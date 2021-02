Kündigungsprobleme bei Disney+

Ein Strea­ming-Abo kann man schnell im Netz abschließen und ebenso schnell per Maus­klick wieder kündigen. So sollte es eigent­lich auch bei Disney+ funk­tio­nieren, doch im Selbst­ver­such zeigten sich uner­war­tete Schwie­rig­keiten.

Foto: Disney Kündi­gungs­pro­bleme sind bei Strea­ming-Abos offenbar keine Selten­heit, wie wir in der Vergan­gen­heit auch schon bei Joyn PLUS+ fest­gestellt hatten. Betroffen waren seiner­zeit Kunden, die ihr Abo via Google Play In App-Purchase gebucht hatten und dieses nicht frist­gerecht beenden konnten.

Auf das Problem wurde unsere Redak­tion durch einen Selbst­ver­such zufällig aufmerksam, und genau dies scheint jetzt eben­falls bei Disney+ zu passieren. Im konkreten Fall wurde der Dienst jedoch nicht per App, sondern mit einer Visa-Karte im Browser gebucht.

Bestell­pro­zess verlief zunächst normal

Die Kündigung von Disney+ war in unserem Selbstversuch eine Hürde

Foto: Disney Die Buchung von Disney+ im Browser verlief zunächst völlig normal. Wir nutzten ein bereits zuvor ange­legtes Konto, welches erneut für ein Monatsabo reak­tiviert wurde. Als Bezahlart hinter­legten wir eine Visa-Debit­karte der solarisBank. Wie erwartet wurde der Monats­preis in Höhe von 6,99 Euro unmit­telbar der Visa-Karte belastet und war entspre­chend als Buchung im Kunden­konto vermerkt. Abrufbar war ebenso ein korrekter Konto­auszug inklu­sive Zeit­raum der Abo-Nutzung.

Zunächst gingen wir davon aus, dass der Vorgang korrekt abge­schlossen wurde und nutzten dementspre­chend den voraus­bezahlten Dienst. Dies funk­tio­nierte erwar­tungs­gemäß einwand­frei, aller­dings ist es nicht möglich, das Kunden­konto per App zu verwalten. Das war natür­lich keine Über­raschung, da dies gene­rell nur für In App-Purchases im Google Play Store üblich sein soll. Stutzig wurden wir aller­dings, als wir uns später erneut im Web über das Kunden­konto einloggten.

Wo ist der Kündi­gungs­button?

Wenn man bei Disney+ in die Konto­ver­wal­tung wech­selt, sollte norma­ler­weise direkt ein Kündi­gungs­button erscheinen, über den man sein Abo bequem mit einem Klick zum Ende des Abrech­nungs­zeit­raums stor­nieren kann. Zunächst erschien dieser Button auch bei unserem Abo, verschwand dann jedoch plötz­lich. Ange­zeigt wurde nur noch das gebuchte Paket mit entspre­chender Lauf­zeit. Zunächst vermu­teten wir, dass die Kündi­gungs­option erst nach Ablauf der gesetz­lichen Wider­rufs­frist ange­zeigt wird.

Gleich­wohl sollte es natür­lich keine Rolle spielen, wann sich der Kunde für eine Been­digung seines Vertrags entscheidet. Zumal der regu­läre Kündi­gungs­zeit­punkt sowieso außer­halb der Wider­rufs­frist liegt und man sein Wider­rufs­recht ohnehin nicht per Kündi­gungs­button, sondern in der Regel schrift­lich per Mail an den Vertrags­partner ausübt. Da die Online-Kündi­gung auch nach einigen Tagen im Web noch nicht möglich war, wandten wir uns also an die Kunden­hot­line von Disney+.

Antwort erst auf konkrete Nach­frage

Als wir der Support-Hotline unsere Vertrags­daten mitteilten, muss dem Mitar­beiter direkt aufge­fallen sein, dass wir unser Abo im Web abge­schlossen haben. Erst nachdem wir anmerkten, dass eine Kündi­gung wegen der fehlenden Option im Web nicht möglich war, gab es eine Antwort: Das Problem sei bekannt und wäre auch schon ander­weitig aufge­treten. Der Mitar­beiter könne die Kündi­gung jedoch manuell veran­lassen.

Dem stimmten wir zu und baten um eine schrift­liche Kündi­gungs­bestä­tigung per Mail. Der Mitar­beiter veran­lasste die Kündi­gung, zunächst war diese jedoch wieder nicht im Kunden­konto einsehbar, mitt­ler­weile ist sie dort jedoch korrekt vermerkt. Der Vorgang hinter­lässt einen faden Beigeschmack. Wenn Disney+ das Problem bekannt ist, hätte man betrof­fene Kunden darüber infor­mieren müssen. Wer sich nicht an die Telefon-Hotline wendet, bei dem läuft das im Web abge­schlos­senes Abo also zunächst weiter.

Tipp: Kunden­konto sofort prüfen

Wer ein Strea­ming-Abo abschließt und kündigen will, sollte die korrekte Kündi­gung je nach Bestel­lung im Kunden­konto oder Apps­tore sofort prüfen und sich nicht auf den Anbieter verlassen. Handelt es sich even­tuell sogar um ein Jahresabo, hat man im ungüns­tigen Fall eine unge­wollte Vertrags­ver­län­gerung am Hals und muss sich mit dem Anbieter ausein­ander­setzen.

Zwar kommt man in solchen Fällen oft auch wieder aus dem Vertrag, es gibt aber wahr­schein­lich zunächst Probleme. Bei Disney+ ist das immerhin möglich, denn der Strea­ming-Dienst bietet neben seinem monat­lich künd­baren Produkt auch ein voraus­bezahltes Jahresabo an. Die gewünschte E-Mail-Bestä­tigung über die nach­träg­lich durch­geführte tele­foni­sche Kündi­gung haben wir übri­gens von Disney+ auch nicht erhalten.

Am 23. Februar erwei­tert Disney+ sein Angebot mit Erwach­senen­inhalten von Star.