Radioplayer: Amazon sollte keine Radioverzeichnisse nutzen

Caroline Grazé ist Geschäftsführerin von Radioplayer Deutschland

Foto: Radioplayer Deutschland GmbH Der Radio­player Deutsch­land ist hier­zulande eine der meist­genutzten Radio-Apps. Wie behauptet sich das Angebot im Wett­bewerb mit den US-Musik­strea­mern und warum ist es speziell eine Alter­native zu Aggre­gatoren wie TuneIn oder Radio.de? Unter anderem darüber spre­chen wir mit Caro­line Grazé, Geschäfts­füh­rerin von Radio­player Deutsch­land.

teltarif.de: Frau Grazé, der Audio­markt wird immer viel­fäl­tiger. Während auch in Deutsch­land die lineare Sender­viel­falt durch DAB+ zunimmt, tut sich ebenso im Netz viel. Zu nennen wären hier einer­seits Strea­ming-Dienste wie Spotify und Deezer, unzäh­lige Webra­dios und neuer­dings Podcast-Apps, wie beispiels­weise "AUDIO NOW" von Bertels­mann oder "FYEO" von ProSiebenSat.1. In welchem Bereich sehen Sie in den kommenden Jahren einen Trend?

Foto: Radioplayer Deutschland GmbH Caro­line Grazé: Mit der stei­genden Anzahl der Ange­bote und deren Viel­falt schreiten meiner Meinung nach unwei­ger­lich auch die Perso­nali­sie­rungs­mög­lich­keiten voran, um den indi­vidu­ellen Enter­tain­ment- und Infor­mati­ons­bedarf optimal abzu­decken. Die Nutzer werden bald müde sein zwischen den verschie­denen Platt­formen und Apps aktiv hin- und herzu­wech­seln. Findet sich hierzu keine einfache, tech­nisch getrie­bene Lösung, um die Inhalte zusam­men­zuführen, werden sich manche Hypes auch wieder etwas beru­higen. Schon zugunsten der Bequem­lich­keit sehe ich den Trend daher eher dahin­gehend Platt­form- oder viel­mehr Betriebs­sys­tem­über­grei­fende Lösungen zu schaffen und weiter­zuent­wickeln. Die Down­load-Ange­bote der Musik­labels Anfang der 2000er haben gezeigt, dass es dem Nutzer letzt­lich egal ist, woher sein Inhalt kommt. Deswegen wurden iTunes oder in Deutsch­land auch Musi­cload damals schnell erfolg­reich, Content-Inseln werden wieder verschwinden oder ihre Grenzen für den Hörer verwi­schen. Das ist nur eine Frage der Umset­zung.

teltarif.de: Mit dem Radio­player Deutsch­land verfügen die deut­schen Radio­sender nun über eine eigene Aggre­gator-Platt­form. Warum war dies über­haupt nötig, schließ­lich gibt es ja bereits mit Radio.net oder TuneIn attrak­tive Ange­bote, die für alle Sender offen sind.

Caro­line Grazé: Mit dem Radio­player in Deutsch­land seit 2015 aktiv, stellen wir die Auffind­bar­keit von Radio­sen­dern über alle Platt­formen hinweg her und lang­fristig sicher. Das kann ein externer Partner mit eigenem Geschäfts­modell nicht leisten und man würde sich davon auch nicht abhängig machen wollen. Wenn ein Laut­spre­cher-Anbieter plötz­lich von einem Verzeichnis auf ein anderes wech­selt, stehen auf einmal tausende Hörer ohne ihre Sender da. Das sehen wir nur allzu oft. Der Radio­player agiert daher in allen Ländern als ein tech­nischer Dienst­leister der Broad­caster und in Deutsch­land sind wir daher zum Beispiel auch von der GEMA befreit. Wir schalten weder zusätz­liche Werbung noch handeln wir etwa mit den Daten der Hörer. Vor allem aber agieren wir rechts­sicher und das schätzen auch unsere vielen Partner in der Zusam­men­arbeit mit uns.

teltarif.de: Musik ist immer noch einer der zentralen Gründe, warum Radio einge­schaltet wird. Doch dort sind ja gerade die US-Streamer stark. Vor allem Apple Music, Spotify und Amazon Music Unli­mited sind starke Player, zumal Amazon sich sogar zusätz­lich noch im Bereich Live-Sport­über­tra­gungen profi­liert.

