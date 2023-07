Netflix startet erste HBO-Serien

Netflix-Abon­nenten bekommen aufgrund eines Lizenz­deals mit Warner Bros. Disco­very Zugriff auf viele weitere attrak­tive Inhalte, erste Shows gehen laut Medi­enbe­richten bereits online. Ganz taufrisch ist der Content jedoch nicht, zahl­reiche Serien liefen unter anderem in Deutsch­land bereits bei Sky. Keinen Einfluss hat der Vertrag offenbar bislang für Abon­nenten von "Max" in den USA.

"Inse­cure" bereits online

"Insecure" kommt als eine der ersten HBO-Serien zu Netflix

Foto: HBO Dem Bericht nach findet sich das HBO Comedy-Drama "Inse­cure" aus 2016 bereits im Katalog von Netflix. Auf der Liste weiterer HBO-Shows stehen "Ballers" mit Dwayne Johnson, Band Of Brot­hers, The Pacific und Six Feet Under. Auch die Vampir-Saga "True Blood" gehört künftig zum Port­folio von Netflix. Letz­tere Show lief in den USA auf dem Disney-Ableger Hulu und soll beim Streamer aus Los Gatos inter­national verfügbar sein.

Unklar ist derzeit aller­dings, welche der genannten HBO-Serien auch kosten­frei über weitere Part­ner­schaften - zum Beispiel mit dem werbe­finan­zierten Amazon-Streamer Freevee - ange­boten werden. Netflix hätte durch den Lizenz­deal mit Warner wenige Vorteile, wenn man die glei­chen Inhalte bei Wett­bewer­bern voll­kommen kostenlos schauen kann.

Verluste mit Eigen­pro­duk­tionen

Warner-CEO David Zaslav hatte im Rahmen der RBC Capital Markets Confe­rence im November ange­deutet, dass WBD allein im Jahr 2022 rund sieben Milli­arden Dollar in Shows inves­tiert hätte, gleich­zeitig aber einen Verlust von drei Milli­arden Dollar verbu­chen musste. Abschrei­bungen bezogen sich in der Vergan­gen­heit vor allem mit Blick auf Restruk­turie­rungs­kosten durch den Zusam­men­schluss der bislang sepa­raten Unter­nehmen WarnerMedia und Disco­very.

Unwahr­schein­lich ist aller­dings, dass HBO-Erst­aus­strah­lungen künftig bei Netflix zu sehen sind, diese bleiben voraus­sicht­lich weiter "Max"-Abon­nenten exklusiv vorbe­halten. In Deutsch­land laufen entspre­chende Inhalte vorerst weiter bei Sky. Bislang gibt es auch keine Anhalts­punkte, dass sich daran zumin­dest kurz­fristig etwas ändern wird. Auf seiner Inter­net­seite wirbt der Pay-TV-Anbieter derzeit noch aktiv mit HBO-Content, insbe­son­dere dem Super­helden-Block­buster "Black Adam" und der Sex and the City-Neuauf­lage "And Just Like That" sowie der Zombie-Saga "The Last Of Us".

Laufen Topse­rien von HBO künftig bei Netflix?