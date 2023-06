USA: Netflix verliert bei Kundenzufriedenheit

In US-Wohn­zim­mern flim­mert Netflix immer seltener über den Bild­schirm, dafür haben laut US-Kunden­zufrie­den­heits­index ASCI andere Strea­ming-Dienste die Nase vorn. Unge­wöhn­lich ist aller­dings diesmal, wie weit der Bran­chen­primus aus Los Gatos sich von der Spitze entfernt hat.

So schafft es der eins­tige Markt­führer im Heimat­land ledig­lich noch auf Platz 4. Inter­essant ist aller­dings vor allem, wer sich direkt hinter das Sieger­trepp­chen geschoben hat.

Außen­seiter Peacock beliebt

Netflix schwächelt bei US-Abonnenten

Bild: Netflix Bislang tat sich Comcast mit seinem Strea­ming-Dienst "Peacock" schwer, in Deutsch­land wurde das Angebot für Sky-Abon­nenten sogar mehr oder weniger einge­stellt. Umso über­raschender ist, dass der Dienst beim US-Publikum zu über­zeugen weiß. Mitt­ler­weile schafft Peacock es auf einen soliden zweiten Platz der belieb­testen US-Streamer und konnte seine Posi­tion gegen­über dem Vorjahr noch ausbauen.

Souverän aufs Sieger­trepp­chen steigt Amazon mit seinem Produkt Prime Video, wohin­gegen der dritte Platz vom Disney/Comcast Joint-Venture "Hulu" belegt wird. Hier bleibt die Zukunft span­nend, denn im Hulu-Katalog könnte sich in den kommenden Monaten eine Menge ändern. Grund hierfür sind Speku­lationen über einen poten­ziellen Verkauf des Comcast-Anteils von Hulu an Disney.

Disney+ weit abge­schlagen

Bemer­kens­wert ist außerdem, dass Disney+ beim Thema Kunden­zufrie­den­heit in US-Haus­halten nicht über­zeugen kann. Der Mickey-Mouse-Streamer landet sogar deut­lich hinter Netflix auf Platz 9, dahinter befinden sich nur noch der eben­falls zu Disney gehö­rende Sport-Streamer ESPN+ und Crackle. Auf Netflix folgen 2022 in abstei­gender Reihen­folge Para­mount+, YouTube Premium und HBO Max sowie Apple TV+.

Zu erwähnen ist eben­falls, dass HBO in Sachen Kunden­zufrie­den­heit schlecht abschneidet. Inter­essant wird hier sein, wie sich das Update auf die neue Platt­form Max in Sachen Nutzer­freund­lich­keit und Inhalte auswirkt. Genauere Entwick­lungen hierzu werden sich im kommenden Jahr zeigen. Dennoch sollten die Zahlen im Warner-Manage­ment Aufmerk­sam­keit erregen.

Der US-Erfolg von Peacock in Sachen Kunden­zufrie­den­heit dürfte sich aller­dings zumin­dest in naher Zukunft nicht auf andere Länder über­tragen lassen, denn vor allem in Europa setzt Comcast auf andere Strea­ming-Konzepte. So betreibt man beispiels­weise in Osteu­ropa mit SkyShowtime einen gemein­samen Strea­ming-Dienst in Koope­ration mit Para­mount.

In einer weiteren Meldung geht es um: Netflix: Werbe­finan­ziertes Abo erreicht fünf Millionen Nutzer.