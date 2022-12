Gespräch: So will Paramount in Deutschland erfolgreich sein

Sabine Anger verantwortet Paramount+

Bernd Jaworek/Paramount Der US-Medi­enkon­zern Para­mount will nun auch den hart umkämpften deut­schen Strea­ming-Markt erobern. Welche Pfeile die Ameri­kaner dafür im Köcher haben und wie man mit Inhalten über­zeugen will, hat uns Senior Vice Presi­dent Sabine Anger im Inter­view verraten.

teltarif.de: Frau Anger, Para­mount+ ist vor Deutsch­land unter anderem bereits in Groß­bri­tan­nien und Italien gestartet. Wie ist die Reso­nanz in den euro­päi­schen Märkten?

Sabine Anger: Para­mount+ ist dort sehr gut ange­kommen, unsere Inhalte werden groß­artig rezi­piert. Die Reso­nanz aus den anderen Märkten inter­essiert uns natür­lich sehr und stimmt uns für den Start in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz sehr positiv. Für uns ist es sehr hilf­reich zu sehen, was in Groß­bri­tan­nien und in Italien funk­tio­niert. Wir sind ein inter­national gut verzahntes Team und stimmen uns im Content-, Marke­ting- sowie Distri­buti­ons­bereich eng ab. Aber jeder Markt ist einzig­artig und wird von uns auch indi­viduell bedient.

teltarif.de: In der Branche fällt immer wieder der Satz, Para­mount sei "Late To The Party". Andere Strea­ming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Prime Video hatten schon lange Zeit, sich global zu etablieren. Wie wollen Sie diesen Abstand aufholen?

Sabine Anger: Dass wir erst jetzt auf den Markt kommen, hat durchaus Vorteile. Die Zuschauer wissen, was sie im Abo-basierten Strea­ming erwartet, und das quali­tativ hoch­wer­tige Produk­tionen einen Preis haben. Wir können uns in der Kommu­nika­tion ganz auf die Inhalte konzen­trieren. Und hier über­zeugen wir.

teltarif.de: Welchen Umfang hat Ihr Katalog zum Deutsch­land-Start?

Sabine Anger: Para­mount+ ist ein Angebot für alle Ziel- und Alters­gruppen. Wir bieten zum Start tausende Stunden an Inhalten. Unser lang­jäh­riges Enga­gement für Kino und Fern­seh­pro­duk­tionen eröffnet uns eine große Biblio­thek mit Filmen und Serien, auf die sich die Zuschauer freuen können. Aktu­elle Film- und Serien-High­lights aus beliebten Fran­chises wie Star Trek: Strange New Worlds und Top Gun: Mave­rick, inter­national erfolg­reiche Serien, wie Yellows­tone und dessen Prequel 1883 oder die Mystery­serie Yello­wja­ckets – das wird alles Teil des Ange­bots sein.

Auch im Kids- und Teen Bereich können wir aus dem Vollen schöpfen. SpongeBob Schwamm­kopf oder PAW Patrol und der Teenie-Hit iCarly werden in der Repu­blik geliebt. In Deutsch­land produ­zieren wir aktuell gleich mehrere Serien exklusiv für Para­mount+. Die erste Serie des Erfolgs­pro­duzenten Dani Levy, "Der Scheich", ist eine wunderbar verwor­rene Dramedy um den Hoch­stapler Ringo, der die Schweizer Finanz­welt auf den Kopf stellt.

Bernd Jaworek/Paramount Die Serie startet bereits im Dezember, genau wie die neue Staffel des Nickel­odeon-Hits Spot­light. Mit dem briti­schen Studio Cuba Pictures und der deut­schen Produk­tions­firma Nadcon haben wir Simon Becketts "Die Chemie des Todes", die bekannte und beliebte Krimi­reihe verfilmt, welche schon am 12. Januar startet. In der Thriller-Serie "A Thin Line" stehen sich zwei Hack­tivis­tinnen-Schwes­tern auf verschie­denen Seiten des Umwelt­schutzes gegen­über.

Die Serie ist hoch­aktuell und startet im ersten Halb­jahr 2023. Die Mystery-Horror-Comedy-Serie "Kohl­raben­schwarz" von Tommy Krapp­weis, in der Michael Kessler den Poli­zei­psy­cho­logen Stefan Schwab spielt, starten eben­falls 2023. Reality-Fans dürfen sich im Dezember auf "Germany Shore", das nächste Kapitel der party­wütigen Shore-Fran­chise von MTV in Deutsch­land freuen.

teltarif.de: Für viele Sci-Fi-Fans dürfte vor allem Star Trek beson­ders inter­essant sein. Welche Serien und Filme sind ab Start dabei, und planen Sie, alle Star Trek-Inhalte zu zeigen?

Sabine Anger: Star Trek: Strange New Worlds wird für die Trek­kies Thema Nummer Eins auf Para­mount+ werden. Die Band­breite der Star Trek-High­lights bei Para­mount+ wird aller­dings so groß, wie sie bisher auf keinem anderen Strea­ming-Dienst war, das umfasst alle Folgen von Raum­schiff Enter­prise, Star Trek: The Next Gene­ration, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager, Star Trek: Enter­prise, die neue Serie Star Trek: Prodigy, vier Staf­feln von Star Trek: Disco­very und alle Kino­filme. Und für Sci-Fi-Fans gibt es natür­lich noch einiges mehr zu entde­cken, wie etwa die erste Staffel von Halo. Da kommt nächstes Jahr dann auch die zweite Staffel exklusiv zu Para­mount+.

teltarif.de: Werden Inhalte z.B. aus Lizenz­gründen von der Platt­form abge­zogen?

