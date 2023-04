Disney will mit Realfilmen wachsen

Animationsfilme wie "Raya und der letzte Drache" stehen bei Disney weniger hoch im Kurs

Foto: Disney Arielle, Mulan und Vaiana heißen die Heldinnen aus Disneys Anima­tions­filmen, und sie sind vor allem einem jüngeren Publikum welt­weit bekannt. Genau das ist für Disney aller­dings auch ein Problem, denn der Medi­enriese möchte mehr Erwach­sene mit seinen Filmen und Serien ins Kino bzw. vor den TV-Bild­schirm locken.

Selbst­redend nicht unei­gen­nützig, denn wie so oft geht es um mehr Geld. Das weiß auch CEO Bob Iger, der vor dem Hinter­grund roter Zahlen nach konkreten Optionen suchen muss, um die Konzern­kasse zu füllen.

Weniger Fokus auf Pixar

Animationsfilme wie "Raya und der letzte Drache" stehen bei Disney weniger hoch im Kurs

Foto: Disney In den vergan­genen Jahren hatte Disney bereits seine Abhän­gig­keit von Anima­tions­pro­duk­tionen deut­lich redu­ziert. Zwar erreichte diese nach der Über­nahme von Pixar einen Höhe­punkt, doch nachdem auch Marvel, Star Wars und Fox unter das Dach des Mickey Mouse-Impe­riums zogen, wurden Real­film-Block­buster für Disney zuneh­mend rele­vanter. Den Studio­bossen war schnell klar, dass Real­film-Super­helden die Kasse deut­lich stärker als Trick­filme klin­geln lassen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Viele Adap­tionen in der Pipe­line

Bestes Beispiel dafür sind vor allem die Aven­gers-Block­buster von Marvel, welche zu den kommer­ziell erfolg­reichsten Filmen über­haupt gehören. Wie gesagt verfügt Disney aber eben auch über eine gewal­tige Lizenz­biblio­thek an Anima­tions­pro­duk­tionen, welche mit der Über­nahme von Pixar noch­mals deut­lich ausge­baut wurde. Diese will der Konzern nun rasch mone­tari­sieren.

In diesem Jahr zündet Disney ein ganzes Feuer­werk an Real­film-Adap­tionen, welche zumin­dest teil­weise auch exklusiv für Disney+ produ­ziert werden. Zu nennen wären hier neben Arielle auch die Vaiana-Neuauf­lage, bei der voraus­sicht­lich auch Dwayne "The Rock" Johnson an Bord ist. Nicht zuletzt startet mit "Peter Pan und Wendy" ein weiterer Trick­film­klas­siker als Real­adap­tion.

Wahr­schein­lich ist aber, dass es Disney bei dieser Stra­tegie nicht nur um eine Erwei­terung seiner Ziel­gruppe geht. Mit der Über­nahme von Fox steht dem Konzern nämlich reich­lich Studio­kapa­zität zur Verfü­gung, welche eben­falls ausge­lastet werden muss. Und auch die Produk­tion eines hoch­wer­tigen Anima­tions­films ist zumin­dest tech­nisch anspruchs­voll wie teuer.

Das erklärt auch, warum Pixar für Disney nicht am Fließ­band produ­ziert. Anima­tions­filme wie "Toy Story" oder "Findet Nemo" sind deut­lich seltener im Kino zu sehen. Und dieser Trend könnte sich weiter verschärfen, wenn Disney in Zukunft an der Kosten­schraube drehen muss. Das ist letzt­end­lich für Bob Iger ein großes Problem, denn der Mickey Mouse-Konzern droht damit lang­fristig seine Iden­tität als Marke für die ganze Familie zu verlieren.

US-Medi­enkon­zerne: Wer hat das beste Geschäfts­modell?