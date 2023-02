Hulu-Verkauf: Ende für beliebte Serien?

Noch sind es ledig­lich Gedan­ken­spiele, doch ein Verkauf des in den USA sehr beliebten Strea­ming-Dienstes Hulu steht für Disney-Chef Bob Iger durchaus zur Debatte. Hulu zeigt in den USA vor allem bekannte Drama­serien, die unter anderem von ABC Signa­ture produ­ziert werden. Wenn Disney somit in Zukunft keine eigenen Inhalte mehr für Hulu zulie­fern muss, sieht es für eine Fort­set­zung vieler Serien düster aus.

Welche Shows könnte es treffen?

Für beliebte Serien wie "The Orville" ist die Zukunft ungewiss

Foto: Michael Desmond/Hulu Unklar wäre zum Beispiel, was aus "The Orville" wird. Die Science-Fiction-Serie aus der Feder von Seth McFarlane läuft in Deutsch­land bei Joyn und Disney+. Seit der dritten Staffel wird die Show von Hulu produ­ziert. Mit dem Wechsel von Fox zu Hulu wech­selte die Serie über­haupt erst in die Verlän­gerung, weshalb eigent­lich mit weiteren Staf­feln zu rechnen ist.

Ein Groß­teil des Hulu-Kata­logs läuft in Deutsch­land derzeit ausschließ­lich bei Disney+. Dazu zählt "Only Murders in the Buil­ding" mit Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short. Nicht zuletzt läuft dort auch das "How I met your Mother"-Spin-Off "How I met your Father" sowie "American Horror Stories". Viele weitere Serien sind dabei im Erwach­senen-Bereich "Star" verfügbar.

Weitere Serien waren bei Lions­gate+

Andere Serien aus dem US-Katalog von Hulu kamen hier­zulande auch bei Starz­play bzw. Lions­gate+ unter. Das sind aller­dings eher unbe­kannte Shows wie "The Act" und "High Fide­lity". Längst nicht alle Serien, die bislang auf Hulu laufen sind somit bekannte Block­buster, in jedem Falle aber durchaus sehens­werte Serien aus den Berei­chen Drama und Comedy.

Für Abon­nenten von Disney+ in Deutsch­land stellt sich letzt­end­lich die Frage, ob Hulu-Serien ganz vom Bild­schirm verschwinden, oder letzt­end­lich doch bei Disney+ landen. Ein solcher Schritt hätte zumin­dest den Vorteil, dass sich am jetzigen Kata­log­umfang des Strea­ming-Dienstes nicht viel ändert. Aller­dings kündigte Disney weiterhin an, mehrere Milli­arden Dollar im Bereich Content einsparen zu wollen. Solche Kürzungen ließen sich bei der poten­ziellen Einstel­lung von Hulu zumin­dest teil­weise ohne entspre­chende Maßnahmen an anderen Stellen einsparen.

Disney-CEO Iger: "Offen für Hulu-Verkauf"