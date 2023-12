Hulu: Beta-Version startet bei Disney+

Disney hat für einen ausge­wählten Kunden­kreis die Beta-Version von Hulu inner­halb von Disney+ frei­geschaltet. Der neue Bereich ergänzt die bereits vorhan­denen Themen­welten Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic. Ein offi­zieller Start ist im März kommenden Jahres geplant. Disney hatte den ausste­henden Teil an Hulu erst kürz­lich von Mitbe­werber Comcast über­nommen.

Viele Origi­nals im Angebot

Hulu ist für ausgewählte Abonnenten als Beta-Version innerhalb von Disney+ verfügbar

Foto: Disney Hulu ist in den USA vor allem für hoch­wer­tige Drama­serien und Origi­nals bekannt; zum Katalog gehören unter anderem Produk­tionen wie "The Hand­maids Tale" oder "The Orville". Mit der Inte­gra­tion in Disney+ wird der Dienst künftig als Bundle vermarktet, sodass Abon­nenten kein sepa­rates Abo von Hulu mehr abschließen müssen. Disney-Enter­tain­ment-Direct-to-Consumer-Präsi­dent Joe Earley erklärt: "Die Beta-Version soll Disney dabei helfen, die Bedürf­nisse und Wünsche der Verbrau­cher in Bezug auf Hulu inner­halb von Disney+ besser zu verstehen, bevor wir im Früh­jahr offi­ziell starten. Zudem haben Eltern auch Zeit, ange­mes­sene Jugend­schutz­kon­trollen für Haus­halts­mit­glieder einzu­richten"

"Ich hoffe für Verbrau­cher ist erkennbar, dass ein Bundle-Abon­nement – zu einem wett­bewerbs­fähigen Preis – die unglaub­lichen Origi­nal­inhalte, Block­buster-Filme aus allen unseren Studios und Geschichten aus 100 Jahren von Disney+ verfügbar macht", sagt Earley. "Ganz zu schweigen von den fantas­tischen Hulu Origi­nals, FX, 20th Century Studios, Search­light und all unseren groß­artigen Part­nern."

In den USA auch separat buchbar

In den USA werden Disney+ und Hulu weiterhin als "Stand-Alone-Services" verfügbar bleiben. Zuschauer haben somit die Möglich­keit, die jewei­ligen Dienste je nach Bedarf einzeln zu buchen, im Paket gibt es aber einen Preis­vor­teil. Da Disney nun voll­stän­diger Eigen­tümer der Marke Hulu ist, dürften deren Inhalte vermut­lich mit dem US-Launch im Früh­jahr zeitnah auch in anderen Märkten starten, auf denen Disney+ bereits verfügbar ist.

Ausge­schlossen davon ist aber das regional in den USA verfüg­bare Live-TV-Angebot. Bereits jetzt sind ausge­wählte Hulu-Inhalte aus dem bestehenden Katalog unter der Marke Star in Deutsch­land verfügbar. Diese Option ist bei Disney+ ohne Aufpreis inklu­sive. Ob das aller­dings bei einem poten­ziellen Deutsch­land-Start auch für die jewei­ligen Hulu-Inhalte so bleibt, ist zwei­fel­haft.

