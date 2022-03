Joyn: "Setzen auf einzigartige Originals"

Für Joyn läuft es derzeit rund, was sich vor allem positiv an den App-Down­loads zeigt. Zugpferd des ProSieben-Strea­mers bleibt nach wie vor "Germanys Next Topmodel". Über weitere Themen spre­chen wir mit Joyn-CEO Tassilo Raesig.

Bei Joyn stehen alle Zeichen auf Wachstum. Zuneh­mender Bran­chen­wett­bewerb schadet dem Joint-Venture von ProSiebenSat.1 und Disco­very offenbar wenig, was vor allem den eigenen Origi­nals sowie Zugpferd Germanys Next Topmodel zu verdanken ist. Über weitere Pläne spre­chen wir mit Joyn-CEO Tassilo Raesig.

teltarif.de: Herr Raesig, Sie sind seit 2017 Teil des Grün­dungs­teams von Joyn – seit Mai 2021 fungieren Sie sogar als CEO der Strea­ming-Platt­form. Worauf setzen Sie beim Aufbau und dem Ausbau von Joyn in einem sehr dyna­mischen Markt und welche Erfah­rungen haben Sie dabei bislang gemacht?

Tassilo Raesig: Wir setzen auf einzig­artige Origi­nals, die neugierig machen und unserer Marke ein Gesicht verleihen sowie auf etablierte und beliebte Inhalte unserer Partner, mit denen wir direkt attrak­tive Ziel­gruppen anspre­chen und rele­vante Reich­weiten erzielen. Darüber hinaus stehen wir mit unserem Free­mium-Ansatz auf zwei Beinen: einem großen und umfang­rei­chen AVoD-Angebot, sprich einem kosten­losen, werbe­finan­zierten Strea­ming-Bereich, sowie mit unserem exklu­siven Premium-Bereich Joyn PLUS+. Unsere Leit­prin­zipien sind dabei, nah an unserer Commu­nity zu sein und zu hinter­fragen, welche Bedürf­nisse unsere Nutzer haben, seien es Content-, Produkt- oder Service-Wünsche. Ziel ist ein ganz­heit­liches Strea­ming-Erlebnis zu schaffen und möglichst viel­fäl­tige Inhalte kura­tiert und einfach zugäng­lich zu aggre­gieren. Dabei setzen wir auf ein perso­nali­siertes Produkt, das zuver­lässig und bequem ein maßge­schnei­dertes Inhalte-Angebot für unsere Nutzer bietet. Joyn-CEO Tassilo Raesig

Foto: Jens Hartmann/Joyn

teltarif.de: Wie sieht es aktuell mit den Nutzer­zahlen bei Joyn aus und welchen Anteil hat das kosten­pflich­tige SVoD-Angebot?

Tassilo Raesig: Wir sind sehr zufrieden mit der Entwick­lung von Joyn und Joyn PLUS+. Joyn über­trifft nahezu jeden Monat die Vorjah­res­werte und stei­gert die App-Down­loads um etwa 800.000 pro Monat.

teltarif.de: Welche Inhalte sind beson­ders stark nach­gefragt?

Tassilo Raesig: Beson­ders hoch im Kurs steht derzeit "Germany’s Next Topmodel". Gene­rell wissen es unsere User zu schätzen, dass sie bei Joyn Previews und Catch-Up-Inhalte von vielen beliebten TV-Shows finden. Neben den Inhalten unserer Share­holder ProSiebenSat.1 und Disco­very sind auch unsere Eigen­pro­duk­tionen stets unter den TOP 10 bei Joyn zu finden. Aktuell beispiels­weise die neuen Folgen von "Mask Off" und "Slavik – Auf Staats Nacken". Neben der On-Demand-Nutzung verzeichnen wir aber den glei­chen Anteil an Nutzung in unserem Live-Bereich mit über 70 TV-Sendern.

teltarif.de: Eigene Inhalte sind eben­falls bei Strea­ming-Diensten ein wich­tiges Thema. Wird der Groß­teil weiterhin aus dem ProSiebenSat.1-Port­folio kommen oder planen Sie weitere Origi­nals unter der Marke Joyn?

