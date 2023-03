Streaming: Wo bleiben die Mobile-Only-Tarife?

Bei Strea­ming-Abos ist in Deutsch­land übli­cher­weise eine Nutzung auf allen Geräten inklu­sive. Was fehlt sind güns­tigere Tarife, die nur auf mobilen Endge­räten wie Smart­phones oder Tablets genutzt werden.

Die meisten Strea­ming-Ange­bote in Deutsch­land teilen sich eine Gemein­sam­keit: Sie sind auf allen Bild­schirmen nutzbar. Das gilt für Note­books, Tablets, Fern­seher oder Smart­phones. Dementspre­chend kosten sie auch mehr als Mobile-Only-Tarife, welche sich nur auf mobilen Endge­räten wie Tablets oder Smart­phones nutzen lassen. Doch solche güns­tigeren Preis­modelle sind oftmals nur in soge­nannten "Emer­ging Markets", also Ländern mit nied­rigerem Haus­halts­ein­kommen verfügbar. Das erscheint unver­ständ­lich, denn mit einem diffe­ren­zierten Tarif­angebot ließe sich auch hier­zulande im Wett­bewerb punkten.

Para­mount expe­rimen­tiert in Latein­ame­rika

Paramount+ testet Mobile-Only-Tarife

Bild: Shutterstock Vor allem Para­mount versucht sich in Brasi­lien und Mexiko mit einem Test­ballon. In den genannten latein­ame­rika­nischen Ländern will man ab April mit Mobile-Only-Tarifen Kunden für sich gewinnen. Kosten­punkt in Mexiko: 79 Pesos, umge­rechnet vier Euro. Damit wäre Para­mount+ dort etwa 50 Prozent güns­tiger als in Deutsch­land. Noch güns­tiger wird es in Brasi­lien, dort gibt es den Strea­ming-Dienst für 14,90 Real, etwa 2,68 Euro.

Natür­lich sind die Lebens­hal­tungs­kosten in den genannten Ländern ohnehin nied­riger, dass Para­mount seinen Streamer in Deutsch­land zu vergleich­baren Preisen anbietet ist somit eher unwahr­schein­lich. Dennoch wäre ein Modell im Bereich des werbe­finan­zierten Netflix-Abos von knapp unter fünf Euro für einen Mobile-Only-Tarif durchaus mittel­fristig vorstellbar.

Akzep­tierter als Werbung

Werbe­unter­stütztes Strea­ming hatte bisher keinen durch­schla­genden Erfolg, wie sich insbe­son­dere am Beispiel von Netflix zeigte. Viele Kunden sind nicht bereit, Einschrän­kungen bei Inhalten und Werbung zu akzep­tieren. Diese Ziel­gruppe wiederum könnte man mit Mobile-Only-Tarifen weitaus besser errei­chen, sodass sich die Nach­teile gegen­über einem Premium-Abo durchaus in Grenzen halten.

Neben Brasi­lien und Mexiko war Indien für große Digi­tal­platt­formen wie Amazon in den vergan­genen Jahren immer wieder ein Test­feld für güns­tigere Einstiegs­ange­bote auf mobilen Endge­räten. Aller­dings spielt die Markt­durch­drin­gung von Mobile Devices in diesen Ländern sicher­lich auch noch eine weitaus größere Rolle als in Mittel- und West­europa.

