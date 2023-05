Disney plant "Super-App" für Streaming

Im Rahmen des Earnings Call kündigte Disney-Chef Bob Iger größere Ände­rungen im Strea­ming-Geschäft an. Demnach sollen Hulu-Inhalte noch in diesem Jahr zu Disney+ wech­seln. Deren Kunden müssen außerdem tiefer in die Tasche greifen.

Bei Disney stehen im Strea­ming einige größere Ände­rungen an, die Konzern­chef Bob Iger aktuell in einer Tele­fon­kon­ferenz vor Inves­toren erläu­terte. So soll das Strea­ming-Angebot noch in diesem Jahr neu aufge­stellt werden, zudem stehen Preis­erhö­hungen auf der Agenda.

Inter­essant sind die Ankün­digungen auch mit Blick auf den immer wieder kolpor­tierten Hulu-Verkauf.

Gemein­same Platt­form

Disney-Chef Bob Iger kündigt weitreichende Änderungen im Streaming an

Foto: AP In den USA sind Hulu-Inhalte künftig bei Disney+ verfügbar. Man wolle damit eine neue "One App Expe­rience" für alle Abon­nenten schaffen, so Iger. Das neue Angebot startet Ende des Jahres und ist für Kunden verfügbar, die sowohl Disney+ als auch Hulu über sepa­rate Verträge nutzen. Parallel dazu wird es aber auch künftig möglich sein, Disney+ sowie Hulu und ESPN+ in den USA einzeln zu abon­nieren.

Disneys Finanz­chefin Chris­tine McCarthy ging im Rahmen der Tele­fon­kon­ferenz auch auf das Thema Inhalte ein. Demnach solle künftig Content aus dem Katalog entfernt werden, um die Renta­bilität zu verbes­sern. Der Konzern geht davon aus, dass im dritten Quartal des Geschäfts­jahres eine Abschrei­bung in Höhe von 1,5 bis 1,8 Milli­arden US-Dollar durch die Redu­zie­rung von Inhalten zu verbu­chen ist, so McCarthy.

Preis­erhö­hung bei Disney+

Iger sagte außerdem, dass Disney beab­sich­tige, den Preis für die regu­läre, werbe­freie Disney+-Vari­ante zu erhöhen (derzeit 10,99 US-Dollar/Monat) und den Preis für den werbe­finan­zierten Plan (der bei 7,99 US-Dollar/Monat liegt) moderat zu erhöhen. In den USA erhöhte Disney erst im Dezember 2022 den Preis für Disney+ ohne Werbung um drei US-Dollar, während parallel das werbe­unter­stützte Abo einge­führt wurde.

Insge­samt präsen­tierte das Manage­ment ein durch­wach­senes Zahlen­werk. Disney+ hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 vier Millionen Abon­nenten verloren. Dabei handelt es sich um den zweiten Quar­tals­rück­gang in Folge, welt­weit liegt der Medi­enriese derzeit bei 157,8 Millionen aktiven Nutzern.

Hulu verbuchte hingegen ein Netto­wachstum um 200.000 auf nunmehr 48,2 Millionen aktive Verträge, bei ESPN+ steht ein Plus von 400.000 auf 25,3 Millionen Verträge in den Büchern.

