Illegale Sport-Livestreams: Netzsperren schaden Fans

Wer ein Sport-Event wie Fußball oder was anderes schauen will, muss längst zig Abon­nements bei diversen TV-Strea­ming-Diensten buchen. Das kann ins Geld gehen und so tauchen im Netz immer wieder "ille­gale" Streams auf, was die Sport-Rech­tein­dus­trie nicht so gut findet.

Die Euro­päi­sche Kommis­sion hat nun Maßnahmen zur Bekämp­fung von "Live­stream-Pira­terie" empfohlen.

Die Pres­semit­tei­lung der EU befür­wortet auch "Sper­rungs­ver­fügungen", die sich an Inter­net­dienst­anbieter (ISPs) richten, einschließ­lich "dyna­mischer" Sperr­ver­fügungen, die es der Rechte-Indus­trie erlauben würden, neue Sperr­ziele ohne gericht­liche Über­prü­fung hinzu­zufügen.

Stren­gere Maßnahmen gegen nicht geneh­migte Live­streams

Die Empfeh­lung knüpft an eine Entschlie­ßung des Euro­päi­schen Parla­ments aus dem Jahr 2021 an, in der stren­gere Maßnahmen gegen nicht geneh­migte Live­streams von Sport­ver­anstal­tungen gefor­dert wurden.

Sperren mit Neben­wir­kungen

Die EU will gegen unlizenzierte Livestreams vorgehen. Die Rechteindustrie verlangt unbezahlbare Preise und die Zuschauer sehen am Ende nichts

Grafik: teltarif.de Solche radi­kalen Maßnahmen würden jedoch zu einer über­mäßigen Sper­rung führen und an der eigent­lichen Ursache für die Nutzung nicht geneh­migter Live­streams vorbei gehen, argu­men­tiert der Euro­paab­geord­nete Dr. Patrick Breyer, der Schat­ten­bericht­erstatter für den JURI-Bericht 2021 war und gegen den Text gestimmt hat.

Breyer ist Mitglied des Euro­päi­schen Parla­ments für die Pira­ten­partei Deutsch­land und kommen­tiert das wie folgt: "Der Einfluss der kommer­ziellen Sport­lobby auf dieses Thema ist allge­gen­wärtig und führt dazu, dass die Kommis­sion Maßnahmen empfiehlt, die nicht nur inef­fektiv, sondern auch schäd­lich für Fans und Nutzer im Allge­meinen wären. Netz­sperren sind für Nutzer zu leicht zu umgehen.

Die Sper­rung ganzer IP-Adressen führt aber zu massiven Kolla­teral­schäden für die Infor­mati­ons­frei­heit, da damit auch der Zugang zu zahl­rei­chen legalen Inhalten gesperrt wird."

Zugang als Pay-per-view oder Abo

Alles in allem igno­riere das profit­ori­entierte Streben nach immer drako­nischeren Maßnahmen das Offen­sicht­liche: Der beste Weg, ille­gales Strea­ming einzu­dämmen, wäre ein grenz­über­schrei­tender und erschwing­licher legaler Zugang zu Sport­über­tra­gungen online, sowohl auf Abon­nement- als auch auf Pay-per-view-Basis.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Aktuell sieht es so aus, als ob die kommende Frau­enfuß­ball­welt­meis­ter­schaft nicht im öffent­lich-recht­lichen Fern­sehen zu sehen sein wird, weil sich die FIFA und ARD/ZDF nicht über die Kosten für die Rechte einigen können, sprich die Preis­for­derungen der Fußball-Rechte-Groß­indus­trie sind jenseits von Gut und Böse. Das könnte schlimms­ten­falls dazu führen, dass die Meis­ter­schaft im Verbor­genen statt­findet, oder viel­leicht nur auf irgend­einem TV-Spezi­alportal für teures Geld gezeigt wird. Oder: Findige Anwender finden Wege, die Spiele über nicht geneh­migte Live­streams zu schauen. Das möchte die Rech­tein­dus­trie natür­lich verhin­dern.

Würden ARD/ZDF aber auf die massiven Geld-Forde­rungen der Sport-Rechte-Welt eingehen, müsste vermut­lich der Rund­funk­bei­trag ("GEZ") erneut ansteigen.

Das Thema ist bereits in der Politik ange­kommen, wie die WELT berichtet. Viel­leicht hat die Politik den Mut, der Sport-Rechte-Groß­indus­trie eindeu­tige Grenzen aufzu­zeigen.

ARD und ZDF könnten als wirk­sames Signal einmal eine Live­über­tra­gung eines Spiels eines örtli­chen Mini­ver­eins mit dem sonst nur bei Groß-Events übli­chen Mitteln ansetzen. Das könnte kurz­wei­liger sein und würde vermut­lich nur einen Bruch­teil des heute notwen­digen Aufwandes kosten.

