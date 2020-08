Telefónica: "o2 TV hat unsere Erwartungen weit übertroffen"

Lineare TV-Ange­bote sind bei Zuschauern auch im Netz beliebt. Während die beiden großen Netz­be­treiber Deut­sche Telekom und Voda­fone auf eigene Produkte setzen, koope­rieren 1&1 bzw. o2 über White-Label-Produkte mit Zattoo sowie Exaring/Waipu TV. Im Gespräch mit unserer Redak­tion erläu­tert Telefónica-Bereichs­leiter Markus von Böhlen, welche Pläne der Mobil­funker mit seinem IPTV-Angebot hat. Markus von Böhlen ist für o2 TV verantwortlich

Foto: Telefónica Deutschland teltarif.de: Herr von Böhlen, in den vergan­genen Jahren gab es schon einen "Toten­ge­sang" auf das lineare Fern­sehen. In der Tat wirken selbst Zattoo und Waipu TV in einer Welt von Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video eher wie ein etwas ratloser Versuch, das Fern­sehen ins SVoD-Zeit­alter zu über­führen. Warum sind Sie bei o2 nach wie vor vom linearen TV über­zeugt?

Markus von Böhlen: Mit "o2 TV powered by waipu.tv" bieten wir unseren Kunden lineares TV als auch Strea­ming. Denn beides hat für ihren Alltag Rele­vanz. Und genau das ist für uns ausschlag­ge­bend. Als Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­un­ter­nehmen bieten wir ihnen zudem die Möglich­keit, dies jeder­zeit und überall zu genießen. Dafür haben wir uns breit aufge­stellt und bieten gemeinsam mit unseren Part­nern die passenden Inhalte: Waipu TV für lineares Fern­sehen und Video-on-Demand sowie Sky für Live-Sport sowie Block­bus­tern und Serien-High­lights. Grund­sätz­lich geht es uns darum, über starke Partner entschei­denden Kompe­tenzen an Bord zu holen, die einen Mehr­wert für unsere Kunden bieten. Gemeinsam schaffen wir so ein digi­tales Ökosystem für attrak­tive und auch exklu­sive digi­tale Zusatz­leis­tungen für unsere Kunden – mit o2 TV, aber auch der o2 Cloud, o2 Banking oder auch unserem Bestands­kun­den­pro­gramm o2 Prio­rity.

teltarif.de: In den USA geht der größte Mobil­funk­netz­be­treiber AT&T sogar noch einen Schritt weiter und setzt mit WarnerMedia bzw. HBO auf selbst produ­zierte Inhalte. In Deutsch­land produ­ziert die Telekom für MagentaTV eben­falls eigenen Content. Wäre dies auch für Telefónica vorstellbar?

Markus von Böhlen: Wir müssen nicht alle Services oder gar Inhalte selbst entwi­ckeln. Über stra­te­gi­sche Koope­ra­tionen holen wir uns Kompe­tenzen an Bord, die einen Mehr­wert für unsere Kunden bieten. Denn es ist uns wichtig, dass unsere o2 Kunden über uns weit mehr erhalten als Mobil­funk und DSL.

teltarif.de: Basis für o2 TV ist ein White-Label-Produkt von Exaring bzw. Waipu TV. Warum haben Sie sich für eine Zusam­men­ar­beit mit der Freenet-Tochter entschieden?

Markus von Böhlen: Die Zukunft des Fern­se­hens ist digital. Wir haben mit Exaring einen starken Partner ausge­wählt, der im IPTV-Bereich führend ist und der perfekt zu unserer Vorstel­lung passt, nutzen­stif­tenden Mehr­wert für unsere Kunden zu gene­rieren. Zum Beispiel, dass mit o2 TV mit bis zu vier Geräten das Programme zur glei­chen Zeit auf dem Fern­seher genauso wie auf dem Laptop, Tablet oder Smart­phone ange­sehen werden können. Damit eignet sich o2 TV beson­ders für Fami­lien. Schon der Markt­start von o2 TV im Mai 2019 hatte unsere Erwar­tungen bei weitem über­troffen. Im ersten halben Jahr lag die monat­liche Zuwachs­rate bei durch­schnitt­lich 25 Prozent. Damit hatten wir bereits nach sechs Monaten eine sechs­stel­lige Kunden­basis erreicht. Und wir wachsen weiter! Unsere Koope­ra­tion basiert auf einem Resel­ling-Modell, was auch der Namens­zu­satz „powered by“ zum Ausdruck bringt. So verfügen wir für unsere Kunden über ein Angebot, das sich weiter­ent­wi­ckelt.

teltarif.de: Aktuell setzten Sie bei o2 TV auf eine Vermark­tung zusammen mit Post­paid-Verträgen. Soll es dabei bleiben oder wäre auch eine Kombi­na­tion mit dem Prepaid-Produkt bzw. den Telefónica Discount-Marken vorstellbar?

Markus von Böhlen: Uns geht es darum, eine lang­fris­tige Bezie­hung mit unseren Vertrags­kunden aufzu­bauen. o2 Post­paid steht daher im Fokus.

teltarif.de: Für viele Nutzer dürfte sehr inter­es­sant sein, wie o2 TV in Verbin­dung mit ihren aktu­ellen Unli­mited-Tarifen läuft. Ist das Strea­ming auch unter­wegs im Basic-Tarif bzw. viel­leicht sogar in den etwas älteren Free-Tarifen noch stabil nutzbar?

