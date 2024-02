CLIQ will "Discounter der Streaming-Branche" sein

Nicht überall steigen die Strea­ming-Preise, vor allem CLIQ will sich als Discounter mit einem breiten Angebot in der Branche profi­lieren. Über die Pläne der Düssel­dorfer spra­chen wir mit CEO Luc Voncken.

An Wett­bewerb mangelt es auf dem Strea­ming-Markt derzeit nicht, dennoch glei­chen sich viele Ange­bote. CLIQ will in dieser Hinsicht neue Akzente setzen und bietet ein umfang­rei­ches Paket aus Filmen, Serien, Hörbü­chern, Musik und Spielen. Trotzdem soll der Preis konkur­renzlos günstig bleiben. Ob und wie das genau funk­tio­niert, haben wir CEO Luc Voncken im Inter­view gefragt.

CLIQ-CEO Luc Voncken

Foto: CLIQ Digital AG teltarif.de: Herr Voncken, CLIQ geht mit einem völlig anderen Ansatz auf den Markt. Sie bieten eine Strea­ming-Flat­rate für Filme, Serien, Musik, Hörbü­cher und Spiele. Welche Ziel­gruppe möchten Sie mit diesem Komplett­angebot errei­chen?

Luc Voncken: CLIQ bietet das rich­tige Produkt für alle die, die "best of alles" in einem Dienst haben möchten und zielt auf eine Gruppe ab, die von anderen Strea­ming­anbie­tern oft über­sehen wird. Dazu gehören z.B. preis­bewusste Kunden, insbe­son­dere Fami­lien, Menschen, die ein hohes Benut­zer­erlebnis schätzen und Komfort suchen, sowie Menschen, die gute Qualität und diverse Inhalte zu einem fairen Preis wollen.

CLIQ-CEO Luc Voncken

Foto: CLIQ Digital AG Aber darüber hinaus haben wir auch viel für Menschen mit beson­deren Inter­essen zu bieten: Wenn Sie sich "nur" für Hörbü­cher inter­essieren, wird unser Katalog Sie mona­telang unter­halten – und gleich­zeitig spielen sich ihre Kinder vermut­lich gerade durch unsere Games-Kate­gorie. Wenn Sie ein Sportfan sind, finden Sie Zugang zu span­nenden Live-Sport­ereig­nissen, die in Deutsch­land schwer zu bekommen sind, z.B. die schwe­dische Eisho­ckey­liga. Wenn Sie Musik lieben, haben wir eine Menge Live-Konzerte und Music-Stations für jeden Geschmack zu bieten. Aufgrund unserer breiten Viel­falt an Content-Kate­gorien können wir selbst­bewusst sagen, dass CLIQ ein Produkt für alles und jeden ist. Es ermög­licht Nutzern, Zugang zu fünf Kate­gorien auf einmal zu haben, egal wo, wann oder mit wem unsere Kunden streamen wollen: sei es zu Hause oder unter­wegs, alleine, mit Kindern, ihren Freunden oder selbst Groß­eltern.

teltarif.de: Neben dem viel­fäl­tigen Angebot fällt gleich der güns­tige Preis von 6,99 Euro pro Monat ins Auge. Damit liegen Sie teils sogar deut­lich unter reinen SVoD-Diensten wie Disney+ und Netflix, zumal auch keine Werbung einge­blendet wird. Ist dieses Preis­modell nach­haltig?

Luc Voncken: Ja. CLIQ Digital betreibt das Geschäfts­modell des Verkaufs digi­taler Produkte an Verbrau­cher in aller Welt seit 20 Jahren. Im Laufe der Zeit haben wir unsere Dienste über verschie­dene Medi­enka­näle beworben: Anfangs verkauften wir Schwarz-Weiß-Logos für Nokia-Handys, Witze oder Horo­skope und später Games über Fern­seh­wer­bung. Heute verkaufen wir Strea­ming­dienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbü­cher, Sport und Spiele bündeln – und dies alles mittels Perfor­mance-Marke­ting an Verbrau­cher welt­weit. Wir sind Teil der digi­talen Evolu­tion und über­zeugt davon, dass der Konsum von Strea­ming­diensten weiterhin attraktiv bleiben und wachsen wird.

teltarif.de: Wer sind aus Ihrer Sicht die wich­tigsten Mitbe­werber?

