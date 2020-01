Mediathek: Brauchen wir ein "öffentlich-rechtliches Netflix"?

Wenn man in der Privat­wirt­schaft ein kost­spie­liges Projekt starten möchte, hat man grund­sätz­lich verschie­dene Optionen, dieses zu finan­zieren. Man holt sich ganz klas­sisch einen Kredit bei der Bank. Als Akti­enge­sell­schaft kommt auch eine Kapi­talerhö­hung in Frage. Oder man macht es sich ganz einfach und erhöht zum Beispiel die Preise seiner Produkte, um mehr Gewinne zu erwirt­schaften und diese anschlie­ßend reinves­tieren zu können.

Auf die Vari­ante "Preis­erhö­hung" scheint es wohl wie immer hinaus­zulaufen, wenn künftig die ARD Media­thek zu einer Art öffent­lich-recht­lichem Netflix ausge­baut werden soll. Aller­dings gibt es dabei für die "Kunden" einen Haken: Sie müssen das Produkt auch bei einer Preis­stei­gerung zwangs­weise erwerben. Und damit wären wir wieder einmal bei der Debatte um den Rund­funk­beitrag und die Frage, was eigent­lich zum Grund­versor­gungs­auftrag des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks gehört.

Der ehemalige ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm fordert ein eigenes Streaming-Angebot

Es ist schon ausge­spro­chen auffällig, dass Erfolge im Privat­fern­sehen relativ schnell von ARD und ZDF kopiert werden. Vor allem Soaps bzw. Tele­novelas und Krimis laufen bei den öffent­lich-recht­lichen Sendern quasi rauf und runter. Mitt­lerweile haben die Inten­danten der Sende­anstalten aber wohl weniger die private Konkur­renz aus Köln und Unter­föhring im Auge. Man macht sich offenbar große Sorgen über den Erfolg von Netflix und Amazon . Genauer gesagt geht es um die jungen Zuschauer, von denen sich nicht wenige schon längst bei den linearen Sendern abge­meldet haben.

Und darauf muss man nach Ansicht des ehema­ligen ARD-Vorsit­zenden Ulrich Wilhelm natür­lich reagieren. Aus Perspek­tive der Sender ist dies sogar nach­voll­ziehbar, Gebüh­renzahler und Politik werden hingegen eher verhalten reagieren. Klar ist schon jetzt: Sollten die öffent­lich-recht­lichen Anstalten massiv online inves­tieren, können die Landes­regie­rungen das Thema Beitrags­stabi­lität direkt wieder abschreiben. Denn mehr Geld ausgeben ist so ziem­lich genau das Gegen­teil von Einspa­rungen, welche vor allem die KEF von den Anstalten regel­mäßig einfor­dert.

Gemein­same Platt­form mit Privat­sendern

Sinn­voll wäre ein deut­sches "Hulu" als Konkur­renz zu Netflix, Amazon & Co. gewesen. Doch das Thema dürfte erle­digt sein, denn ProSieben und Disco­very haben mit Joyn auf privater Seite bereits ein entspre­chendes Projekt gestartet. Statt wieder einmal Gebüh­rengelder unnötig zu verbrennen, sollte man enger mit den Privat­sendern koope­rieren. Ein guter Ansatz wäre zum Beispiel, die zahl­reichen eigenen Apps einzu­stampfen und alle Media­theken-Inhalte zu Joyn beizu­steuern. Wenn man dann auch noch die RTL-Gruppe an Bord holen könnte, gäbe es einen wirk­lich starken Konkur­renten zu den US-Strea­mern (welcher aber nicht nur am Unwillen der Öffent­lich-Recht­lichen, sondern vermut­lich auch am Bundes­kartellamt schei­tert).

Schon längst hätte man auch wenigs­tens die Media­theken von ARD und ZDF auf einer Platt­form bzw. App verschmelzen können. Die BBC hat in Groß­britan­nien mit ihrem iPlayer vorge­macht, wie eine wirk­lich gute App von öffent­lich-recht­lichen Sendern aussehen kann. Doch statt Koope­ration kocht am Ende wieder jeder sein eigenes Süpp­chen und der Gelack­meierte ist natür­lich wie immer der Zuschauer bzw. Gebüh­renzahler. Dass dieser aller­dings auf alle Ewig­keit hin bereit sein wird, weitere Erhö­hungs­runden beim Rund­funk­beitrag zu akzep­tieren, kann man zumin­dest stark anzwei­feln. Deutsch­land leistet sich mit 8 Milli­arden Euro im Jahr bereits eines der welt­weit teuersten öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­systeme.

Die Stim­mung ist schon jetzt mehr als frostig, doch auch dafür hat man natür­lich eine passende Lösung gefunden: Der WDR enga­giert eine Agentur für Krisen-PR, um die Bürger auf eine weitere Beitrags­erhö­hung einzu­stimmen. Man muss sicher­lich nicht erwähnen, wer auch diese Werbung in eigener Sache wieder bezahlen darf.

Laut einem Entwurf der KEF soll der Rund­funk­beitrag von derzeit 17,50 Euro auf 18,36 Euro ansteigen. Details lesen Sie in einer weiteren News.

