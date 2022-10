waipu.tv ab sofort auf Roku-Playern verfügbar

Fern­sehen mit waipu.tv ist ab sofort auch auf Strea­ming-Playern von Roku möglich. Beide Unter­nehmen kündigen eine stra­tegi­sche Part­ner­schaft an, zum Start gibt es drei Gratis­monate für Neu- und Bestands­kunden.

Bislang war Live TV auf Strea­ming-Playern von Roku nur einge­schränkt möglich, was sich jedoch ab sofort ändert. Beide Unter­nehmen haben eine stra­tegi­sche Part­ner­schaft ange­kün­digt, demnach ist waipu.tv ab sofort auf allen Roku-Geräten verfügbar. Abon­nenten bekommen über ihre Roku-Devices Zugriff auf rund 200 TV-Kanäle sowie 30.000 Inhalte aus dem On-Demand-Angebot "waipu­thek".

Zum Start bieten Roku und waipu.tv ein beson­deres Angebot: Bestands­kunden von Roku sowie Neukunden, die ein Roku-Strea­ming-Gerät zwischen dem 24. Oktober 2022 und 24. Januar 2023 erwerben, erhalten drei Monate lang das waipu.tv Perfect Plus-Paket kostenlos und können sich so ausgiebig von waipu.tv über­zeugen. waipu.tv ist ab sofort via Roku verfügbar

Bild: Roku Das direkt über Roku buch­bare TV-Angebot Perfect Plus von waipu.tv umfasst nicht nur HD-Qualität und Pay-TV-Sender, sondern auch die Komfort­funk­tionen von waipu.tv wie der Abruf von Catch-up Inhalten sowie der Möglich­keit zur Aufzeich­nung, Pause und (Re)start von TV-Sendungen.

Ergän­zung zu Roku TV

"Roku, die Nummer 1 TV-Strea­ming-Platt­form in den USA, Kanada und Mexiko nach gestreamten Stunden, hat in diesem Jahr sein Produkt­angebot in Deutsch­land mit Roku TV ausge­baut. Unsere Marken haben viele Gemein­sam­keiten, da sich beide darauf konzen­trieren, Verbrau­chern ein groß­artiges TV-Erlebnis zu bieten. Durch unsere Zusam­men­arbeit können Roku-Kunden waipu.tv nun direkt auf ihren Roku-Geräten genießen, ihren veral­teten Kabel- oder Satel­liten­anschluss ersetzen und moderne Unter­hal­tung erleben", sagt Markus Härten­stein, Vorstand bei der Exaring AG, Betrei­berin von waipu.tv.

"Wir freuen uns außer­ordent­lich darüber, mit waipu.tv zusam­men­zuar­beiten, um seinen beliebten Dienst auf unsere Platt­form zu bringen. Live-TV ist ein sehr wich­tiger Bestand­teil des TV-Konsums in Deutsch­land, und waipu.tv wird unser Live-TV und Catch-up-Angebot signi­fikant berei­chern", erläu­tert Mirjam Laux, VP Content & Adver­tising bei Roku.

Eigene Fern­seher und Roku Streambar

Erst kürz­lich hatte Roku eine umfas­sende Koope­ration mit den Smart TV-Herstel­lern Metz Blue und TCL ange­kün­digt. Somit lässt sich waipu.tv nun auch auf diesen Geräten ohne zusätz­liche Hard­ware nutzen. Wem das Thema Sound­qua­lität beson­ders wichtig ist, sollte außerdem einen Blick auf die Roku-Streambar werfen. Dabei handelt es sich um eine Soundbar mit inte­grierter Strea­ming-Funk­tion, welche direkt über den HDMI-Anschluss mit vorhan­denen Fern­sehern verbunden wird. Neben den bereits genannten Geräten ist waipu.tv auch auf weiteren Geräten wie Roku Express, Roku Express 4K und dem Roku Strea­ming Stick 4K verfügbar.

