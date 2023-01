Piraterie: HBO und Amazon besonders betroffen

Acht bis zehn Euro im Monat für ein Strea­ming-Abo? Auch diesen über­schau­baren Betrag will sich offenbar so mancher Seri­enfan lieber sparen. Beson­ders gerne greifen Netz­piraten kosten­frei in der Auslage von Amazon und HBO zu, wie das Portal "TorrentFreak" heraus­gefunden hat. In der Top 10 beliebter Inhalte findet sich aber auch Content von Para­mount, Disney+ und Netflix.

Raub­kopierer lieben HBO

Auch "Halo" ist auf illegalen Webseiten beliebt

Foto: Paramount+ Ärger­lich dürften die Ergeb­nisse vor allem bei Sky bewertet werden. So ist laut "TorrentFreak" die HBO-Serie "House Of The Dragon" bei ille­galen Down­loads beson­ders gefragt. Diese läuft in Deutsch­land auch beim Strea­ming-Dienst "WOW". Von Amazon trifft es vor allem die "Die Ringe der Macht" sowie "The Boys". Bei Para­mount ist der Sci-Fi-Hit "Halo" unter Netz­piraten beliebt. Aus dem Disney-Katalog finden sich über­wie­gend Star Wars-Serien wie "Andor" und von Netflix ist "Stranger Things" dabei.

Da Rech­teinhaber zuneh­mend gegen ille­gale Strea­ming-Portale und Webseiten vorgehen, gewinnen auch Down­loads über Torrent-Portale wieder an Bedeu­tung. Dieser Trend könnte sich in Zukunft sogar weiter verstärken. Ursäch­lich sind stei­gende Preise bei legalen Strea­ming-Diensten und die zuneh­mende Frag­men­tie­rung des Marktes. So finden sich immer mehr Inhalte bei verschie­denen Platt­formen.

Kehrt der Trend sich wieder um?

Auf der anderen Seite lichtet sich der Markt bei legalen Strea­ming-Diensten, so hat das US-Studio Lions­gate bereits seinen Abschied vom deut­schen Markt ange­kün­digt. Auch beim Angebot von "Peacock" wird laut aktu­ellen Berichten kräftig gekürzt. Gut möglich, dass es in den kommenden Monaten und Jahren zu weiteren Zusam­men­schlüssen von Strea­ming-Diensten kommt.

Für Film- und Seri­enfans muss das wiederum keine schlechte Nach­richt sein. Es besteht somit eine gute Chance, dass wieder mehr Inhalte auf einer gerin­geren Zahl von Platt­formen zusam­men­kommen und man schließ­lich bei Netflix & Co. wieder mehr für sein Geld bekommt. Zudem bieten auch immer mehr Dienste ein teils werbe­finan­ziertes Abo zu güns­tigeren Monats­preisen an.

Ille­gale Webseiten bleiben riskant

Gene­rell sind ille­gale Streams und Down­loads keine Alter­native zu legalen Strea­ming-Diensten. Nutzer riskieren nicht nur Klagen durch Rech­teinhaber und eine Straf­ver­fol­gung, entspre­chend zwie­lich­tige Seiten sind nicht selten viren­ver­seucht. Last but not least dürfte aufgrund schlechter Bild- und Tonqua­lität oder häufigen Stream-Abbrü­chen wenig Freude an der Lieb­lings­serie aufkommen.

