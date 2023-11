ZDF Mediathek startet Zapping-Player

Gemeinsam mit dem OTT-Entwick­lungs­partner TeraVolt hat das ZDF eine neue Steue­rungs­funk­tion in die ZDF Media­thek inte­griert, die vor allem Navi­gation im Rahmen von HbbTV opti­mieren soll. Der als Overlay über dem Video­player inte­grierte Zapping-Player kann mit der Fern­bedie­nung des Smart-TV inter­aktiv gesteuert werden. Ziel ist insbe­son­dere der einfache Wechsel zwischen verschie­denen Inhalten.

Funk­tionen sollen junge Ziel­gruppe anspre­chen

Hilfemenü für den neuen Zapping-Player in der ZDF Mediathek

Bild: TeraVolt Inter­essant ist in diesem Zusam­men­hang auch die neue "content swipe"-Funk­tion. Mit dem Zapping-Player können demnach auch über HbbTV auf dem Big Screen Funk­tio­nali­täten genutzt werden, die bisher nur auf Social-Media-Platt­formen inte­griert sind. Dies soll vor allem jüngere Zuschauer anspre­chen, denn diese seien daran gewöhnt, täglich auf den verschie­denen Social-Media-Platt­formen durch Content Feeds zu "swipen". Da die Programm­vor­schläge durch­gehend wech­seln sei es möglich, ständig neue Inhalte zu entde­cken.

Durch die Inte­gra­tion des Zapping-Players wird somit eine große Anzahl an zusätz­lichen Inhalten ange­boten, die manuell oder mithilfe eines Algo­rithmus tages­aktuell termi­niert und perso­nali­siert werden. So ist es eben­falls möglich, ganz einfach zwischen den verschie­denen Inhalten hin und her zu wech­seln. Zuschauer sind im Vergleich zur klas­sischen Navi­gation über Teaser-Kacheln, wo oft nicht klar ist, welche Inhalte sich dahinter befinden, direkt Teil der laufenden Sendung und erhalten so direkt ein besseres und schnel­leres Gefühl, um welche Art von Content es sich handelt.

Engere Verknüp­fung zwischen TV und Netz

Die neuen Funk­tionen sollen nicht nur eine jüngere Ziel­gruppe anspre­chen, sondern auch auf den Trend einer engeren Verzah­nung zwischen klas­sischem Fern­sehen und Internet reagieren, heißt es in einer Meldung von Projekt­partner TeraVolt. Der Zapping-Player ist Teil des "TV mobile FIRST" Konzepts, mit dem TeraVolt TV-Sender, Broad­caster und Platt­form­betreiber während der digi­talen Trans­for­mationen begleitet.

Auf Smart-TVs spielt die HbbTV-Nutzung im Rahmen des linearen Fern­sehens eine weiterhin wich­tige Rolle. Klas­sischer­weise nutzen die Sender dies als Option, programm­beglei­tende Infor­mationen zu über­tragen. Dazu muss der Smart-TV jedoch mit dem Internet verbunden sein. In manchen Fällen ersetzt HbbTV bei Sendern sogar die bishe­rige Video­text-Funk­tion.

