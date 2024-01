Premium-Audio-Inhalte: Welche App überzeugt?

Audible bot in unserem Test die größte Hörbuch-Auswahl

Screenshot: Björn König Zahl­reiche Podcasts sind mit Apps wie PocketCasts bereits kostenlos abrufbar und die Auswahl ist dabei schon gren­zenlos. Doch wer exklu­sive Podcasts-Origi­nals hören möchte oder sich zum Beispiel für aktu­elle Hörbü­cher inter­essiert, kommt in der Regel nicht um ein kosten­pflich­tiges Audio-Abo herum. Zu den großen Anbie­tern auf dem Markt gehören neben der Amazon-Tochter Audible vor allem auch Podimo, BookBeat, Skoobe und Storytel. Abseits dessen haben auch Musik-Apps wie Spotify Podcasts und Hörbü­cher an Bord. Wir haben die verschie­denen Anbieter im Test durch­gehört und verraten, welche Ange­bote sich beson­ders lohnen.

Abo oder Einzel­abruf

Screenshot: Björn König Bei den Kosten für Audio-Premium-Abos zeigen sich vor allem drei unter­schied­liche Preis­kon­figu­rationen. Einer­seits das Audible-Modell, hier erhalten Nutzer für knapp zehn Euro jeweils ein frei auswähl­bares Hörbuch im Monat, welches sich auch herun­ter­laden lässt. Inklu­sive sind alle Audible Original-Podcasts. Jedes weitere Hörbuch kann für eben­falls knapp zehn Euro erworben werden.

Ein großer Vorteil bei Audible: Man behält das Hörbuch auch nach Abo-Kündi­gung. In unserem Test zeigte Audible das mit deut­lichem Abstand umfas­sendste Hörbuch-Reper­toire. Inter­essant ist die App vor allem für Hörer, die sich für Sach­bücher und Biogra­fien inter­essieren. Zudem sind auch viele Titel in engli­scher Origi­nal­sprache enthalten. Die zweite Vari­ante sind Anbieter wie BookBeat mit einer Kombi­nation aus Content-Flat­rate bei gene­rell zeit­lich begrenzten Hörstunden.

Die Hörbuchflatrate von Podimo hat noch Lücken

Screenshot: Björn König Wer auf der Suche nach einer "Flat­rate" für Bücher und Podcasts ist, sollte sich even­tuell die dritte Preis­option von Podimo näher anschauen. Hier gibt es im Wesent­lichen zwei unter­schied­liche Preis­modelle. Für rund fünf Euro sind zehn Hörbuch­stunden inklu­sive, für knapp 14 Euro erhalten Abon­nenten eine Flat­rate mit zeit­lich unbe­grenztem Zugriff auf alle Podcasts und Hörbuch­inhalte.

Deut­liche Unter­schiede im Katalog

Insge­samt zeigten sich bei den beiden inter­essan­testen Apps mit Einzel­abruf und Flat­rate­modell (Audible, Podimo) sehr große Unter­schiede im Kata­log­umfang. Während Audible unsere drei Test­bücher (Bob Iger: Das Vermächtnis meines Lebens, Benjamin Graham: Intel­ligent inves­tieren und Stephen Hawking: Eine kurze Geschichte der Zeit) problemlos fand, musste Podimo zumin­dest beim letzten Titel passen.

Dafür gab es bei Audible wiederum Probleme, eine deutsch­spra­chige Hörbuch­fas­sung bestimmter Titel zu finden. So lag die zuvor genannte Biografie von Bob Iger bei Audible nur in der englisch­spra­chigen Origi­nal­fas­sung vor. Skoobe und Storytel schlossen in unserem kurzen Such­test schlecht ab und fanden keinen oder nur alter­native Titel der entspre­chend genannten Autoren. Einzig BookBeat sollte bei Angebot und Umfang mit Audible mithalten, liefert aber kein Flat­rate-Modell. Hier können wie bereits erwähnt nur Pakete mit enthal­tenen Hörstunden gebucht werden, was das Angebot im Vergleich zu Podimo weniger attraktiv macht. Musik-Apps wie Spotify bieten Hörbü­cher nur als "Beifang" zur Musik­aus­wahl. Hier ist die Auswahl gegen­über klas­sischen Hörbuch-Apps deut­lich einge­schränkt.

Flat­rate­modell für Viel­hörer

Wer jeden Monat viele Bücher hört und möglichst keinen Aufpreis für zusätz­liche Titel oder Hörstunden zahlen möchte, bekommt bei Podimo mitunter eines der inter­essan­testen Ange­bote. Wer jedoch ein ganz bestimmtes Buch sucht, hat bei Audible oder BookBeat aufgrund eines großen Kata­logs die größten Chancen auf Erfolg. Dafür gibt es die Inhalte dort nicht unbe­grenzt zum Pauschal­preis. Zudem sind insbe­son­dere bei Audible viele Titel nur im englisch­spra­chigen Original verfügbar.

Immerhin sind Hörbü­cher eine gute Option, um Inhalte auch unter­wegs oder nebenher zu konsu­mieren. Beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder der Bahn sowie viel­leicht zum Relaxen am Abend. Ein Vorteil ist außerdem, dass viele Apps gleich­zeitig noch ein umfas­sendes Podcast-Angebot mitlie­fern. Somit spart man sich die Instal­lation einer sepa­raten Podcast-App.

