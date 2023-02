Star-Trek-Serien von Amazon kommen zu Paramount+

Para­mount+ ist in Deutsch­land die neue Heimat für Serien und Filme aus dem Star-Trek-Universum. Mit "Picard" und "Lower Decks" fehlten aller­dings bislang zwei Serien im Katalog, da diese hier­zulande bei Prime Video laufen. Nun hat Para­mount die beiden Shows inter­national abseits von Kanada an Bord geholt. Aller­dings sollen auch Nutzer von Prime Video nicht zu kurz kommen.

Picard hebt Mitte Februar ab

Auch die Animationsserie "Lower Decks" kommt zu Paramount+

Bild: Paramount Die dritte und voraus­sicht­lich letzte Staffel von Picard ist somit ab 17. Februar eben­falls in Deutsch­land via Para­mount+ verfügbar. Einen Tag früher läuft die Serie bereits für Abon­nenten von Para­mount+ in Latein­ame­rika. Inhalt­lich knüpft sie an "The Next Gene­ration" an und erzählt die Hinter­gründe zum Haupt­cha­rakter Captain Jean-Luc Picard, nachdem er das Kommando der USS Enter­prise abgab und die Ster­nen­flotte verließ.

Über­raschend ist, dass die Serie aller­dings gleich­zeitig bei Amazon Prime Video verbleibt. Beim Start der vierten Staffel von Star Trek Disco­very hatte Para­mount die Show von Netflix abge­zogen und exklusiv bei Pluto TV gezeigt. Das kam jedoch seiner­zeit bei Netflix-Abon­nenten nicht sonder­lich gut an, obwohl diese bei Pluto TV seiner­zeit kostenlos verfügbar war.

Neue Staf­feln wohl künftig nicht mehr bei Amazon

Neue Staf­feln oder gar neue Star-Trek-Serien werden hingegen wohl künftig nicht mehr bei Prime Video landen. Wer also Star-Trek-Fan ist, dürfte mit einem Abo von Para­mount+ gut beraten sein, zumal sich dort ohnehin alle Serien und Filme an einer Stelle finden. Preis­lich liegt Para­mount+ in Deutsch­land bei 7,99 Euro und ist damit sogar noch ein Stück güns­tiger als Prime Video, sofern man sich nicht für ein Jahresabo entscheidet.

Ein genaues Start­datum für die Anima­tions­serie Lower Decks gibt es aller­dings noch nicht, bishe­rige Folgen kann man auf jeden Fall bis zum Launch auf Para­mount+ weiterhin bei Prime Video schauen. Lower Decks ist übri­gens nicht die einzige Anima­tions­serie aus dem Star-Trek-Universe. Mit "Prodigy" ist eine weitere Produk­tion eben­falls bereits im Katalog von Para­mount+.

