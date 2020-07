Filmtastic: Neuer Streamingdienst gestartet

Filmtastic ist ab sofort als eigenständiges Abo verfügbar

Bild: Tele München Gruppe Leonine Studios ist in der Öffent­lich­keit nicht beson­ders bekannt. Dabei verbirgt sich hinter diesem Namen ein großes Medi­en­un­ter­nehmen mit zahl­rei­chen Marken in den Berei­chen Film­pro­duk­tion, Lizenz­er­werb und Broad­cas­ting. Zu den Akti­vi­täten des Unter­neh­mens gehört unter anderem die Tele München Gruppe mit den Sendern Tele 5 sowie einer Betei­li­gung an RTL 2, Universum Film sowie die Film­pro­duk­tion Wiede­mann & Berg. Das Unter­nehmen des bekannten Medi­en­ma­na­gers Fred Kogel betreibt seit einiger Zeit den Strea­ming­dienst "Film­tastic" über Platt­formen wie Rakuten und Waipu TV. Nun geht der Dienst mit einem eigenen Direct-to-Consumer-Produkt an den Start. Mit Blick auf die große US-Konkur­renz ist der Preis vergleichs­weise günstig.

Fokus auf Film­klas­siker



Bild: Tele München Gruppe Film­tastic hat vor allem Film­klas­siker aus den vergan­genen Jahr­zehnten im Angebot, aktu­elle Block­buster sucht man verge­bens. Das ist aber bei einem Preis von 3,99 Euro nicht unge­wöhn­lich, zumal es den Dienst aufgrund der vorüber­ge­henden Mehr­wert­steu­er­sen­kung nun für 3,89 Euro im Monat gibt. Im Katalog finden sich beispiels­weise Filme wie "Pulp Fiction", "Der engli­sche Patient" oder "Kill Bill". Diese Filme liefen bereits über­wie­gend im Free TV.

Für Seri­en­fans ist Film­tastic weniger geeignet. Bei unserem ersten Blick in die Kate­gorie fanden sich ledig­lich "Being Human" und "Sanc­tuary". Diese beiden Serien kann man aber zum Beispiel aktuell auch völlig kostenlos beim Strea­ming­dienst "Pluto TV" schauen, den wir bereits in einem Test vorge­stellt hatten. Einen Video-on-Demand-Bereich, in dem aktu­el­lere Filme zum Einzel­abruf verfügbar sind, gibt es bei Film­tastic nicht.

Neue Android-App

Parallel zum Launch gibt es nun auch eine eigene Film­tastic-App. Bislang war das mobile Angebot nur in den Apps von Dritt­an­bie­tern, wie Zattoo, Waipu TV oder Rakuten TV verfügbar. Dies ist aller­dings nach wie vor der Fall. Wer möchte, kann Film­tastic also beispiels­weise eben­falls über die Rakuten TV-App schauen und bekommt dann noch weitere kosten­freie sowie kosten­pflich­tige On Demand-Inhalte geboten. Darüber hinaus besteht nun auch eine Möglich­keit, die Inhalte am Note­book oder PC per Browser abzu­rufen.

Film­tastic verspricht bei der Anmel­dung, dass es keine Werbung gibt und jede Woche neue Inhalte hinzu­ge­fügt werden. Ob die Werbe­frei­heit aller­dings auf Dauer bestehen bleibt, ist frag­lich. Zumin­dest die großen Wett­be­werber setzten mitt­ler­weile zuneh­mend auf Werbung. Bei Amazon Prime Video gibt es über­wie­gend Spots für eigene Inhalte vor dem Film bzw. der Serie, wohin­gegen bei Joyn sogar unter­bre­chende Werbung gezeigt wird.

Fazit

Der Strea­ming-Dschungel wird immer größer und zuneh­mend unüber­sicht­lich. In nächster Zeit sind sogar noch weitere Dienste von ViacomCBS, Hulu (Disney) sowie Amazon IMDb TV und mögli­cher­weise NBCUniversal zu erwarten. Außerdem wollen die bestehenden Anbieter ihren Katalog weiter ausbauen. Wer ein Abo abschließt, sollte sich deshalb von Anfang an genau über­legen, was er wirk­lich gerne sehen möchte.

Wer aktu­elle Inhalte und Serien bevor­zugt, ist bei Film­tastic wohl an der falschen Adresse. Wir würden das Angebot eher als Ergän­zung für Fans von Film­klas­si­kern empfehlen. Gleich­wohl ist davon auszu­gehen, dass sich viel vergleich­barer Content ebenso bei kosten­losen AVoD-Services wie Pluto TV, Rakuten oder in Zukunft IMDb TV von Amazon findet. Aller­dings kann man bei einem Monats­preis von 3,89 Euro und monat­li­cher Kündi­gungs­frist auch nicht viel falsch machen, wenn das Angebot nach dem Test trotzdem nicht zusagt.

