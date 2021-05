Disney+ hält Abrufzahlen bei "Premier Access" geheim

Einige Block­buster gibt es bei Disney+ nur mit gehö­rigem Preis­auf­schlag. Wer diese Filme parallel zum Kino­start im Strea­ming sehen möchte, muss dafür rund 30 Euro extra zahlen. Disney+ nennt dies "Premier Access".

Bei "Mulan" sowie "Raya und der letzte Drache" wurden Abon­nenten bereits zur Kasse gebeten, am 30. Juli erscheint nun "Jungle Cruise" mit Dwayne Johnson und Emily Blunt. Auch hier gilt wieder: Wer den Streifen zuerst sehen möchte, zahlt die happige Gebühr.

Inves­toren des Mickey-Mouse-Konzerns haben zu diesem Geschäfts­modell jedoch mitt­ler­weile einige Rück­fragen, berichtet der Wirt­schafts­sender CNBC.

Intrans­parenz bei Umsätzen

Dwayne Johnson und Emily Blunt schlagen sich in "Jungle Cruise" gemeinsam durch den Amazonas

Foto: Disney Inves­toren und Analysten hatten erwartet, dass Disney sich bereits im Rahmen der Geschäfts­ergeb­nisse zum vierten Quartal 2020 über konkrete Strea­ming-Umsätze zu "Mulan" äußert, bis jetzt herrscht beim Mickey-Mouse-Konzern zu diesem Thema aller­dings Funk­stille. Glei­ches gilt beim Release von "Raya und der letzte Drache". Für Disney-Aktio­näre ist das ein ernst­haftes Problem, sie können nicht nach­voll­ziehen, ob und wie sich die Einnahmen bei einer Kino­ver­öffent­lichung gegen­über "Premier Access" via Strea­ming unter­scheiden.

Es ist prin­zipiell nicht unge­wöhn­lich, dass die großen US-Studios bei konkreten Zahlen im Strea­ming zurück­hal­tend sind. Auch Netflix und Amazon verfolgten in der Vergan­gen­heit ähnliche Stra­tegien. Bei Disney lässt diese auffäl­lige Stille aller­dings aufhor­chen.

Man könnte den Eindruck bekommen, dass sich der Mickey-Mouse-Konzern mögli­cher­weise verkal­kuliert hat und weitaus weniger Abon­nenten als erhofft bereit sind, die 30 Euro für "Premier Access" auf den Tisch zu legen. Und das wäre sicher­lich für Umsatz und Akti­enkurs und damit letzt­end­lich für die Inves­toren nicht unbe­dingt förder­lich.

Wett­bewerber wollen nicht abkas­sieren

ViacomCBS und WarnerMedia veröf­fent­lichen aktuell eben­falls Block­buster-Premieren im Strea­ming, wobei sie in der Regel aber auf deut­liche Aufpreise verzichten. So zahlen beispiels­weise Abon­nenten von HBO Max zwar eine höhere Grund­gebühr von 14,99 US-Dollar, dafür sind Warner-Kino­pre­mieren aber inklu­sive. Aller­dings: Einige Monate nach der Kino­ver­öffent­lichung werden die Filme auch bei Disney+ im regu­lären Katalog veröf­fent­licht und sind dann im Monats­preis von 8,99 Euro inklu­sive.

Wer es also nicht unbe­dingt eilig hat, kann sich die fast 30 Euro Aufpreis auch bei Disney+ sparen. Erik Handler, Mana­ging Director Media und Enter­tain­ment Equity Rese­arch bei MKM Part­ners, erwartet für die Zukunft aber noch Ände­rungen an Disneys Geschäfts­modell im Strea­ming: "Wenn wir das Ende der Pandemie errei­chen und die Sitz­kapa­zitäten in den Kinos wieder auf 100 Prozent steigen, wird Disney wieder auf ein Simult­anfenster für die Kino- und Strea­ming­ver­öffent­lichung setzen".

Inves­toren erwarten Antworten

Spätes­tens bei der nächsten Haupt­ver­samm­lung wird das Disney-Manage­ment sich wahr­schein­lich mit kriti­schen Rück­fragen ausein­ander­setzen müssen. Die Aktio­näre wollen wissen, ob Disney seine Produk­tionen mit opti­maler Gewinn­marge vermarktet. Disney-CEO Bob Chapek hatte ganz auf das Thema Strea­ming gesetzt. Wenn nun in der Pandemie Parks schließen, Kreuz­fahrten ausfallen und oben­drein Filme nicht ins Kino kommen, muss umso mehr durch Strea­ming einge­spielt werden.

Sollte das Manage­ment hier die Erwar­tungen nicht erfüllen, wird es in der Tat unan­genehm. Dann würden sich vermut­lich viele Aktio­näre ernst­hafte Gedanken machen, ob sie noch weiter Geld in Disney inves­tieren. Zumin­dest bei den Abo-Zahlen scheint WarnerMedia aber den Konkur­renten aus Burbank schon kräftig unter Druck zu setzen. In den kommenden Monaten will HBO Max auch in weiteren Märkten starten, Deutsch­land ist aber aufgrund von Lizenz­ver­trägen mit Sky voraus­sicht­lich noch nicht dabei.

Viele Strea­ming-Dienste haben in der Vergan­gen­heit ihre Preise erhöht.