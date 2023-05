"Max": Neuer Streaming-Dienst startet mit Problemen

Der neue Strea­ming-Dienst "Max" von Warner Bros. Disco­very ist in den USA live gegangen. Ganz flüssig lief der Start aller­dings nicht, wie unter anderem der Strea­ming-Insider Dan Rayburn beob­achtet hat.

Wenige Accounts betroffen

Den Beob­ach­tungen nach waren wenige Accounts für einen Zeit­raum von 90 Minuten betroffen, berichtet Rayburn auf Twitter. Auch Disney hatte zum Start seines Strea­ming-Ange­bots "Disney+" vergleich­bare Probleme. Ursache war hier seiner­zeit ein großer Ansturm auf den neuen Strea­ming-Dienst. Dennoch bekam man die Probleme schnell in den Griff. "Max" startet mit Problemen

Foto: Warner Bros. Discovery HBO bzw. HBO Max haben in den USA mehr als 50 Millionen Abon­nenten, dennoch gingen laut Berichten von Rayburn nicht viele Meldungen über Probleme auf den Social Media-Kanälen ein. Für bestehende HBO-Max-Kunden dürfte sich aber durch den Relaunch ohnehin nicht viel geän­dert haben, außer dass sie nun auch Zugriff auf Disco­very-Inhalte bekommen.

Wann kommt "Max" nach Deutsch­land?

Warner Bros. Disco­very hat von Anfang an deut­lich gemacht, dass man den neuen Strea­ming-Dienst inter­national ausrollen will. Zunächst steht aber der US-Markt und Latein­ame­rika im Fokus. Europa, Asien und weitere Regionen sollen voraus­sicht­lich im kommenden Jahr folgen. Deutsch­land ist in diesem Zusam­men­hang ein Sonder­fall, da ein Start hier­zulande insbe­son­dere von den Entwick­lungen bei Sky Deutsch­land abhängt.

Formal ist aufgrund vertrag­licher Rege­lungen nicht mit einem Start vor 2025 zu rechnen, doch Konzern­mutter Comcast befindet sich bei Sky laut Medi­enbe­richten derzeit in Verkaufs­ver­hand­lungen, auch ein Teil­ver­kauf oder sogar die voll­stän­dige Einstel­lung des Deutsch­land­geschäfts um Sky stehen offenbar zur Debatte. In einem solchen Falle könnte sich der Start von "Max" in Deutsch­land deut­lich beschleu­nigen.

Attrak­tive Inhalte

Mit seinem umfas­senden Katalog aus den Studios von Warner Bros. und DC Comics ist Max vor allem eine starke Konkur­renz für Disney+. Der Unter­hal­tungs­kon­zern hat sich in den vergan­genen Jahren glei­cher­maßen stark auf Comic­ver­fil­mungen und Science-Fiction konzen­triert. Gerade diese Produk­tionen gelten aber als ausge­spro­chen kosten­intensiv. Zudem waren längst nicht alle Marvel-Produk­tionen für Disney ein voller Erfolg. So waren die Kritiken insbe­son­dere beim aktu­ellen "Guar­dians Of The Galaxy"-Streifen verhalten.