Caro­line Grazé: Radio ist eine gene­rati­ons­über­grei­fende und tech­nisch sehr einfache Möglich­keit Musik zu konsu­mieren, es bedarf weder eines Abon­nements noch einer Kredit­karte, um es zu nutzen. Vor allem aber ist es ein mensch­liches Medium, das über mehrere Song­titel hinweg auch Nach­richten und redak­tio­nelle Inhalte liefert und mich als Hörer teils sehr persön­lich mit lokalen Infor­mationen aus meiner Region versorgen kann. Wie rele­vant dies ist, hat der Beginn der Corona-Krise deut­lich gemacht. Selten wurde soviel Lokal­radio gehört wie in dieser Zeit. Live-Sport­über­tra­gungen sind ein einfa­cher, aber unzu­rei­chender Weg sich dem annä­hern zu wollen. Musik zu streamen ist ein beque­merer Hörge­nuss, als alle halbe Stunde die Platte umdrehen zu müssen, und trotzdem haben die Vinyl-Verkäufe die der CD nach 30 Jahren gerade über­holt. Radio vereint das Bedürfnis nach Musik mit der persön­lich rele­vanten Infor­mation seit über 100 Jahren so gut, wie es Siri & Co. noch lange nicht können. Da haben wir also noch einiges vor uns.

teltarif.de: Das Sender­angebot im Radio­player ist im Vergleich zu Mitbe­wer­bern noch über­schaubar. Planen Sie weitere Programme aufzu­nehmen?

Caro­line Grazé: Der Radio­player deckt in Deutsch­land bereits 98 Prozent aller UKW- und DAB+-Ange­bote ab, hinzu kommen viele Webradio-Ange­bote, sodass aktuell insge­samt über 2000 Sender über uns zu finden sind. Weitere Sender kommen in den anderen Radio­player-Ländern hinzu, und diese werden stetig mehr.

teltarif.de: Macht ein rein natio­nales Radio­angebot aus Ihrer Sicht über­haupt Sinn? Schließ­lich ist das Netz gren­zenlos und andere Aggre­gator-Apps bieten Radio­sender aus aller Welt.

Caro­line Grazé: Das Netz mag gren­zenlos sein, die Lizenz­rechte zur Ausstrah­lung von Musik­titeln sind es aber (noch) nicht. Recht­lich macht es einen Unter­schied, ob ich als Hörer aktiv auf die Webseite eines beispiels­weise fran­zösi­schen Radio­sen­ders gehe, oder ob dieser fran­zösi­sche Sender aktiv für seine Verbrei­tung in Deutsch­land sorgt, etwa weil er seine App dort verfügbar macht. Aus Nutzer­per­spek­tive nach­voll­ziehbar unver­ständ­lich, trotzdem glaube ich, dass die lokale Infor­mation in "meinem" Radio­sender eben doch meiner vorüber­gehenden Laune nach proven­zali­schem Flaire oder portu­gie­sischem Smooth-Jazz über ist. Der Stau zwischen Lyon und Marseille inter­essiert mich an den meisten Tagen ja dann eher doch nicht.

teltarif.de: Eine wich­tige Frage ist natür­lich auch, wie die Radio­sender selbst das Thema Aggre­gatoren bewerten. Zumin­dest macht es den Eindruck, dass sie Hörer lieber in ihre eigenen Apps "locken". Schließ­lich bieten sich hier indi­vidu­ellere Möglich­keiten im Hinblick auf Hörer­kon­takt und Marke­ting.

Caro­line Grazé: Es gibt genü­gend Hörer, die ihr Herz und ihre Zeit nur einem einzigen Sender widmen. Die sind auf dessen Webseite oder App gold­richtig. Als wech­sel­wil­liger Hörer sieht es da schon anders aus. Daher haben sich die Radio­sender in Deutsch­land nicht umsonst entschieden, einem eigenen Aggre­gator ihr Vertrauen zu schenken und gemeinsam darin zu koope­rieren. Zudem – ich komme zurück zu unserer Rolle als tech­nischer Dienst­leister – jeder Sender in Deutsch­land könnte es selbst und allein gar nicht leisten jedes Endgerät zu bespielen und seine Aufschal­tung darin auch dauer­haft zu pflegen. Das ist dann unser Job.

teltarif.de: Bei den Amazon Echo-Laut­spre­chern ist TuneIn als Stan­dard­dienst für Radio­sender akti­viert. Es wäre sicher­lich für andere Anbieter von Aggre­gatoren wie Radio.de oder auch den Radio­player Deutsch­land inter­essant, wenn man den Stan­dard-Dienst austau­schen könnte. Gibt es dies­bezüg­lich von Ihrer Seite Gespräche mit Amazon?

Caro­line Grazé: In einer perfekten Welt nutzt Alexa gar kein Verzeichnis, sondern greift direkt auf die Skills der Radio­sender zu, die es ja mitt­ler­weile zu Hauf gibt. Erst danach sollte der alter­native Weg über ein alter­natives Verzeichnis gewählt werden. Hierzu stellt Amazon – auch nach langem Drängen der diversen Verbände – nun die Weichen. Natür­lich würden wir es begrüßen, wenn dann ein Verzeichnis gewählt wird, welches für die deut­sche Sprach­anwahl best­mög­lich aufge­stellt ist und die Inhalte platt­form­neu­tral zur Verfü­gung stellt.

teltarif.de: Aktuell hat Amazon nun auch ein Podcast-Angebot aus dem Boden gestampft. Wie stehen Sie dazu?

