Cliq: Multi-Streaming-Dienst im Test

Filme und Serien, Hörbü­cher, Musik und dann auch noch eine Flat­rate für Games. Für diesen kompletten Enter­tain­ment-Spaß muss man aller­dings bei verschie­denen Strea­ming- und Abodiensten tief in die Tasche greifen. Cliq will dieses Problem lösen und bietet all das in einer güns­tigen Flat­rate für unter sieben Euro an. Das hört sich schon fast zu gut an, weshalb wir Cliq direkt einmal auspro­biert haben.

Film- und Seri­enaus­wahl

Insge­samt ist die Auswahl bei Cliq nicht mit Strea­ming-Platz­hir­schen wie Netflix vergleichbar, was sich auch auf die Aktua­lität bezieht. Viele Filme haben schon einige Jahre auf dem Buckel, darunter "Wild Card" mit Jason Statham oder "Olympus Has Fallen" mit Morgan Freeman und Aaron Eckhart. Über­wie­gend liefen diese Filme auch bereits im Free-TV. Aller­dings liefert Cliq die Filme im Gegen­satz zu vielen Wett­bewer­bern voll­kommen werbe­frei. Cliq will mit einem vielfältigen Streaming-Angebot punkten

Screenshot: Björn König Bei Serien ist die Auswahl ebenso über­schaubar. So findet sich im Katalog unter anderem "Anger Manage­ment" mit Charlie Sheen oder "The Fall - Tod in Belfast" mit Akte X-Star Gillian Anderson. Beson­ders auffällig: Cliq hat sich offenbar ein umfang­rei­ches Paket an ZDF-Produk­tionen gesi­chert, diese bilden einen Groß­teil der Inhalte im Seri­enka­talog.

Musik, Hörbü­cher und Spiele

Recht umfang­reich ist die Auswahl bei Musik und Hörbü­chern. Cliq setzt dabei auf eine Part­ner­schaft mit Stin­gray Music, hier können Nutzer auf zahl­reiche Genre-Streams von Pop über Klassik und Hip-Hop bis hin zu Jazz zugreifen. Die Kanäle sind werbe­frei und kura­tiert, man kann also nicht nach spezi­ellen Künst­lern suchen, wie es zum Beispiel bei Spotify oder Apple Music möglich ist.

Umfang­reich ist auch das Angebot an Hörbü­chern, wobei wir dennoch den Eindruck hatten, dass Cliq mit seinem Angebot nicht an große Platz­hir­sche wie Audible, BookBeat oder Podimo heran­reicht. Dennoch fand sich insge­samt ein großes Reper­toire an Titeln, darunter zahl­reiche Auto­bio­gra­fien, Romane, Sach­bücher und Romane wie Fanta­syli­teratur. Somit dürfte zumin­dest für jeden Leser eine inter­essante Auswahl verfügbar sein. Zusätz­lich inter­essant wird Cliq auch durch Spiele in der Cloud, darunter finden sich bekannte Titel wie "Asphalt 9" und "Star Wars - The Force Unleashed".

Fazit

Unschlagbar ist zwei­fels­ohne der Preis. Strea­ming-Ange­bote für unter sieben Euro ohne Werbung sind ohnehin schon selten, mit dem zusätz­lichen Angebot an Hörbü­chern, Musik und Spielen wird der Katalog noch deut­lich attrak­tiver. Trotzdem fällt unsere Bewer­tung insge­samt eher gemischt aus. Das liegt vor allem an einer fehlenden Aktua­lität der Filme und Serien sowie dem zumin­dest aktuell noch sehr über­schau­baren Katalog.

Wer also den neuesten Star-Wars-Block­buster direkt nach Kino­start schauen möchte, kommt auch weiterhin nicht um große US-Platz­hir­sche wie Disney und Para­mount herum. Wer sich hingegen weniger für Filme und Serien inter­essiert, dafür jedoch mehr für Musik und Hörbü­cher, sollte sich die Strea­ming-Platt­form Cliq auf jeden Fall näher anschauen.

