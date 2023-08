teltarif.de Talk: Günstig streamen ohne Zero Rating

Am Wochen­ende startet der DFB-Pokal in die erste Runde der Saison 2023/24. Eine Woche später ist Anstoß in der Fußball-Bundes­liga. Pünkt­lich ist auch der Sommer zurück. Viele Fußball­fans wollen die Spiele ihres Lieb­lings­ver­eins viel­leicht unter­wegs - während eines Ausflugs - verfolgen. Dank Strea­ming ist das mit dem Smart­phone oder Tablet problemlos möglich, sofern man einen passenden Internet-Zugang zur Verfü­gung hat.

"Früher" waren StreamOn von der Deut­schen Telekom und der Voda­fone Pass gute Möglich­keiten, um mobiles Daten­volumen zu sparen. Doch wie kann man jetzt möglichst günstig streamen? Darüber spre­chen wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr. Tipps für günstiges Streaming

Darüber spre­chen wir heute

Echte Mobil­funk-Flat­rates sind in Deutsch­land nach wie vor sehr teuer. Es gibt aber auch Ausnahmen, etwa bei o2-Prepaid­karten, wo die "harte" Daten­drossel aufge­hoben wurde. Manche Strea­ming-Apps erlauben es zudem, die Über­tra­gungs­qua­lität zu beein­flussen. Das wirkt sich wiederum auf den Daten­ver­brauch aus.

Strea­ming-Fans können auch auf die Suche nach offenen WLAN-Hotspots gehen. Wenn es nicht um Live-Events, sondern um Musik oder Serien-Episoden geht, ist es natür­lich auch möglich, Inhalte zur Offline-Nutzung vorab herun­ter­zuladen. Doch auch ein Pocket-Radio kann als Strea­ming-Alter­native dienen. Im Podcast spre­chen wir zudem darüber, welche mobilen TV-Geräte auf dem Markt sind.

