Streaming: Hier gibt es viele Blockbuster zum Pauschalpreis

Die Auswahl an Strea­ming-Diensten ist mitt­lerweile groß. Doch nur wenige Anbieter haben vor allem aktu­elle Film- und Seri­enhits für einen güns­tigen monat­lichen Pauschal­preis im Programm. Wir haben die Ange­bote vergli­chen.

Wer aktu­elle Film- oder Seri­enhigh­lights sehen will, muss für gewöhn­lich tiefer in die Tasche greifen. Als es noch keine Strea­ming-Dienste gab und Sky den einzigen Zugang zu aktu­ellen Block­bustern bot, ließ sich der Pay TV-Sender aus Unter­föhring diese Premium-Inhalte entspre­chend fürst­lich bezahlen. Zumal auch in dieser Zeit viele wirk­lich aktu­elle Inhalte gar nicht im Monatsabo, sondern nur ergän­zend im Einzel­abruf ange­boten wurden.

Mitt­lerweile sind die Preise vor allem durch starke US-Konkur­renz aus dem Netz erheb­lich gefallen. Ein HD-Strea­ming-Abo gibt es irgendwo zwischen 5 und 12 Euro im Monat. Das ist natür­lich vergleichs­weise günstig, dennoch sollte man sich auch hier nicht von auf den ersten Blick attrak­tiven Preisen blenden lassen. Wer relativ aktu­elle Film- und Seri­enhigh­lights sehen will, ist gut beraten, alle Ange­bote der Anbieter genau unter die Lupe zu nehmen. Denn der Teufel steckt wie bei so vielen Ange­boten oftmals im Detail.

Serien



Al Pacino und Robert De Niro im Netflix Original "The Irishman"

Die wich­tigste Frage ist natür­lich zunächst, was man gerne sehen möchte. Wer zum Beispiel gerne Serien schaut, kann spezi­fische SVoD-Ange­bote wie beispiels­weise Film­tastic gleich komplett ausschließen. Glei­ches gilt weitest­gehend für einige lineare Strea­ming-Ange­bote. Zu nennen wäre hier insbe­sondere Zattoo , wo in erster Linie auf die Verbrei­tung von Fern­sehsen­dern gesetzt wird. Das heißt aber natür­lich nicht, dass man lineare Strea­ming-Ange­bote als Seri­enfan gänz­lich ausschließen muss. Joyn und Magenta TV bieten durchaus auch inter­essante Seri­enin­halte im SVoD-Abruf zum monat­lichen Pauschal­preis.

Die zweite Frage ist, ob man lieber Eigen­produk­tionen oder Studio­ware sehen möchte. Wer sich für die neuesten Folgen aktu­eller HBO-Serien inter­essiert, kommt prak­tisch nicht um Sky Ticket herum. Der Haken an der Sache: Wenn man sich für das Enter­tain­ment-Paket entscheidet, muss man auf Filme komplett verzichten.

In Sachen eigen­produ­zierter Serien hat Bran­chen­primus Netflix hingegen eindeutig die Nase vorn. Bei kaum einem Wett­bewerber ist die Viel­falt vergleichbar groß, zumal die Inhalte auch noch in verschie­denen Spra­chen inklu­sive Origi­nalton ange­boten werden.

Filme

Auch beim Thema Filme ist es sinn­voll, den Strea­ming-Dienst nach eigenen Bedürf­nissen auszu­wählen. Ganz grund­sätz­lich lohnt sich hier beson­ders ein Blick in den Katalog von Netflix, denn der US-Streamer beginnt zuneh­mend, eigene Kino­filme zu produ­zieren. Aktu­elle Beispiele sind hier "Die zwei Päpste" und "The Irishman" von Erfolgs­regis­seur Martin Scor­sese. Inter­essant sind diese Produk­tionen, weil sie dort wirk­lich exklusiv zu sehen sind.

Wer hingegen beson­ders viel Wert auf aktu­elle Holly­wood-Produk­tionen legt, ist auch in diesem Falle wieder bei Sky gut beraten. Man sollte sich aller­dings darüber bewusst sein, dass hier grund­sätz­lich zwei Pakete gebucht werden müssen, sofern man Filme und Serien schauen möchte. Amazon bietet sich eigent­lich für Fans von aktu­ellen Filmen kaum an, es sei denn man möchte ganz aktu­elle Block­buster im Einzel­abruf buchen.

Fazit

Das attrak­tivste Preis-Leis­tungs­verhältnis mit Blick auf aktu­elle Filme und Serien findet sich nach wie vor beim Bran­chen­primus Netflix. Als Alter­native würden wir Sky Ticket empfehlen. Prime Video ist zwar preis­lich inter­essanter, jedoch gibt es dort viele aktu­elle Filme und Serien nur im Einzel­abruf und die Auswahl an hoch­karä­tigen Eigen­produk­tionen ist im Vergleich zu den Wett­bewer­bern eher bescheiden.

Produkte wie Joyn oder Film­tastic setzen zwar einen sehr inter­essanten Preis­punkt, können aber bei den gebo­tenen Inhalten eher weniger über­zeugen. Abge­sehen von Amazon bieten alle SVoD-Services immer mal wieder güns­tige Schnup­peran­gebote oder sogar kosten­lose Test­monate an. Bei einem Neuein­stieg in die Strea­ming-Welt geht man also kein Risiko ein und kann jeder­zeit wieder kündigen bzw. ebenso zu einem anderen Anbieter wech­seln.