Sabine Anger: In den USA haben wir mit den Serien und Filmen auf Para­mount+ sehr gute Ergeb­nisse erzielt. Wir wissen, dass diese auch in anderen euro­päi­schen Märkten funk­tio­nieren. Das sehen wir auch durch die erfolg­rei­chen Lizen­zie­rungen an Dritte, die die Qualität und Rele­vanz unserer Inhalte ganz deut­lich zeigt.

teltarif.de: Gibt es insbe­son­dere mit Blick auf aktu­elle Para­mount-Block­buster ein allge­mein gültiges Zeit­fenster zwischen Kino­start und der Veröf­fent­lichung auf Para­mount+?

Sabine Anger: Windo­wing ist ein wich­tiges Thema, wenn man wie wir, sowohl im Kino, im linearen Fern­sehen und im Strea­ming statt­findet. Mit Pluto TV haben wir neben Para­mount+ sogar noch ein kosten­loses, lineares Strea­ming-Angebot. Welche Produk­tion wann und wo läuft, entscheiden wir indi­viduell. Ende letzten Jahres haben wir die neueste Staffel von Star Trek: Disco­very bei Pluto TV erst­malig linear und for Free gezeigt. Diese wird ebenso wie Top Gun: Mave­rick nach einem beispiel­losen Erfolg im Kino ab Dezember bei Para­mount+ on Demand zusehen sein.

teltarif.de: Für Deutsch­land exis­tiert unter anderem eine Koope­ration mit Sky. Wird Para­mount+ hier­zulande auch über weitere Platt­formen verfügbar sein?

Sabine Anger: Genau, Sky Cinema-Kunden bekommen Para­mount+ ohne Aufpreis dazu. Das ermög­licht uns den raschen Zugang zu einer großen Anzahl von Abon­nenten. Auf Sky Q und bei Amazon Prime Video wird der Dienst buchbar sein. Die App wird auf den meisten Smart-TVs zum Down­load bereit­stehen - genau wie auf Apple iOS iPhones und iPads, Android Handys und Tablets und Dongles wie Amazon Fire TV, Chro­mecast und Roku. Wir wollen Para­mount dorthin bringen, wo die Konsu­menten sind und arbeiten daran, auf allen rele­vanten Endge­räten über die Apps verfügbar zu sein.

teltarif.de: Diverse Para­mount und CBS-Inhalte laufen hier­zulande bereits bei Pluto TV. Welche Auswir­kungen hat der Deutsch­land­start von Para­mount+ hier?

Sabine Anger: Para­mount+ und Pluto TV bilden zusammen mit unseren linearen Sendern, MTV, Nickel­odeon und Comedy Central ein schlag­kräf­tiges Ökosystem, deren einzelne Ange­bote sich ergänzen werden. Pluto TV ist etwas ganz beson­deres, schließ­lich lehnt es sich mit seiner linearen Ausrich­tung sowie der Werbe­finan­zie­rung an das klas­sische Fern­sehen an, ist aber ein digi­tales Strea­ming-Angebot. Das Angebot bietet mit seinem linearen Sende­schema ein vertrautes Lean-Back-Erlebnis und lädt zum Zappen ein. Para­mount+ hingegen ist ein Premi­umdienst im Abo-Modell, bei dem alle Inhalte On Demand zur Verfü­gung stehen. Die beiden Dienste spre­chen ein unter­schied­liches Publikum an und können somit durch gezieltes Windo­wing stark vonein­ander profi­tieren.

teltarif.de: Glauben Sie, dass Zuschauer auch bei Para­mount+ bereit wären, gegen eine nied­rigere Gebühr Werbung zu schauen?

Sabine Anger: In den USA sind wir damit bereits sehr erfolg­reich. Die Zuschauer nehmen das vergüns­tigte Angebot sehr gut an. In Europa planen wir das zum Start aber nicht. Mit 7,99 Euro bzw. 12 Schweizer Franken monat­lich und 79,90 Euro oder 120 Schweizer Franken jähr­lich starten wir mit einem Preis für ein Angebot. Zudem bieten wir in den ersten vier Wochen nach Launch ein noch güns­tigeres Start­angebot auf das Jahresabo: 59,90 Euro oder 90 Schweizer Franken. Mit Pluto TV haben wir bereits ein werbe­unter­stütztes Format, das Konsu­menten kostenlos nutzen können.

teltarif.de: Sind bei Para­mount+ mittel­fristig ausschließ­lich eigene oder auch Lizenz­inhalte zu sehen?

Sabine Anger: Wir haben für den Start in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz einige Inhalte für Para­mount+ lizen­ziert - neben einem reich­hal­tigen Angebot an deut­schen Kino­filmen zählen dazu auch starke inter­natio­nale Serien, wie "From" oder "Billy the Kid".

teltarif.de: Werden die linearen Para­mount-Sender (Comedy Central, Nickel­odeon, MTV) auch linear über Para­mount+ verfügbar sein und was gilt hier­zulande für Inhalte des US-Nach­rich­ten­sender CBS News?

Sabine Anger: Nein, Para­mount+ ist ein ganz klas­sischer Video-on-Demand-Dienst und wird zum Start keine linearen Sender anbieten. CBS News ist dafür bei Pluto TV bereits jetzt ganz einfach und kostenlos abrufbar. Dort passt der lineare Sender perfekt.

teltarif.de: Frau Anger, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Sabine Anger

Sabine Anger verant­wortet als Senior Vice Presi­dent Strea­ming Central & Northern Europe unter anderem Para­mount+. Zuvor war sie als Execu­tive Vice Presi­dent Busi­ness Deve­lop­ment - Digital Enter­tain­ment für ProSiebenSat.1 sowie als CEO der Vivendi-Tochter Watchever tätig. Sabine Anger studierte Busi­ness Admi­nis­tra­tion & Econo­mics an der Freien Univer­sität Berlin.

