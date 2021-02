Streaming: Joyn legt Österreich-Start auf Eis

Joyn sollte bereits Ende 2019 in Öster­reich starten, doch bislang sind den Ankün­digungen noch keine Taten gefolgt. So wie es aussieht, dürfte daraus auch in nächster Zeit nichts werden. Laut Medi­enbe­richten liegt das Projekt vorerst ganz auf Eis.

Am "Coming soon" von Joyn Österreich gibt es mittlerweile erhebliche Zweifel

Screenshot: Michael Fuhr In der schnell­lebigen Medi­enbranche haben Ankün­digungen meis­tens eine relativ kurze Halb­wert­zeit. Nicht selten werden große Projekte vorge­stellt, die dann nur mit erheb­licher Verzö­gerung oder sogar gar nicht an den Start gehen. Jüngste Beispiele hierfür sind der Rückzug des US-Medi­enkon­zerns Comcast beim paneu­ropäi­schen Nach­rich­ten­sender Euro­news bzw. der eben­falls geplante und nicht reali­sierte Nach­rich­ten­sender NBC Sky World News.

Beim Strea­ming-Dienst Joyn von ProSiebenSat.1 und Disco­very geht die Entwick­lung womög­lich in eine ähnliche Rich­tung. Zumin­dest der geplante Start in Öster­reich steht laut Fach­medien kurz­fristig zur Dispo­sition.

Stra­tegie­wechsel durch Pandemie?

Screenshot: Michael Fuhr Corona hat zwei­fellos seit 2020 vielen Unter­nehmen einen gehö­rigen Strich durch die Rech­nung gemacht. Fern­seh­sender und Strea­ming-Dienste leiden an Einschrän­kungen der Produk­tions­kapa­zitäten, viele Film- und Seri­enpro­jekte liegen schlicht auf Eis. Hinzu kommt noch, dass Werbe­kunden aus wirt­schaft­lichen Gründen ihr Budget herun­ter­fahren und kein Personal vor Ort einsetzbar ist. All diese Faktoren spielen natür­lich beim Aufbau eines neuen Strea­ming-Dienstes im Ausland eine wich­tige Rolle.

Das Medi­enma­gazin DWDL berichtet mit Verweis auf eine Joyn-Unter­neh­mens­spre­cherin, dass es in "diesen dyna­mischen Zeiten momentan schwer sei, einen Ausblick zu geben". Ziel sei jedoch weiterhin, die lokale Strea­ming-Platt­form Nummer Eins in Deutsch­land zu werden. Beson­ders viel Aussa­gekraft hat das natür­lich nicht, denn welcher Strea­ming-Dienst möchte nicht Nummer Eins in Deutsch­land werden? Die entschei­dende Frage ist, wie ernst man dieses Ziel in der Chef­etage nimmt und wie viel Geld man in welchem Zeit­raum bereit ist, dafür in die Hand zu nehmen.

Weniger Enthu­siasmus für Strea­ming

Grund­sätz­lich ist Joyn mit vielen Vorschuss­lor­beeren an den Start gegangen. Geplant war ein deut­sches "Hulu", also eine Platt­form, auf der sich neben ProSiebenSat.1 auch andere deut­sche Medi­enkon­zerne, wie die RTL-Gruppe und öffent­lich-recht­liche Sender mit ihren Inhalten versam­meln sollen. Die Ziele waren also in der Tat hoch­gesteckt, in Deutsch­land wollte man die Kräfte gegen ameri­kani­sche Streamer bündeln. Soweit zum Plan des ehema­ligen ProSiebenSat.1-Chefs Max Conze.

Das aller­dings war schon der erste Knack­punkt, denn vor allem RTL wurde mit Joyn nicht so richtig warm. Viel­mehr wollte man TVNOW als eigenes Strea­ming-Projekt auf die Beine stellen. Bis heute sind die RTL-Sender bei Joyn nicht an Bord, was dem Erfolg des Ange­bots zwei­fels­ohne einen kräf­tigen Dämpfer versetzte. Darüber hinaus gab es zwischen­zeit­lich einen Wechsel im Chef­sessel von ProSiebenSat.1: Der neue Konzern­chef Rainer Beau­jean sieht das Thema Strea­ming diffe­ren­zierter als sein Vorgänger und legt den Fokus wieder stärker auf die Kern­kom­petenzen der Sender­gruppe.

Was plant Disco­very?

Wie es mit Joyn weiter­geht, hängt aber letzt­end­lich nicht nur von ProSiebenSat.1 ab. Im Joint Venture hat natür­lich auch US-Partner Disco­very Networks ein Wört­chen mitzu­reden. Und genau dort scheint das Inter­esse an Joyn zumin­dest aktuell nicht mehr den höchsten Stel­len­wert zu genießen. Auf globaler Ebene arbeitet Disco­very derzeit an seinem eigenen Strea­ming-Dienst Disco­very+. Zwar ist dieser vor allem auf non-fiktio­nale Inhalte fokus­siert und damit keine direkte Konkur­renz zu Joyn, was aller­dings nicht so bleiben muss.

Zumin­dest in Deutsch­land erwei­tert Disco­very außerdem mit dem Einstieg bei Tele 5 nun auch sein Port­folio im Bereich Enter­tain­ment, um für größere Werbe­ziel­gruppen inter­essant zu werden. Sollte Disco­very sich jedoch aus Joyn zurück­ziehen, läge die Verant­wor­tung allein bei ProSiebenSat.1. Dass man die ausfal­lenden Kosten stemmt und gleich­zeitig noch eine inter­natio­nale Expan­sion nach Öster­reich voran­treibt, erscheint aktuell dann doch eher unwahr­schein­lich, zumal auch die eigene Zukunft der Sender­gruppe noch unklar ist.

Geschäfts­füh­rerin Katja Hofem geht darüber hinasu bei Joyn von Bord.