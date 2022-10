Streaming: Werbung rettet Netflix nicht

Ein Netflix-Abo für unter fünf Euro wirkt auf den ersten Blick wie eine Kampf­ansage an die Konkur­renz. Tatsäch­lich war die Entschei­dung schlicht unaus­weich­lich und macht deut­lich, wie sehr die Vormacht­stel­lung in Los Gatos bröckelt.

Es wirkt einfach paradox: In den vergan­genen Jahren wurden Netflix-Abos quasi von Jahr zu Jahr teurer. Zuletzt kratzte der Strea­ming-Markt­führer aus Los Gatos nahezu an der 20-Euro-Grenze. Immer wieder machte man im Manage­ment deut­lich, dass Preis­erhö­hungen unver­meidbar seien, um die Produk­tion von kost­spie­ligen Origi­nals zu finan­zieren. Und jetzt? Die teuren Netflix-Serien und Filme werden quasi verramscht. Für unter fünf Euro im Monat. Nicht etwa im Rahmen einer Aktion, sondern als dauer­hafter Einstiegs­preis. So mancher Abon­nent, der dem Strea­ming-Dienst seit Jahren die Treue hält und brav alle Preis­erhö­hungen gezahlt hat, dürfte sich nun auf den Arm genommen fühlen. Zudem spricht wenig für das neue Angebot.

Netflix ist nicht mehr Premium

Evan Peters als Serienkiller Jeffrey Dahmer bei Netflix

Foto: Netflix Netflix wollte sich mit hoher Content-Qualität und hohen Preisen zu einer Art "Apple des Strea­mings" entwi­ckeln. Diese Stra­tegie ging aller­dings nicht auf. Zwar stiegen die Preise regel­mäßig an, die Qualität von Inhalten entwi­ckelte sich aller­dings eher in die entge­gen­gesetzte Rich­tung. Schlimmer noch, Netflix bekam Konkur­renz von Disney, HBO Max und Para­mount+. Diese liefern alle­samt mehr Qualität zu güns­tigeren Preisen.

Und genau dort liegt das Problem: Wenn die Qualität der Inhalte grund­sätz­lich nach­lässt, spielt es im Endef­fekt keine Rolle, ob diese allein durch Aboge­bühren oder auch mit Werbung finan­ziert werden. Sinn­voll wäre statt­dessen für Netflix eine zwei­glei­sige Stra­tegie: Ein voll­kommen werbe­freier Strea­ming-Dienst mit ausschließ­lich Premium-Content sowie ergän­zend einen werbe­finan­zierten Strea­ming-Dienst mit weniger promi­nenten Inhalten. So wie es auch Para­mount mit Pluto TV und Amazon mit Freevee gezeigt haben.

Kaum Mehr­wert für Abon­nenten

Der einzige Grund, sich noch für ein Netflix-Abo zu entscheiden, sind die Origi­nals. Lizenz­inhalte wie Star Trek sind längst wieder auf dem Weg zu Para­mount & Co. Zumal Netflix bereits selbst ange­kün­digt hat, dass man eine Reihe von Inhalten aus recht­lichen Gründen ohnehin nicht mit Werbe­unter­bre­chung zeigen darf. Auch das macht die Entschei­dung für Netflix nicht unbe­dingt wahr­schein­licher.

Ja, kombi­nierte AVoD und SVoD-Modelle haben mitt­ler­weile in der Strea­ming-Welt ihren festen Platz. Bei Hulu, bei Para­mount+ und auch bei HBO Max. Aber all diese Modelle sind mehr oder weniger aus der Not heraus entstanden. Für die Studios gab es im Prinzip nur eine Option: Weniger Umsatz pro Kunde oder eben gar keinen Umsatz. Netflix hat nun glei­cher­maßen in den sauren Apfel gebissen, aller­dings mit zwei­fel­haften Aussichten.

Gold­grä­ber­stim­mung im Strea­ming ist vorbei

Alle US-Studios müssen der Realität ins Auge sehen: Die Gold­grä­ber­stim­mung im Strea­ming ist vorbei. Schon der ehema­lige Disney-Chef Bob Iger hatte es kürz­lich in einem Inter­view deut­lich gemacht. Nicht alle Strea­ming-Dienste werden sich dauer­haft am Markt halten können. Immerhin, für Netflix zeigte er sich opti­mis­tisch. Glei­ches gilt für Disney+, Apple TV+ und Amazon Prime Video.

Die entschei­dende Frage hat Iger aller­dings nicht beant­wortet: Nämlich welche Geschäfts­modelle am Ende über­leben: SVoD, AVoD oder eine Kombi­nation aus beiden Modellen? Egal ob Werbung oder Aboge­bühren - die Taschen sowohl der Werbe­branche als auch der Zuschauer sind nicht unend­lich tief. Skalier­bar­keit und damit vor allem Größe hingegen sind in der Strea­ming-Branche entschei­dende Krite­rien. Was Netflix also viel drin­gender als Werbung braucht, sind schlag­kräf­tige Content-Part­ner­schaften. Denn solange die Inhalte stimmen, bleiben Abon­nenten bei der Stange. Ausschließ­lich mit Werbung am Preis zu schrauben ist indes keine erfolg­reiche Stra­tegie für eine erfolg­reiche Strea­ming-Zukunft.

Netflix: Weniger Geld für Inhalte