Luc Voncken: Anbieter von abon­nement­basierten Strea­ming­diensten. Aller­dings unter­scheiden wir uns von unseren Wett­bewer­bern in der abon­nement­basierten Strea­ming-Indus­trie, denn wir sind in aller­erster Linie Perfor­mance Marketers, da wir Filme & Serien, Musik, Hörbü­cher, Sport und Spiele in einem Dienst bündeln und diesen global an Verbrau­cher verkaufen. Unser Strea­ming­dienst CLIQ bietet ein gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis und ist für den Massen­markt konzi­piert.

teltarif.de: Die Abon­nen­ten­zahlen sind zumin­dest nach dem, was man hört, noch nicht auf dem geplanten Niveau. Wo sehen Sie weiteren Opti­mie­rungs­bedarf?

Luc Voncken: Künftig wollen wir breiter bei der Kunden­akquise aufge­stellt sein und unsere Conver­sions noch effi­zienter umsetzen. Darauf richtet sich derzeit unser Haupt­augen­merk. Wir werden neben den bishe­rigen Display-Anzeigen verstärkt neue Mitglieder über Such­maschinen, Affi­liate-Partner, B2B-Koope­rationen sowie Video, E-Mail und Social Media anspre­chen und gewinnen. Dabei werden wir unsere Traffic-Quellen ausweiten, also Kanäle, die Besu­cher auf unseren Landing­pages (Websites, auf die poten­zielle Kunden über eine Werbe­anzeige von uns oder eine Such­maschine geleitet wird) führen. Außerdem werden wir neue Märkte erschließen, mehr Content-Hookups verwenden und weitere Kunden­zah­lungs­mög­lich­keiten anbieten. Wir haben viel vor!

teltarif.de: Marke­ting ist ein rele­vanter Kosten­faktor und das Geld ist zwei­fels­ohne besser in Inhalte inves­tiert. Dennoch ist CLIQ in Deutsch­land längst nicht so bekannt wie Prime Video oder selbst der Newcomer Para­mount+. Haben Sie hier bislang an der falschen Stelle gespart?

Luc Voncken: Wir fördern unsere Dienste über unser internes Medi­enein­kaufs­team mittels Online-Werbung. Kurz gesagt, kann CLIQ als der Discounter (wie zum Beispiel Aldi oder Lidl) in der Strea­ming­dienste-Branche ange­sehen werden, wobei das Dienst­leis­tungs­angebot ein gebün­deltes Preis-Leis­tungs-Paket ist.

teltarif.de: Zu bekannten Part­nern auf Ihrer Platt­form zählen unter anderem Stin­gray Music und Sport1. Sind für die Zukunft weitere Part­ner­schaften insbe­son­dere im Bereich Live-TV bzw. FAST geplant?

Luc Voncken: Die Beson­der­heit unserer Platt­form besteht darin, dass wir fünf Content-Kate­gorien (Filme & Serien, Hörbü­cher, Musik, Sport und Games) in einem monat­lichen Paket vereinen. Lineares Fern­sehen ist Teil unseres Ange­bots, spielt aber für uns eher eine ergän­zende Rolle. Insbe­son­dere in den Berei­chen Sport, Musik und Doku­men­tation. Schon heute bieten wir Mitglie­dern über ein Dutzend Live-Sender an, etwa Sport­digital Fußball, Sport1+, Motor­vision+, Deluxe Music oder SPIEGEL Geschichte. Aber auch FAST-Kanäle wie DAZN FAST und DAZN Rise können über unsere Platt­form werbe­frei gestreamt werden. Dennoch verstehen wir uns primär als SVoD-Platt­form, bei der der Groß­teil der Inhalte auf Abruf konsu­miert werden kann. Perspek­tivisch wird sich an dieser Ausrich­tung nichts ändern, trotzdem halten wir stets für neue Content-Part­ner­schaften auch im linearen Bereich die Augen offen.

teltarif.de: Hörbü­cher sind ein Schwer­punkt bei CLIQ. Soll der Katalog lang­fristig mit Anbie­tern wie Audible, BookBeat oder Podimo vergleichbar sein?

