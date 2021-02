Joyn, RTL+ & mehr: teltarif.de-Talk zum Thema Streaming

Streaming-Dienste gehören zu den Gewinnern der Corona-Krise

Foto/Grafik/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter Der Strea­ming-Markt gehört zu den Gewin­nern der Corona-Krise. Kein Wunder: Wer zuhause ist und ohnehin kaum etwas unter­nehmen kann, hat natür­lich viel Zeit für Filme und Serien. Wir haben unseren Multi­media-Experten Michael Fuhr ins Podcast-Studio einge­laden, zumal es auch einige aktu­elle Entwick­lungen im Strea­ming-Bereich gibt.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player.

Darüber spre­chen wir heute

Foto/Grafik/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter Aus TV Now soll RTL+ werden. Das war eine der Top-Meldungen in dieser Woche. Doch was steckt hinter diesem Namens­wechsel und wie könnte es bei Audio Now weiter­gehen? Das ist eine der Fragen, mit der wir uns in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de beschäf­tigen.

Joyn sollte eigent­lich eine Platt­form für alle deut­schen TV-Programme werden. Daraus wurde nichts. Was bietet Joyn derzeit und wie geht es mit der Platt­form weiter? Welche Ände­rungen gibt es bei der ARD-Media­thek und wie findet man auf YouTube am besten Live-TV-Programme? Auch darauf gehen wir im Podcast ein.

Nicht zuletzt beleuchten wir einmal mehr das Thema Smart-TV. Schließ­lich ist es nach wie vor ein Ärgernis, dass manche Apps von einigen Fern­sehern schon nach wenigen Jahren verschwinden. Aber auch externe Set-Top-Boxen und Strea­ming-Sticks sind keine Lösung für die Ewig­keit. So ist YouTube mit älteren Apple-TV-Geräten bald nur noch auf Umwegen zugäng­lich. Wie das funk­tio­niert, erfahren Sie in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Der Podcast von teltarif.de erscheint in loser Folge.