Tassilo Raesig: Als Aggre­gator bündeln wir mit Joyn für die Nutzer all ihre Lieb­lings­inhalte anbie­ter­über­grei­fend. Daher ist uns daran gelegen, ein möglichst viel­fäl­tiges und umfang­rei­ches Content-Angebot anzu­bieten. So spielen für unsere Content-Stra­tegie sowohl die Inhalte unserer Share­holder als auch die Inhalte unserer über 15 Content-Partner und unsere Joyn Origi­nals eine wich­tige Rolle. Auch künftig setzen wir hier insbe­son­dere auf unsere Eigen­pro­duk­tionen und möchten dabei vor allem neue Ideen umsetzen. Das geht über das Format "Haus­party X", in dem zwölf Content Creator eine Party feiern bis hin zu unserer Doku­men­tation "Animals Army", die Tier­schutz­akti­visten bei ihrer tägli­chen Arbeit begleitet. Auch das Thema Live-Über­tra­gung werden wir in diesem Jahr angehen. Anfang April über­tragen wir live aus der Lanxess-Arena in Köln einen Boxkampf mit zahl­rei­chen bekannten Twitch-Strea­mern. Wir bauen das Angebot also stetig aus und haben noch einige Über­raschungen parat.

teltarif.de: Strea­ming ist ein Geschäft, in dem es stark um Skalier­bar­keit, also um Größe geht. Schaut man in die USA, dreht sich alles nur noch um Fusionen und Akqui­sitionen. Ein Beispiel ist die Über­nahme von MGM Studios durch Amazon oder der Zusam­men­schluss von WarnerMedia und Ihrem Partner Disco­very. Die US-Studios produ­zieren Inhalte für viel Geld und wollen diese nicht mehr lizen­zieren. Was bedeutet diese Entwick­lung für Joyn? Schließ­lich sind Sie auch wesent­lich von US-Content abhängig.

Tassilo Raesig: Mit dem bereits beschrie­benen Inhal­tean­gebot aus Share­holder-, Partner- und eigen­pro­duziertem Content, bieten wir unseren Nutzern eine Viel­zahl attrak­tiver und beliebter Formate. Mit unseren Eigen­pro­duk­tionen schließen wir die Lücke zwischen YouTube und klas­sischem TV und setzen auf Loka­lität. Dabei sind wir unmit­telbar an den Lebens­rea­litäten unserer Nutzer und können verstärkt mit regio­nalen Gepflo­gen­heiten spielen. Wir glauben fest an die Konso­lidie­rung verschie­dener Inhalte an einem Ort und bieten hierfür bereits eine ideale Platt­form. Wir sind über­zeugt davon, dass wir mit diesem Angebot auf dem deut­schen Markt gut aufge­stellt sind.

teltarif.de: Der Zusam­men­schluss von WarnerMedia und Disco­very ist so gut wie unter Dach und Fach, sowohl die US- als auch euro­päi­schen Kartell­wächter haben bereits zuge­stimmt. Sie werden sicher­lich mit großem Inter­esse auf Ihren Partner Disco­very schauen. Es wäre für Joyn mit Sicher­heit nicht unin­ter­essant, auch lang­fristig Zugriff auf den großen Katalog von WarnerMedia zu bekommen.

Tassilo Raesig: Was die Fusion von Disco­very und WarnerMedia für uns bedeutet, ist aktuell noch unklar. Das ist nichts, was uns derzeit in unserer tägli­chen Arbeit beschäf­tigt. Wir haben unsere Stra­tegie für Joyn Anfang dieses Jahres klar gesetzt und setzen diese aktuell mit Nach­druck um.

teltarif.de: Stich­wort Platt­formen: Gibt es hier Pläne für weitere Koope­rationen? Inter­essant wäre sicher­lich, wie es bei Roku und weiteren Smart TV-Herstel­lern aussieht.

