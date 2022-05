RTL schließt Auswertungsvertrag mit Paramount

Noch in diesem Jahr geht in Deutsch­land voraus­sicht­lich Para­mount+ an den Start. Trotz eigener Strea­ming-Ambi­tionen werden Inhalte des US-Studios künftig wohl auch weiterhin bei Part­nern in Deutsch­land zu sehen sein.

Vor einiger Zeit gab es bereits einen entspre­chenden Deal mit der Deut­schen Telekom für ihren OTT/IPTV-Dienst Magenta TV. Nun haben Para­mount und die Medi­engruppe RTL einen entspre­chenden Auswer­tungs­ver­trag geschlossen.

Deutsch­land­pre­mieren an Bord

Das CSI-Franchise läuft weiterhin bei RTL

Bild: RTL Inter­essant ist in diesem Zusam­men­hang, dass RTL nicht nur auf Retro­ware von Para­mount zurück­greifen kann. So umfasst der Deal unter anderem Dan Brown’s Aben­teuer-Serie "The Lost Symbol" und die Comedy-Serie "Made for Love". Trek­kies kommen eben­falls nicht zur kurz. Bereits ab ersten Mai sind alle Kult­klas­siker von der Origi­nal­serie Raum­schiff Enter­prise über "The next Gene­ration" bis hin zu "Deep Space Nine" und "Voyager" im Katalog von RTL+ verfügbar. Krimi-Fans dürfen sich darüber hinaus auf das erfolg­reiche CSI-Fran­chise freuen.

Henning Tewes, Geschäfts­führer RTL und VOX sowie Co-Geschäfts­leiter RTL+: "Wir wollen unser Publikum mit unseren Inhalten begeis­tern und treiben daher den Ausbau unseres Inhal­tean­gebots in Strea­ming und TV entschieden voran. Durch den Ausbau unserer lang­fris­tigen Zusam­men­arbeit mit Para­mount können wir unseren Zuschaue­rinnen und Zuschauern in Zukunft noch mehr hoch­karä­tige inter­natio­nale Fiction-High­lights präsen­tieren. Wir freuen uns daher außer­ordent­lich auf die Fort­füh­rung der Zusam­men­arbeit mit Para­mount."

Lisa Kramer, Presi­dent Inter­national Tele­vision Licen­sing bei Para­mount Global Content Distri­bution: "Die Freude über die Festi­gung unserer Bezie­hungen zu RTL Deutsch­land könnte kaum größer sein. Was vor über 20 Jahren mit dem Start des "CSI"-Fran­chise begann, findet heute mit "CSI: Vegas" noch längst nicht sein Ende. Wir freuen uns sehr, Teil des Erfolges von RTL Deutsch­land zu sein."

US-Nach­schub auch von Warner

RTL setzt mit dem Auswer­tungs­ver­trag weiterhin auf US-Block­buster. Erst vor einiger Zeit haben die Kölner eben­falls einen Auswer­tungs­ver­trag mit Warner geschlossen. Das ist auch drin­gend nötig, denn viele Studios haben kürz­lich ihre Stra­tegien im Lizenz­geschäft geän­dert. Die gesamte Branche setzt mitt­ler­weile auf eine Direct-to-Consumer-Stra­tegie, was insbe­son­dere Medi­enkon­zerne wie RTL und ProSiebenSat.1 dazu zwingt, eigene Inhalte auszu­bauen und diesen auch in der Prime­time größeren Platz einzu­räumen.

Dennoch ist aller­dings nicht davon auszu­gehen, dass die wich­tigen High­lights von Para­mount künftig alle­samt bei RTL landen. Höchst­wahr­schein­lich wird man sich in erster Linie auf den eigenen Strea­ming-Dienst Para­mount+ sowie die Part­ner­schaft mit Sky konzen­trieren. So ist beispiels­weise der Sci-Fi-Block­buster "Halo" vor dem Start von Para­mount+ bereits exklusiv via Sky verfügbar. Ähnli­ches dürfte ebenso für Premium-Inhalte aus dem Hause Show­time gelten.

