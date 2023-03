Disney kämpft mit Lasten der Vergangenheit

Spricht man über Disney, fällt unwei­ger­lich immer der Name Bob Iger. Der Topma­nager gilt in Holly­wood als Schlüs­sel­figur der Film­indus­trie, kaum ein Schau­spieler hat sich nicht zum Ziel gesetzt, in Igers Büro für eine Rolle vorzu­spre­chen. Kein Wunder, denn alles was Rang und Namen hat, geht über seinen Schreib­tisch. Avatar, Marvel, Star Wars - um nur einige Beispiele zu nennen. Abge­sehen davon fielen die mitunter wich­tigsten Entschei­dungen für Disney in Igers Amts­zeit, darunter die Akqui­sitionen von Pixar, Marvel, Star Wars und 21st Century Fox.

Disney hatte tiefe Taschen

Michael Eisner (l.) und Bob Iger bei der Eröffnung von Disneyland Hongkong im September 2005

Foto: Kim Cheung/AP Aller­dings war der Mickey-Mouse-Konzern schon lange vor Igers Amts­antritt beson­ders spen­dabel. Vorgänger Michael Eisner verbrachte insge­samt 21 Jahre in Burbank und zückte oft das Konzern­scheck­buch für große Projekte. Vor allem Disney­land Paris und Hong­kong gehen ebenso auf sein Konto wie der Zukauf von ABC und ESPN. Auch das Muppets-Fran­chise von Jim Henson holte Eisner für Disney an Bord.

Viele Entschei­dungen Eisners haben Disney erst zu dem Medi­enkon­zern gemacht, der er heute ist. Doch schon damals waren die Kosten erheb­lich. Disney wuchs sowohl unter Eisner als auch Iger nicht orga­nisch, sondern in erster Linie durch Zukäufe. Kaum ein Medi­enkon­zern hat in dieser Zeit mehr Kapital verbrannt, als der Konzern mit der Mickey Mouse.

Iger setzt teuren Kurs fort

Eigent­lich hätte Disney ab 2005 kräftig sparen müssen, um sich von allen Inves­titionen finan­ziell zu erholen. Doch Iger setzt den Kurs seines Vorgän­gers mit einer Über­nahme von Pixar nahtlos fort. Kritiker werfen Iger immer wieder vor, dass er sich ausschließ­lich auf Größe und Wachstum durch spek­taku­läre Akqui­sitionen konzen­trierte, selbst wenn die Markt­preise für entspre­chende Zukäufe deut­lich über­zogen waren.

Dieser Vorwurf galt insbe­son­dere für die Enter­tain­ment-Sparte von Rupert Murdochs Medi­enkon­zern 21st Century Fox. Mit dem Studio erwarb Disney zwar auch eine ansehn­liche Rechte-Biblio­thek - vor allem das James-Cameron-Fran­chise Avatar spült signi­fikante Umsätze in Disneys Kassen. Dennoch war der Kauf­preis im Vergleich zu anderen Studi­odeals astro­nomisch hoch. So zahlte Disney für die Über­nahme rund 71 Milli­arden US-Dollar. Zum Vergleich: Amazon hat für die Akqui­sition von MGM mit einer glei­cher­maßen attrak­tiven Lizenz­biblio­thek deut­lich unter neun Milli­arden US-Dollar bezahlt.

Spar­maß­nahmen unaus­weich­lich

Nach dem unrühm­lichen Abgang von CEO Bob Chapek und den zahl­rei­chen globalen Krisen ist Iger aber die Lust auf Wachstum vergangen. Kürz­lich stand sogar ein Verkauf von Tafel­silber wie dem TV-Geschäft von ABC und ESPN zur Diskus­sion und selbst ein Rückzug beim in den USA sehr beliebten Strea­ming-Dienst Hulu ist längst nicht mehr ausge­schlossen. Zeit­weise gab es Speku­lationen, dass Disney selbst viel­leicht zum Kauf­objekt werden könnte.

Obwohl Iger sich in der Vergan­gen­heit gegen­über Preis­erhö­hungen bei Disney+ kritisch äußerte, scheinen diese nun unaus­weich­lich zu sein. Außerdem machte der CEO deut­lich, dass ihm die Themen­parks wich­tiger sind. In Burbank hat man reali­siert, dass Strea­ming zwar prin­zipiell ein Wachs­tums­geschäft ist, dem die Zukunft gehört - sich aber allein auf dieses Segment zu verlassen, ist derzeit keine trag­fähige Option.

