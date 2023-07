FAST-Channel: Wie profitabel ist das Geschäft wirklich?

Immer mehr Strea­ming-Dienste setzen auf Free Ad Supported Tele­vision (FAST). Doch wie nach­haltig ist das Geschäfts­modell wirk­lich? Aktu­elle Entwick­lungen lassen Zweifel an der Profi­tabi­lität aufkommen.

Kaum ein Thema ist im Strea­ming derart in aller Munde wie FAST. Immer mehr Medi­enkon­zerne und OTT-Anbieter nehmen linear werbe­finan­zierte Themen­kanäle in ihre Ange­bote auf. Offen ist aller­dings, ob diese Entwick­lung wirk­lich nach­haltig ist. Zumin­dest gibt es Anzei­chen, dass sich die Inves­titionen für Strea­ming-Dienste längst nicht immer lohnen.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: zattoo.com Zu den großen Anbie­tern von FAST-Chan­nels gehört beispiels­weise die Platt­form "Plex". Diese gab kürz­lich bekannt, mehr als zwanzig Prozent ihrer Beleg­schaft zu entlassen. Das muss natür­lich nicht ausschließ­lich auf FAST zurück­zuführen sein, dennoch deutet sich für Plex bei der starken Fokus­sie­rung auf dieses Geschäfts­modell die Vermu­tung an, dass hier zumin­dest ein kausaler Zusam­men­hang bestehen könnte.

Strea­ming-Experte Dan Rayburn sieht aller­dings noch weitere Indi­katoren, die konkrete Fragen aufwerfen. So geben beispiels­weise US-Konzerne wie FOX ihren Werbe­umsatz im FAST-Geschäft mit einer Milli­arde US-Dollar in 2022 an, verschweigen aber auf der anderen Seite die Profi­tabi­lität. Auch die Para­mount Global-Tochter Pluto TV zeigt sich laut Rayburn beim Thema Profi­tabi­lität ihres Dienstes verschlossen.

Reports von Omdia und eMarketer prognos­tizieren regel­mäßig signi­fikantes Wachstum für die FAST-Branche in den kommenden fünf Jahren, lieferten aber laut Rayburn eben­falls keine spezi­fischen Einblicke und Daten zur Profi­tabi­lität. Letzt­end­lich haben vor allem die großen US-Streamer bereits erheb­liche Schwie­rig­keiten, ihre bishe­rigen Abo-basierten Geschäfts­modelle in die Gewinn­zone zu führen.

Insge­samt lässt sich fest­halten, dass FAST in den kommenden Jahren defi­nitiv weiter wachsen wird, doch bislang scheint dies eher ein Trend als viel­mehr klar abge­zeich­netes Geschäfts­modell zu sein. Es wäre auf jeden Fall riskant, als Medi­enkon­zern alles auf eine Karte zu setzen und sich in Zukunft allein auf lineare Themen­kanäle im Strea­ming zu fokus­sieren. Sinn­voller erscheint ein ausge­wogenes Konzept aus verschie­denen Umsatz­quellen, wie es vor allem Amazon mit Prime Video und Freevee zeigt. Dennoch wäre es sicher­lich falsch, sich völlig aus diesem Markt zurück­zuziehen.

