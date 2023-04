MGM+: Amazon will es im Streaming nochmal wissen

Eigent­lich liegt Amazon im Strea­ming-Rennen ohnehin schon weit vorn. Alleine mit Prime Video hat sich der Versandriese über Jahre hinweg eine unan­gefoch­tene Spit­zen­posi­tion erar­beitet - und das nicht nur in Deutsch­land. Auch im Heimat­markt USA verwies Amazon seinen ärgsten Mitbe­werber Netflix bereits vom Thron. Erst vor einiger Zeit kam mit Freevee außerdem noch ein inhalt­lich starkes AVoD-Angebot hinzu. Doch offenbar sieht Amazon immer noch Luft nach oben.

MGM soll ins Rennen

Guy Pearce und Damian Lewis in "A Spy Among Friends"

Bild: MGM+ Nach der Über­nahme von MGM durch Amazon kam schnell die Frage auf, wie nun die konkreten Pläne für das Holly­wood­studio aussehen. Klar ist mitt­ler­weile: MGM soll eine führende Strea­ming-Marke werden, und das glei­cher­maßen in Europa. Unter MGM+ schickt man auch in Deutsch­land ein neues Strea­ming-Angebot ins Rennen. Trotz des unum­stritten heraus­for­dernden Wett­bewerbs­umfelds stehen die Chancen dafür nicht schlecht.

Zunächst verfügt MGM über einen beein­dru­ckenden Content-Katalog. Von James Bond bis zu The Hand­maid's Tale steht reich­lich bekannte Ware im Schau­fenster. Und dazu gehören auch viele Holly­wood­klas­siker, die sich auf anderen Strea­ming-Diensten kaum finden. Parallel zu MGM kann Amazon jeder­zeit auf seine eigenen Produk­tionen aus den Amazon Studios zurück­greifen. Wahr­schein­lich ist ohnehin, dass künftig alle Inhalte bei Amazon aus einem Guss kommen.

Lions­gate an Bord

Darüber hinaus hat Amazon offenbar noch ein weiteres Ass im Ärmel. So zog sich erst kürz­lich das Holly­wood-Studio Lions­gate mit seinem Strea­ming-Dienst Lions­gate+ aus Deutsch­land zurück. Dessen Inhalte sollen nun eben­falls zu MGM+ wech­seln. Ein solcher Schritt wertet das Angebot noch­mals zusätz­lich auf. Zusam­men­gefasst kann Amazon dann auf Content der Amazon Studios, MGM und Lions­gate zurück­greifen. Zum Vergleich: Netflix hat auf seiner Platt­form kein einziges Studio im Rücken.

Bleibt aller­dings die Frage, wie MGM+ in Deutsch­land vermarktet wird. Handelt es sich ledig­lich um einen "Prime Video Channel", bleiben die Optionen von Anfang an begrenzt. Denn ohne Zugriff auf die Amazon-Platt­form sind von Anfang an viele poten­zielle Zuschauer bereits außen vor. Es wäre somit mehr als sinn­voll, wenn MGM+ in Deutsch­land als eigen­stän­diger Strea­ming-Dienst unab­hängig von Amazon vermarktet wird.

Wett­bewerbs­recht­lich proble­matisch

Was für Amazon auf den ersten Blick positiv erscheint, ist aus wett­bewerbs­recht­licher Sicht durchaus proble­matisch. Mit drei aktiven Strea­ming-Diensten hätte Amazon einen bedenk­lich hohen Markt­anteil und dürfte auf mitt­lere Sicht Konkur­renten verdrängen. Die Über­nahme von MGM durch Amazon war auch in der US-Politik alles andere als unum­stritten.

Bei Warner Bros. Disco­very entwi­ckelt sich die Situa­tion derzeit ähnlich. Auch dort entsteht durch den Zusam­men­schluss der Strea­ming-Platt­formen von HBO Max und Disco­very+ ein neuer Strea­ming-Gigant, welcher im Wett­bewerb zu einer weiteren Konzen­tra­tion in der Branche führt. Bislang haben die US-Wett­bewerbs­hüter diese Zusam­men­schlüsse durch­gewunken. Ob das bei weiteren Fusionen in der Zukunft so bleiben wird, ist aller­dings frag­lich. Zumin­dest im US-Kongress werden in dieser Hinsicht bereits wieder kriti­sche Stimmen laut.

Amazon: Was wird aus MGM?