein für ViacomCBS sei und man über ein entspre­chend großes Port­folio an eigenen Inhalten verfüge.

Konzen­tra­tion auf Pluto TV

Vor diesem Hinter­grund wird zunächst der weitere Ausbau von Pluto TV in Deutsch­land für ViacomCBS bezie­hungs­weise dessen Manage­ment von Bedeu­tung sein. Der kosten­lose Strea­ming-Dienst wurde in den vergan­genen Monaten immer wieder mit neuen Inhalten erwei­tert, so sind dort beispiels­weise mitt­ler­weile auch Beiträge von N24 Doku, Focus TV sowie Auto Motor und Sport enthalten. Bei eigenen Inhalten setzt der Dienst aktuell vor allem auf Content von Comedy Central, Nickel­odeon und MTV.

Beson­ders inter­essant bleibt aber eine Frage: Werden Premium-Inhalte von Show­time künftig auch ihren Weg zu Para­mount+ in Deutsch­land finden? Sollte es zu einem Start kommen, wäre dies immerhin sehr wahr­schein­lich und ein weiterer großer Rück­schlag für Sky. Fast alle großen US-Studios haben dort mitt­ler­weile Inhalte abge­zogen und zu eigenen Strea­ming-Diensten verlegt. Sollten sich absehbar WarnerMedia und ViacomCBS aus dieser Part­ner­schaft lösen, ist Sky fast ausschließ­lich auf seine eigenen Origi­nals ange­wiesen.

