US-Start: Kommt HBO Max auch nach Deutschland?

Elmo aus der Sesamstraße moderiert bei HBO Max seine eine eigene "Late Night Show"

Foto: WarnerMedia Zuge­geben, mit 14,99 US-Dollar ist das am Mitt­woch offi­ziell in den USA gestar­tete HBO Max im Vergleich zu seinen großen Mitbe­wer­bern Prime Video, Netflix oder Disney nicht gerade günstig. Immerhin kann man beim Micky Maus-Konzern schon für weniger als die Hälfte des Monats­preises rund um die Uhr nach Lust und Laune streamen.

Der frühere WarnerMedia-Chef und künf­tige AT&T-CEO John Stankey ist sich aller­dings mehr als sicher, dass die ameri­ka­ni­schen Zuschauer den Preis zahlen. Damit dürfte er vermut­lich recht behalten, denn HBO gilt als das namhaf­teste Studio in den Verei­nigten Staaten. Prak­tisch alle wirk­lich hoch­ka­rä­tigen Produk­tionen von Game Of Thrones bis West­world stammen aus der Feder der legen­dären Seri­en­schmiede, welche mitt­ler­weile Teil des Port­fo­lios von AT&T ist. So wurde der lange ange­kün­digte Start von HBO Max am Mitt­woch auch mit großer Span­nung von Seiten der Presse und Fach­me­dien erwartet.

Kommt HBO Max nach Deutsch­land?

Foto: WarnerMedia Noch viel span­nender ist natür­lich die Frage, ob HBO Max in Kürze nach Deutsch­land kommt. Immerhin war Disney+ auch einige Zeit nach dem US-Start in allen wich­tigen Märkten Europas verfügbar und es erscheint nur logisch, dass WarnerMedia auch hier­zu­lande seinen Content direkt ans zahlende Publikum bringt.

Doch daraus wird in nächster Zeit wohl nichts. Und das hat folgende Gründe: WarnerMedia will nach dem US-Start zunächst nach Latein­ame­rika und anschlie­ßend in weiteren euro­päi­schen Märkten starten, wo HBO bereits mit eigenen Produkten vertreten ist. Zu nennen wäre hier beispiels­weise HBO Nordic in Norwegen, Däne­mark, Schweden und Finn­land. Auch in den Nieder­landen hatte HBO sein Angebot direkt in Koope­ra­tion unter anderem mit Ziggo, KPN sowie CanalDigitaal vermarktet. Vor 2021 wird HBO Max jedoch vermut­lich auch in diesen Märkten nicht zu abon­nieren sein.

Bestehende Verträge mit Sky

In Deutsch­land, Italien und Groß­bri­tan­nien bzw. Irland ist der Fall eindeutig. Hier wird HBO Max in den nächsten fünf Jahren defi­nitiv nicht ange­boten. Erst kürz­lich hatten Sky und HBO einen umfang­rei­chen Content Deli­very-Vertrag verlän­gert, Seri­en­pre­mieren von HBO laufen dort beispiels­weise linear bei Sky Atlantic oder inner­halb der On Demand-Ange­bote Sky Go bzw. Sky Ticket.

Wer HBO-Serien sehen will, kommt in diesem Falle aber womög­lich etwas güns­tiger weg. Beispiels­weise kostet das Sky Enter­tain­ment-Ticket 9,99 Euro im Monat. Es ist kaum vorstellbar, dass HBO Max seinen Service bei einer Direct To Consumer-Vermark­tung für unter 10 Euro anbieten würde.

Twitter-User Lexi Evans hatte in Groß­bri­tan­nien bei Sky UK bezüg­lich eines Starts von HBO Max nach­ge­hakt, die Antwort kam dann auch prompt sowie deut­lich und ließ keinen Zweifel mehr offen, dass daraus vorerst nichts wird.

HBO ist Geld­druck­ma­schine

Serien von HBO bzw. VicacomCBS/Show­time gehören nach wie vor zur besten Ware, die man im linearen Bezahl­fern­sehen bzw. Strea­ming bekommen kann. Sky hat dementspre­chend natür­lich über­haupt kein Inter­esse, dass die Ameri­kaner als Partner abspringen und wird sogar sehr bemüht sein, den Vertrag über die nächsten fünf Jahre hinaus zu verlän­gern, insbe­son­dere da Sky auch im Bereich Sport sowie bei den Inhalten von Disney erheb­lich Federn lassen musste.

Wenn die Starts in den USA, Latein­ame­rika und bestehenden euro­päi­schen Märkten aller­dings erfolg­reich gelaufen sind, wird HBO Max mit ziem­li­cher Sicher­heit auch in Deutsch­land starten. Denn den wich­tigsten und größten Markt in Europa wird man bei WarnerMedia gerne selbst bedienen wollen, sogar wenn die Part­ner­schaft mit Sky offen­sicht­lich bislang keinen Grund zur Bean­stan­dung lässt.

