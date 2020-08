Fox News: US-Nachrichtensender startet Streaming-Dienst

Der US-Nach­rich­ten­sender Fox News ist aufgrund seiner poli­ti­schen Ausrich­tung nicht unum­stritten. Nun startet das Network von Rupert Murdoch einen inter­na­tio­nalen Strea­ming-Dienst, welcher auch in Deutsch­land auf Sendung geht.

Wer Nach­richten einschaltet, erwartet in der Regel eine objek­tive Bericht­erstat­tung. In den USA waren die großen News-Networks aller­dings schon immer poli­tisch gefärbt. Während NBC News tradi­tio­nell das libe­rale Lager der Demo­kraten bedient, gilt Fox News gemeinhin als Sprach­rohr der Repu­bli­kaner. Bislang verzich­tete Fox News jedoch beispiels­weise im Gegen­satz zu CNN auf eine inter­na­tio­nale Verbrei­tung seines Ange­bots. Das soll sich nun ändern: Der Sender geht mit einem globalen Strea­ming-Produkt an den Start.

Deutsch­land-Start am 17. September

Fox News geht pünktlich zur US-Präsidentschaftswahl in Deutschland auf Sendung

Foto: Fox News In Deutsch­land, Spanien sowie Groß­bri­tan­nien startet Fox News seinen OTT-Dienst voraus­sicht­lich ab 17. September. Das Angebot wird nach aktu­ellen Planungen unter anderem auf dem Apple iPhone, Android-Geräten, Fire TV sowie Android TV verfügbar sein. Neben dem eigent­li­chen Nach­rich­ten­sender können Zuschauer zusätz­lich auf den Wirt­schafts­sender "Fox Busi­ness" zugreifen.

Kostenlos wird es aber wohl nicht, ange­kün­digt ist ein monat­li­cher Abopreis von 6,99 US-Dollar. Wie sich die genauen Abrech­nungs­mo­da­li­täten in den einzelnen euro­päi­schen Ländern darstellen, ist noch unklar. Man kann aller­dings davon ausgehen, dass zumin­dest über Android ein In-App-Purchase via Google Play Store oder übliche Zahlungs­weisen per Kredit­karten möglich sind. Die Option eines Abon­ne­ments über Kabel oder Satellit steht im Zusam­men­hang mit dem Strea­ming-Angebot jedoch offenbar derzeit nicht zur Debatte.

Bericht­erstat­tung zu 9/11

Im Jahr 2001 sendete Fox News in Deutsch­land bereits für längere Zeit ein unver­schlüs­seltes Live-Signal über Astra. Hinter­grund waren seiner­zeit die Terror­an­schläge vom 11. September auf das World Trade Center in New York. Später zog sich der Sender aller­dings wieder aus Europa zurück und konzen­trierte sich inhalt­lich auf die ameri­ka­ni­sche Innen­po­litik.

Aus seiner konser­va­tiven Grund­aus­rich­tung machte Fox News nie einen Hehl, diese Ausrich­tung war von Eigen­tümer Rupert Murdoch explizit so gewünscht. Der austra­li­sche Medi­en­mogul mit ameri­ka­ni­schem Pass gilt seit jeher als Unter­stützer der repu­bli­ka­ni­schen Partei und zählt sogar zu deren größten Spen­dern. Gleich­wohl zeigte Fox News mit Mode­ra­toren wie Chris Wallace durchaus kriti­sche Distanz gegen­über der Trump-Admi­nis­tra­tion. In Konse­quenz muss sich der Sender nun gegen das noch konser­va­ti­vere "One America News Network" behaupten.

Kosten­lose Alter­na­tiven

Wer Nach­rich­ten­fern­sehen aus den USA sehen will, muss nicht zwangs­läufig ein Abo abschließen. Neben CNN Inter­na­tional bietet beispiels­weise CBS News sein Angebot welt­weit kostenlos an. Die ViacomCBS-Tochter ist eben­falls über Strea­ming-Apps (z.B. via Amazon Fire TV) verfügbar. Inhalte von NBC News sind darüber hinaus über den Wirt­schafts­sender CNBC verfügbar.

Sowohl CNN Inter­na­tional als auch CNBC sind in den meisten Kabel­netzen bzw. unver­schlüs­selt digital über das Astra-Satel­li­ten­system empfangbar. Im Rahmen der US-Präsi­dent­schafts­wahlen werden auch deut­sche Sender Live-Signale aus den USA über­nehmen. Beispiels­weise über­nahm Phoenix in der Wahl­nacht das Programm von CBS News. Der Start von Fox News in Europa macht aber auch den Start weiterer US-Nach­rich­ten­an­ge­bote in Deutsch­land zumin­dest sehr wahr­schein­lich.

