Mehr FAST-Channels bei Amazon Freevee

Amazon Freevee nimmt in den USA weitere 23 FAST-Chan­nels mit Inhalten von Warner Bros. Disco­very und MGM in sein Angebot auf. Darüber hinaus liefert auch ein deut­scher Content-Anbieter weitere Kanäle.

Schon beim Start von Amazon Freevee waren FAST-Chan­nels mit an Bord, dieses Angebot wird nun aller­dings deut­lich ausge­baut. So hat Amazon kürz­lich einen Deal mit Warner Bros. Disco­very und der konzern­eigenen Tochter MGM geschlossen. Freevee-Nutzer bekommen so Zugriff auf 23-Special-Inte­rest-Kanäle mit Content der beiden großen Film­stu­dios. Vor allem Warner setzt mitt­ler­weile verstärkt auf die Zusam­men­arbeit mit werbe­finan­zierten AVoD-Platt­formen.

Part­ner­schaft folgt auf Roku und Tubi

Ermitteln bei Amazon: Anwalt Billy McBride (Billy Bob Thornton) und Kollegin Patty Solis-Papagian (Nina Arianda)

Foto: Amazon Studios Der Ankün­digung nach steuert Warner Bros. Disco­very insge­samt elf neue Kanäle bei Freevee bei, darunter "Cake Boss" und "Para­normal Lock­down". Von MGM kommen "Star­gate", "The Pink Panther" und "The Outer Limits". Durch die Über­nahme von MGM hat Amazon mitt­ler­weile Zugriff auf rund 21.000 zusätz­liche Titel des renom­mierten Film­stu­dios. Frag­lich ist aller­dings, ob auch Kassen­schlager wie die James Bond-Film­reihe einen eigenen FAST-Channel auf Amazon Freevee bekommen.

Die jetzige Ankün­digung steht im Kontext eines weiteren großen Ausbaus beim werbe­finan­zierten Streamer, so hatte Amazon in den USA eben­falls ange­kün­digt, dass 100 Amazon-Origi­nals künftig bei Freevee verfügbar sind. Darunter sind auch Hits wie "Reacher" und "Goliath", die zu den bekannten Produk­tionen der Abo-Platt­form Prime Video zählen. Damit wird das Angebot gegen­über SVoD-Diensten wie Netflix deut­lich attrak­tiver.

Koope­ration mit Main­stream Media

In Deutsch­land setzt Amazon eben­falls auf einen Ausbau seines FAST-Ange­bots, so steuert Main­stream Media die Kanäle "Starke Frauen", "Film­gold" und "World of Free­sports" bei. Freevee ist aller­dings hier­zulande nicht der einzige Anbieter mit einem breiten FAST-Angebot, entspre­chende Themen­kanäle sind beispiels­weise auch auf weiteren Platt­formen wie Pluto TV und Rakuten TV abrufbar.

Mögli­cher­weise bleibt Freevee jedoch nicht das einzige werbe­finan­zierte Strea­ming-Produkt von Amazon, so berich­tete kürz­lich das "Wall Street Journal" über interne Über­legungen bei Amazon, zusätz­lich eine werbe­finan­zierte Vari­ante von Prime Video anzu­bieten. Diese Über­legungen befänden sich aller­dings noch in einem frühen Stadium. Dort werden aktuell nur verein­zelt Spots für eigene Inhalte zu Beginn von Filmen und Serien einge­blendet.

Mehr Details zum werbe­finan­zierten Prime Abo lesen Sie in einer weiteren News.