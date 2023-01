Mehr als 20 neue FAST-Channels auf Rakuten TV

Die VOD-Platt­form Rakuten TV erwei­tert ihr Angebot an FAST-Kanälen im deutsch­spra­chigen Raum durch die Part­ner­schaft mit einer der größten Medi­engruppen in Deutsch­land.

FAST ist das neue Mode­wort in der Fernseh- und Strea­ming-Welt. Soge­nannte FAST Chan­nels (der Begriff steht für Free Ad-Supported Strea­ming TV - also werbe­finan­zierte Strea­ming-Kanäle) ergänzen als 24/7-Kanäle zumeist etablierte Fern­seh­sender und Spar­ten­kanäle mit eng gestecktem Fokus auf nur ein Inter­essen­gebiet oder eine spezi­elle Serie.

Die Strea­ming-Platt­form Rakuten TV erwei­tert ihr Angebot an FAST-Kanälen in den deutsch­spra­chigen Märkten. Im Rahmen einer Part­ner­schaft mit der Funke Medi­engruppe, einer der größten Medi­engruppen in Deutsch­land, vergrö­ßert sich das Angebot um mehr als 20 neue Kanäle. Damit hat das Publikum von Rakuten TV in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz die Möglich­keit, ein brei­teres Spek­trum an verschie­denen Genres wie Nach­richten, Doku­men­tationen, Filme, Musik, Sport, Life­style und Kochen in deut­scher Sprache zur Verfü­gung.

Diese neuen Chan­nels bietet Rakuten TV

Rakuten TV erweitert Angebot an FAST Channels

Quelle: Rakuten TV, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Von ausge­wählten Filmen im Netz­kino bis hin zu mehr­fach preis­gekrönten fern­seh­jour­nalis­tischen Doku­men­tationen auf Spiegel TV bringen die 25 neuen FAST-Kanäle laut Anbieter ein viel­fäl­tigstes Angebot:

Life­style-Inhalte gibt es in den Chan­nels Berg­blick Free , Promi­pool , Hip Trips und Xplore Reisen

, , und Kino-Inhalte präsen­tieren die Kanäle Fabella , Fantasja , Grjngo und Netz­kino

, , und Nach­rich­ten­infor­mationen bieten Focus TV , Moco­nomy , Spiegel TV und Spot on news

, , und Sport-Inhalte liefern Sport­digital Free , ein FAST-Channel von Sport­digital Fußball, sowie die Spar­ten­kanäle Waid­werk Free (Jagen und Angeln) sowie More Than Sports TV (Motor­sport, Foot­ball und Kampf­sport)

, ein FAST-Channel von Sport­digital Fußball, sowie die Spar­ten­kanäle (Jagen und Angeln) sowie (Motor­sport, Foot­ball und Kampf­sport) Unter­hal­tungs­inhalte liefert Rocket Beans TV

Doku­men­tationen gibt es in den Chan­nels One Terra , Tempora und Tier­welt , Koch­sen­dungen in Just Cooking

, und , Koch­sen­dungen in Mit Musik- und Slow-TV-Inhalten rundet Deluxe Lounge HD das breite, neue deutsch­spra­chige Angebot ab

Auch neue inter­natio­nale Chan­nels dank Funke

Die Part­ner­schaft mit FUNKE Digital resul­tiert auch in der Einfüh­rung von neuen Kanälen auf zusätz­lichen Märkten mit Rakuten TV. So starten vier englisch­spra­chige Kanäle in Groß­bri­tan­nien, Irland, den Nieder­landen und den nordi­schen Ländern: Bjg Tjme mit Filmen, HorizonSports und MotorRacing mit Sport und Wild Stories mit Doku­men­tar­filmen.

Ferner gibt es ein italie­nisch­spra­chiges Angebot mit HorizonSports sowie ein fran­zösisch­spra­chiges in Frank­reich, Belgien und Luxem­burg mit MotorRacing.

Auch YouTube will in Zukunft FAST-Chan­nels auf seiner Platt­form präsen­tieren.