Markus von Böhlen: Egal mit welchem Tarif, o2 TV läuft auf dem Smart­phone stabil, so lange ausrei­chend Daten­vo­lumen vorhanden ist. Das Signal wird auto­ma­tisch in SD ausge­spielt. Bei größeren Screens wie Tablets, Laptops, TV oder auch Casting per Smart­phone auf den Fern­seher wird das HD-Signal genutzt, wenn der Kunde über das Paket o2 TV M oder L verfügt. Das L-Paket erlaubt zusätz­lich die mobile Nutzung. Kunden, die sich für einen der neuen o2 Free Unli­mited-Tarife inter­es­sieren und o2 TV unter­wegs auf dem Tablet sehen wollen, empfehlen wir den Smart-Tarif mit 10 Mbit/s mit dem o2 TV Paket L.

teltarif.de: Welche konkreten Vorteile haben Kunden bei der Nutzung von o2 TV gegen­über einem Direkt­ab­schluss bei Waipu TV?

Markus von Böhlen: Wir setzen mit o2 TV auf Waipu TV auf, bieten unseren Kunden aber spezi­elle Ange­bote an. Wir sind markt­füh­rend im Preis: Bei uns können Kunden bereits für 4,99 Euro im Monat mit o2 TV M Live-TV zuhause erleben. Dazu erhalten sie wahl­weise die Möglich­keit Sky Ticket Enter­tain­ment für drei Monate kostenlos zu abon­nieren. Beide Optionen sind jeder­zeit kündbar. Darüber hinaus erhalten o2-Kunden alles aus einer Hand und in einer Rech­nung: Mobil­funk, Fest­netz und Fern­sehen sowie zusätz­liche Services, die ihnen ihr digi­tales Leben erleich­tern – wie o2 Cloud oder auch o2 Banking. Damit machen wir es unseren Kunden einfach, die Vorteile der digi­talen Welt zu nutzen.

teltarif.de: Auf welchen Geräten wird o2 TV aktuell beson­ders häufig genutzt?

Markus von Böhlen: Auch schon vor Corona wurde o2 TV vor allem zu Hause genutzt. Und dies vor allen auf dem TV-Gerät. Wir sind mit o2 TV sehr breit aufge­stellt und ermög­li­chen unseren Kunden so, die Platt­form ihrer Wahl zu verwenden. Grund­sätz­lich läuft o2 TV über die o2 TV App auf einem Smart-TV von Samsung (ab Baujahr 2017), Sony, Phil­lips oder Sharp. Voraus­set­zung für das TV-Gerät ist Android TV ab Version 5.0. Dies funk­tio­niert ebenso mit Google Chro­me­cast, Amazon Fire TV oder Apple TV.

teltarif.de: Gibt es Pläne, weitere SVoD-Inhalte oder lineare Pay TV-Sender mit exklu­siven Inhalten aufzu­nehmen?

Markus von Böhlen: Unsere Kunden haben schon heute über o2 TV Zugang zu soge­nannte New-TV-Sendern und deren Media­theken: Zum Stöbern laden die Video-on-Demand-Ange­bote Film­tastic, Netz­kino, MySpass und Movies ein. Special-Inte­rest-Sender für Kinder oder für Erwach­sene zu den Themen Sport, Gaming, Kochen sowie Mobi­lität und Technik runden das Programm ab. Im Wohn­zimmer der Sonn­tag­abend-Krimi, im Schlaf­zimmer der Spiel­film und im Kinder­zimmer die Gesangs-Casting­show – all das geht problemlos.



teltarif.de: Welche neuen Features können Nutzer in den kommenden Monaten erwarten?

Markus von Böhlen: Gemeinsam mit Exaring entwi­ckeln wir unser Angebot konti­nu­ier­lich weiter und setzen neue Stan­dards im IPTV, zum Beispiel mit neuen Sendern, einer zentralen On-Demand-Media­thek oder auch neuen Länder-Paketen. So sind es mitt­ler­weile schon über 100 Sender, mehr als 90 davon in HD. Zudem ist auch die RTL-Gruppe jetzt in HD zu sehen. Erst kürz­lich haben wir mit o2 TV Türkei ein TV-Paket in türki­scher Sprache mit einem abwechs­lungs­rei­chen Fern­seh­pro­gramm für alle Fami­li­en­mit­glieder einge­führt. Und es werden künftig noch weitere exklu­sive Inhalte und Features folgen.

teltarif.de: Ist o2 TV primär für den deut­schen Markt konzi­piert oder wird das Produkt auch in anderen Märkten verfügbar sein, in denen Telefónica bereits vertreten ist?

Markus von Böhlen: "o2 TV powered by Waipu TV" ist speziell für den deut­schen Markt konzi­piert.

teltarif.de: Herr von Böhlen, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Markus von Böhlen

Markus von Böhlen ist als Director Trading, Devices & Digital Life bei Telefónica Deutsch­land zuständig für das Hard­ware- und Zube­hör­ge­schäft sowie für Inno­va­tionen und Part­ner­schaften. In dieser Rolle verhan­delt er mit Hard­ware-Part­nern (Apple, Samsung, Huawei etc), trägt für die gesamte Liefer­kette Sorge (SIMs, Hard­ware, Logistics) und beschäf­tigt sich intensiv mit dem Thema Inno­va­tionen (vor allem über Part­ner­schaften, z.B. mit Exaring / Waipu TV, Sky, Napster etc.). Während seiner Zeit bei Telefónica Deutsch­land (bzw. Viag Interkom / o2) hat er u.a. o2 TV, o2 Cloud und o2 Banking sowie stra­te­gi­sche Part­ner­schaften mit Sony und Apple umge­setzt.