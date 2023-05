USA: Streaming-Umsätze schließen zu Pay-TV auf

Streaming schließt in den USA zu Pay-TV auf

Foto: imago/Levine-Roberts Lineares Pay-TV ist in den USA auf dem abstei­genden Ast. Doch wie stark sich die Gewich­tung bei Umsätzen in Rich­tung Strea­ming entwi­ckelt, war bislang relativ unklar. Nun gibt es eine Prognose von GlobalData mit sehr konkretem Zahlen­mate­rial. Demnach kommt der Wandel auf dem wich­tigsten US-Markt schneller als erwartet.

Gleich­stand bis 2027

Streaming schließt in den USA zu Pay-TV auf

Foto: imago/Levine-Roberts Umsätze aus SVoD-Diensten wie Netflix, Amazon Prime und Hulu werden voraus­sicht­lich von fast 47,6 Milli­arden US-Dollar im Jahr 2022 auf 64,6 Milli­arden US-Dollar im Jahr 2027 steigen, was einer durch­schnitt­lichen jähr­lichen Wachs­tums­rate (CAGR) von 6,3 % entspricht, heißt es in der Analyse von GlobalData. Laut Prognose wird das dyna­mische Wachstum der SVoD-Dienste zum anhal­tenden Rück­gang tradi­tio­neller Pay-TV-Sender in den USA beitragen, da die Pay-TV-Einnahmen von 88,5 Milli­arden US-Dollar im Jahr 2022 auf weniger als 65 Milli­arden US-Dollar im Jahr 2027 sinken, was einer nega­tiven durch­schnitt­lichen jähr­lichen Wachs­tums­rate von 6,0 % entspricht.

Die Markt­durch­drin­gung von SVoD, welche im Jahr 2022 bereits weit über­durch­schnitt­liche 260 % erreichte, weil Haus­halte mehrere SVoD-Dienste abon­niert haben, wird im Jahr 2027 auf 312 % ansteigen.

Sport ist Wachs­tums­motor im Strea­ming

Tammy Parker, Prin­cipal Analyst bei GlobalData: "SVoD befand sich bereits in einem beein­dru­ckenden Aufwärts­trend, aber Live-Sport verän­dert die Sehge­wohn­heiten von Zuschauern stark und trägt zu weiteren Umsatz­rück­gängen im Pay-TV sowie einem Auftrieb von Strea­ming bei." Erst in diesem Monat gaben die National Foot­ball League und NBCUniversal bekannt, dass Peacock im Januar 2024 seine erste exklu­sive Live-Über­tra­gung eines NFL-Nach­sai­son­spiels zeigt, bei dem ein NFL Wild Card Playoff präsen­tiert wird. Berichten zufolge erwägt sogar ESPN eine eigen­stän­dige Direct-to-Consumer (DTC)-Strea­ming-Version seines Flagg­schiffs­enders.

"GlobalData geht davon aus, dass Netflix weiterhin den SVoD-Umsatz­markt­anteil domi­niert und bis 2027 jedes Jahr etwa dreimal so viel Umsatz wie Amazon Prime und doppelt so viel wie Hulu (nur SVoD, ohne Live-TV) erzielen wird." Das starke Wachstum von Netflix ist bemer­kens­wert, da der Strea­ming-Markt­führer bislang im Gegen­satz zur Konkur­renz nicht auf Live TV und FAST-Chan­nels setzt.

Netflix: Werbe­finan­ziertes Abo erreicht fünf Millionen Nutzer