Caro­line Grazé: Das war ebenso abzu­sehen wie über­fällig. Inter­essant ist viel­leicht noch, dass dies in Amazon Music geschah und nicht in Audible. Im Hinblick auf die Nutzung via Alexa macht es aber natür­lich viel mehr Sinn und zeichnet den Spotify- oder Apple Music-Weg nach. Stellt man die Musik-Streamer gegen­ein­ander, lässt sich zudem noch eine span­nende Paral­lele zum Radio ziehen: Nur Musik reicht auf Dauer eben doch nicht aus. Ich bin gespannt, wann die Podcaster als Inhalte-Hersteller dann hier mehr Rechte einfor­dern, und wie sich das Angebot der Origi­nals auf den einzelnen Platt­formen entwi­ckelt und von den anderen wirk­lich abheben soll.

teltarif.de: Mit der ARD Audio­thek haben die öffent­lich-recht­lichen Sender eben­falls ein durchaus attrak­tives Hörfunk­angebot geschaffen. Gibt es hier aus Ihrer Perspek­tive Syner­gien mit dem Radio­player der privaten Radio­sender?

Caro­line Grazé: Wir sind von Beginn an als der offi­zielle Aggre­gator der privaten und der öffent­lich-recht­lichen Sender ange­treten. Alle Radio­sender der ARD sind über uns genauso im Audi A8 inte­griert wie die der privaten Sender, die ihre eigenen Apps und Webseiten pflegen. Ich sehe da keinen Unter­schied.

teltarif.de: Es gibt auf Ihrer Platt­form durchaus einige spezi­elle Funk­tionen, wie zum Beispiel den Bosch-Falsch­warn­ser­vice. Wie wird diese Funk­tion bei den Nutzern ange­nommen?

Caro­line Grazé: Sehr gut. Die Kollegen von Bosch haben da ein tolles Tool entwi­ckelt, was wir – gemeinsam mit anderen Part­nern – in unsere Apps inte­grieren durften, und ich freue mich, dass wir mit einigen Warnungen schon dabei helfen konnten Schlim­meres zu verhin­dern. Ich kann nur anraten, dass weitere Navi­gations- oder Musik­anbieter ihn inte­grieren: Er rettet Leben.

teltarif.de: Apropos Auto. Wie entwi­ckelt sich die mobile Nutzung des Radio­players, auch mit Blick auf Android Auto und Apple CarPlay?

Caro­line Grazé: Vornehm­lich wollen wir den Radio­player direkt in die Enter­tain­ment-Systeme der KFZ inte­grieren, idea­ler­weise auch für den hybriden Empfang von UKW/DAB und IP. Die Produk­tions­zyklen sind aber lang und komplex, sodass mittel­fristig in der Tat Anbin­dungen via Android Auto und CarPlay – die wir beide schon seit Jahren unter­stützen – in den Vorder­grund rücken. Mobil gewinnen wir aktuell aber auch über die Weara­bles, die sich immer größerer Beliebt­heit erfreuen, auch seit sie mit eSIM-Funk­tio­nalität erlauben das Smart­phone zuhause zu lassen. Ein Podcast auf der Hunde­runde oder den Fitness-Channel beim Joggen ist etwas, was ich persön­lich genauso gern höre wie unsere Nutzer es immer öfter tun.

teltarif.de: Planen Sie für die kommenden Monate weitere inno­vative Features?

Caro­line Grazé: In diesem Jahr unter­ziehen wir noch einige unserer Smart-TV-Apps einer kleinen Frisch­zel­lenkur, und wir gehen weiter auf die Weara­bles. 2021 wird – parallel zu unseren Bemü­hungen in Sachen Android Auto­motive – dann das Jahr der HiFi-Anlagen und Konsolen. Zudem erhalten die Sender von uns noch flexi­blere Desktop-Player und unsere inter­natio­nale Daten­bank-Struktur wird komplett über­arbeitet. Die eingangs erwähnten Trends sind etwas, mit denen wir uns aktiv beschäf­tigen und die wir für unsere Sender auch best­mög­lich möglich machen wollen.

teltarif.de: Frau Grazé, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Caro­line Grazé

Caro­line Grazé ist Geschäfts­füh­rerin der Radio­player Deutsch­land GmbH mit Sitz in Hamburg und verant­wortet dort die Weiter­ent­wick­lung des Dienstes. Zuvor leitete sie unter anderem acht Jahre den inter­natio­nalen stra­tegi­schen Ansatz zu Online & New Busi­ness bei Radio ENERGY und war im Bereich Content Syndi­cation, Program­mie­rung und Entwick­lung digi­taler Stra­tegien für Edel Records, Voda­fone und Sony Net Services tätig.