Luc Voncken: Unser Licen­sing-Team evalu­iert konti­nuier­lich die Bedürf­nisse unserer Mitglieder, um sicher­zustellen, dass unser Angebot immer attraktiv und rele­vant bleibt! Mit unserem derzei­tigen Angebot an Hörbü­chern und Hörspielen sehen wir keinen Grund, uns vor anderen Anbie­tern verste­cken zu müssen. Unser Katalog umfasst mehrere tausend Titel von kleinen und großen Verlagen, beispiels­weise Lübbe Audio, Harper Audio, SAGA Egmont oder Hörbuch Hamburg. Natür­lich wird unser Katalog laufend aktua­lisiert und erwei­tert. Darüber hinaus gibt es bei CLIQ keinerlei Einschrän­kung beim Hörvo­lumen. Während Kunden bei manch anderer Platt­form monat­lich nur eine bestimmte Anzahl an Hörbü­chern konsu­mieren dürfen, gilt bei CLIQ das All-you-can-eat-Prinzip.

teltarif.de: Ohne großes US-Studio im Rücken stellt sich die Frage, woher vor allem aktu­elle fiktio­nale Inhalte kommen sollen. Wie sieht hier Ihr Ansatz aus?

Luc Voncken: Wir schließen Koope­rationen mit Content-Part­nern aus allen Kate­gorien, die uns ihren Content im Anschluss zur Verfü­gung stellen. Unsere Licen­sing-Teams sind auf inter­natio­nalen Märkten wie der Mipcom, der Sportel und der Gamescom unter­wegs. Für jede Kate­gorie haben wir verschie­dene Content­stra­tegien, die uns in vielerlei Hinsicht helfen zu wachsen.

Bei Filmen bieten wir zum Beispiel hoch­wer­tige lokale und euro­päi­sche Programme sowie Holly­wood-Block­buster an. In unserem Musik­bereich können wir mit Play­lists die ganze Welt der Musik anbieten. Wir haben auch eine große Auswahl an Spielen auf der Platt­form, die Sie direkt in der App spielen können, ohne weitere Inte­gra­tionen. CLIQ bietet auch Sport-TV-Kanäle, Live-Spiele und Wett­bewerbe in Dutzenden von Sport­arten sowie High­lights der belieb­testen Sport­arten. Auch unsere Hörbuch­kate­gorie enttäuscht nicht, und stra­tegi­sche Part­ner­schaften ermög­lichen es uns, unseren Kunden eine starke Auswahl zu präsen­tieren.

teltarif.de: Werden Zuschauer auch künftig bei CLIQ keine Werbung sehen?

Luc Voncken: Im Moment haben wir keine AVoD-Pläne für die Marke cliq.de.

teltarif.de: Planen Sie Vermark­tungs­part­ner­schaften mit Netz­betrei­bern oder dem Handel?

Luc Voncken: Unsere Platt­form scheint gera­dezu präde­sti­niert, um Netz­betrei­bern auch nach dem Wegfall des Neben­kos­ten­pri­vilegs ein starkes Strea­ming-Produkt an die Seite stellen zu können. Im Gegen­satz zu vielen anderen Platt­formen decken wir ja auch andere Content-Bereiche ab, inklu­sive Cloud Gaming. Und das in einer einzigen App, verfügbar im Apple App Store und Google Play Store – sowie über den Fire TV-Stick (Amazon App Store). Unsere App ist auch kompa­tibel mit dem Google Chro­mecast und Nvidia Shield TV. Wir sind auf jeden Fall offen für Anfragen von Netz­betrei­bern, setzen aber aktuell verstärkt im B2B-Bereich auf Koope­rati­ons­mar­keting. Erst kürz­lich haben wir neue Koope­rationen mit der F.A.Z., Computer Bild und Lidl umge­setzt. Weitere Koops befinden sich bereits in Planung.

teltarif.de: Herr Voncken, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Luc Voncken

Luc Voncken ist CEO der CLIQ Digital AG. Zuvor beklei­dete er mehrere Führungs­posi­tionen bei den nieder­län­dischen Groß­banken ABN AMRO und ING. Zudem ist er Mitbe­gründer von Blinck Inter­national B.V.