Hybrid: Pyur TV HD vereint Kabelfernsehen und Streaming

Basis der neuen Platt­form Pyur TV HD ist eine Set-Top-Box mit dem Betriebs­system Android. Sie stammt vom fran­zösi­schen Hersteller Sagecom. Die Box verfügt über vier DVB-C-Tuner, Gigabit-LAN und WiFi 6 (802.11 ax). Auf dieser tech­nischen Basis können Nutzer mit Pyur TV HD nicht nur linear ausge­strahlte TV-Programme über das Kabel­netz empfangen, sondern diese Programme auch pausieren sowie die laufende Sendung neu starten (Restart). Zusätz­lich können die Sendungen der vergan­genen sieben Tage ange­schaut werden (Catch-up). Neben den Programmen der öffent­lich-recht­lichen TV-Sender funk­tio­niert das Catch-up auch für die Sender der RTL-Gruppe, von ProSiebenSat.1 und für die Pay-TV-Pakete von Pyur. Insge­samt handelt es sich um 94 TV-Programme, 73 davon in HD-Qualität. Pyur TV HD vereint lineares Fernsehen und Streaming. Im nächsten Jahr soll die Plattform erweitert werden

Foto: Tele Columbus Darüber hinaus bietet Pyur TV HD auch den Zugriff auf die Media­theken der TV-Sender, auf den Google Play Store und auf gängige Strea­ming-Anbieter wie Netflix, RTL+, Amazon Prime Video, Disney+ und YouTube - ein entspre­chendes Abon­nement voraus­gesetzt. "Pyur TV HD unter­scheidet nicht, ob ein Inhalt über den Kabel­anschluss oder das Internet kommt", erklärt Jochen Busch, Chief Consumer Officer bei Tele Columbus. "Was bleibt, ist ein neues, überaus posi­tives TV-Erlebnis – exklusiv für Kunden von Pyur."

Über die quellof­fene Android-Platt­form will Tele Columbus im nächsten Jahr Apps für die Wieder­gabe auf mobilen Endge­räten inner­halb und außer­halb des heimi­schen Netz­werks anbieten. Ebenso sollen 2024 eine externe Fest­platte zur Spei­che­rung eigener Aufnahmen sowie ein auf die Platt­form abge­stimmter Smartspeaker mit Dolby Atmos hinzu­kommen, dessen Sound­technik zusammen mit Band & Olufsen entwi­ckelt wurde.

"Hand­feste Vorteile" zu reinen IPTV-Lösungen

Foto: Tele Columbus Laut Tele Columbus sei Pyur TV HD eines der umfas­sendsten Ange­bote dieser Art im Markt. Die Kombi­nation aus Kabel­fern­sehen und Strea­ming böte gegen­über reinen IPTV-Lösungen "hand­feste Vorteile" wie etwa eine schwan­kungs­freie, stabile TV-Wieder­gabe in HD-Bild­qua­lität, geringe Zeit­ver­zöge­rungen bei Live­über­tra­gungen und schnelle Programm­wechsel. Auf der Start­seite werden dem Nutzer indi­vidu­elle Empfeh­lungen aus dem TV-Bereich und "von den meisten Strea­ming-Anbie­tern" offe­riert. Mithilfe der Suche kann der Nutzer sämt­liche Quellen nach gewünschten Inhalten durch­forsten.

Pyur TV HD ist auch als Reak­tion von Tele Columbus auf den Wegfall der Umla­gefä­hig­keit der Kabel­anschluss- auf die Miet­neben­kosten ab dem 1. Juli 2024 zu verstehen. Ab diesem Datum können Mieter, die ihren Kabel­anschluss bislang über die Miet­neben­kosten bezahlen, den Anschluss kündigen. Deshalb bietet Tele Columbus Pyur TV HD zunächst all denje­nigen an, die bisher noch keinen Kabel­anschluss mit Einzel­nut­zer­ver­trag haben oder ein HDTV-Produkt von Pyur beziehen. Sie erhalten Pyur TV HD in der Einfüh­rungs­phase sechs Monate kostenlos. Danach fallen monat­lich 12,99 Euro an. Darin sind die Kosten für den Basis-Kabel­anschluss und die HD-Option bereits enthalten. Hinzu kommen pro Monat 4,99 Euro für die Set-Top-Box. Ab Februar 2024 können dann auch Bestands­kunden Pyur TV HD nutzen.

Erst vor Kurzem hat auch Voda­fone auf die Kündi­gungs­mög­lich­keit des Kabel­anschlusses ab dem 1. Juli 2024 reagiert und neue Tarife vorge­stellt.