YouRadio: Spotify-Alternative im Test

Radio-Apps sind in der Regel kostenlos, haben dafür aber einige Nach­teile. Beispiels­weise ist es nicht möglich, Musik spezi­eller Künstler auszu­wählen, da die Programme kura­tiert sind. Auch Werbung kann den Hörspaß durchaus trüben.

Mit YouRadio exis­tiert eine eher unbe­kannte Radio-App (Android), welche genau diese Nach­teile aus der Welt schaffen will. Was YouRadio im Detail kann, haben wir uns im Test näher ange­schaut.

Über 1500 Themen­kanäle

Wer (mode­rierte) Radio­sender sucht, wird bei YouRadio nicht fündig. In der App gibt es ausschließ­lich Themen­kanäle, die sich nach bestimmten Künst­lern, Stim­mungen oder Musik­stilen richten, Beispiele sind hier Pop aus den 80ern, Jazz oder Well­ness-Sounds. Über die inte­grierte Such­funk­tion lassen sich die Kanäle bezie­hungs­weise Streams je nach Inter­esse filtern.

Hörbar sind die Streams entweder direkt via App oder Chro­mecast auf einem Google Smartspe­aker. Natives Strea­ming auf Amazon Echo wird zumin­dest in der aktu­ellen App-Revi­sion noch nicht unter­stützt, dies wäre aber alter­nativ via Blue­tooth mit jedem gängigen Smart­phone möglich. In unserem Test funk­tio­nierte dies zumin­dest unter Android anstandslos. YouRadio ist eine Mischung aus Radioplayer und Musikstreaming

Screenshot: Björn König

Künstler-Play­lists

Ein wirk­lich inter­essantes Feature von YouRadio sind die Künstler-Play­lists. Gibt man beispiels­weise "Steve Winwood" in die Such­maske ein, erhält man einen kura­tierten Stream, der nur Titel des gewünschten Inter­preten spielt. In unserem Test funk­tio­nierte dies relativ gut. Wer aller­dings auf der Suche nach einem eher exoti­schen Inter­preten ist, wird bei YouRadio womög­lich nicht fündig.

Ein großer Plus­punkt von YouRadio ist die weit­gehende Werbe­frei­heit auf allen Strea­ming-Kanälen. Ledig­lich beim Aufrufen der Streams gibt es Eigen­wer­bung, die gele­gent­lich zum Down­load der App animieren soll. Das ist aller­dings ein wenig sinn­voller Hinweis, wenn man die App bereits nutzt. Last but not least lassen sich alle bevor­zugten Kanäle in einer Favo­riten­liste abspei­chern, hierzu muss man jedoch einen Account bei YouRadio anlegen.

Fazit: Inter­essante Hybrid-App

YouRadio ist eine inter­essante Mischung aus Radio­player und Strea­ming-App. Die Entwickler haben somit Vorteile aus beiden Welten in einer App kombi­niert. Wer kein Geld für ein kosten­pflich­tiges Strea­ming-Abo ausgeben möchte und darüber hinaus bereit ist, gewisse Abstriche bei der Musik­aus­wahl zu machen, bekommt mit YouRadio tatsäch­lich eine inter­essante Alter­native zu den bekannten Diensten.

Man muss aller­dings nicht zwangs­läufig die YouRadio-App selbst nutzten. Viele der verfüg­baren Kanäle sind als Webstreams auch über alter­native Radio-Apps wie Audials verfügbar. Hier gab es jedoch nach unserer Erfah­rung "aggres­sivere" Werbung für die eigene App. Ein wirk­licher Ersatz für Radio­player & Co. ist YouRadio jedoch aus unserer Sicht nicht, da der Zugang zu bekannten Sender­marken wie RTL Radio, Antenne Bayern sowie Energy fehlt.