Tassilo Raesig: Wir haben die Verfüg­bar­keit von Joyn bereits massiv ausge­baut und sind mitt­ler­weile auf allen rele­vanten iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über viele beliebte Smart-TVs, den Google Chro­mecast, die PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abrufbar. Im Sinne unserer Kunden bauen wir auch dies immer weiter aus, schauen uns die Entwick­lungen am Markt genau an und stehen neuen Koope­rationen offen gegen­über.

teltarif.de: Warum wurden die sender­eigenen Apps zugunsten von Joyn einge­stellt und welche Inhalte/Features der Senderapps werden sich bei Joyn (nicht) wieder­finden?

Tassilo Raesig: Joyn wird künftig für alle bishe­rigen User der einzelnen Sender- und Brand-Apps der Seven.One Enter­tain­ment Group zur Anlauf­stelle Nummer 1. Das heißt, all jene, die die Inhalte der Sender­marken ProSieben, SAT.1, Kabel Eins oder sixx künftig über eine App starten möchten, sind bei Joyn genau richtig. Darüber hinaus wird durch die Schär­fung der Digi­tal­stra­tegie unseres Share­hol­ders unser Content­angebot auch für dieje­nigen ausge­baut, die Joyn bereits aktiv nutzen: Auf Joyn werden 2022 rund einhun­dert Previews der Prime-Time-Formate der Seven.One Enter­tain­ment Group exklusiv vor Live-TV-Ausstrah­lung zu sehen sein. Wir freuen uns sehr über diese Entwick­lung und den Mehr­wert, den wir dadurch auch unseren Nutzern bieten können.

teltarif.de: Welche weiteren neuen Features sind in nächster Zeit geplant?

Tassilo Raesig: Wir haben bereits einige neue Features auf den Weg gebracht. Joyn-Nutzer können rund um ihre Lieb­lings­for­mate tolle Clips und kürzere Inhalte entde­cken. In diesem Zusam­men­hang haben wir auch unsere "Short-Form"-Play­lists einge­führt. Hier werden wir das Angebot deut­lich ausbauen. Auch setzen wir weiter auf Perso­nali­sie­rung und testen aktuell diverse Ansätze, wie zum Beispiel unseren kürz­lich erschie­nenen "Watch-Assistant", eine tolle Möglich­keit sich inspi­rieren zu lassen und neue Inhalte zu entde­cken.

teltarif.de: Live­sport wird auch für Strea­ming-Dienste immer wich­tiger. In diesem Zusam­men­hang zahlte sich für Joyn die Part­ner­schaft mit Disco­very bei Euro­sport aus. Auch NFL und Wrest­ling sind Schwer­punkte von ProSieben bzw. ProSieben MAXX. Bleibt es dabei oder kommen weitere Ange­bote hinzu?

Tassilo Raesig: Der Sport-Bereich auf Joyn lässt die Herzen von Sport-Fans bereits höher schlagen: Neben den Inhalten von Disco­very und der Seven.One Enter­tain­ment Group sehen Joyn User auch Sport-High­lights von Red Bull TV oder Sport1. So konnten wir kürz­lich die Olym­pischen Spiele 2022 Beijing und auch den Super Bowl auf unserer Platt­form bespielen und zeigen im März unter anderem im Sport1-Live­stream das Vier­tel­finale des DFB-Pokals sowie den Saison­start des UCI Moun­tain­bike World Cups auf Red Bull TV. Wir arbeiten stets daran, Joyn weiter auszu­bauen, dazu zählt sowohl unser Sport-Bereich als auch alle anderen Bereiche unseres Produkts und Inhal­tean­gebots.

teltarif.de: Herr Raesig, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Tassilo Raesig

Tassilo Raesig ist seit September 2020 Teil der Geschäfts­füh­rung und seit Mai 2021 CEO sowie CTO von Joyn. Er war in verschie­denen Manage­ment­posi­tionen bei Sony tätig, u.A. als VP Soft­ware & Services bei Sony Enter­tain­ment, Head of Home Enter­tain­ment bei Sony Elec­tro­nics und VP für alle digi­talen Platt­formen und die Online-Stra­tegie für gesamt Sony Europe. Seine beruf­liche Karriere star­tete er in der Start-up-Szene als Gründer und CEO in mehreren Unter­nehmen der Tele­kom­muni­kations- und IT-Tech­nolo­gie­branche.