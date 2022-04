"Freevee": Kostenloser Streaming-Dienst von Amazon

Lange wurde speku­liert, wann Amazon seinen werbe­finan­zierten Streamer IMDb TV nach Deutsch­land bringt. Nun steht die Antwort fest: In einer Pres­semit­tei­lung kündigte der US-Versand­händler an, den AVoD-Service noch in diesem Jahr auch hier­zulande einzu­führen. Aller­dings gibt es ein Rebran­ding, so heißt IMDb TV ab sofort "Freevee". Das klingt gewöh­nungs­bedürftig, unter dieser Marke tritt der Strea­ming-Dienst aller­dings auch in allen weiteren Märkten auf.

Origi­nals im Mittel­punkt

Detective Harry Bosch (Titus Welliver) und Tochter Maddie (Madison Lintz) sind bald zurück

Foto: Amazon Studios Amazon Freevee wird sein Angebot an Origi­nals 2022 um 70 Prozent ausbauen, u.a. mit dem Spin-off der am längsten laufenden Amazon Original Serie bei Prime Video, Bosch: Legacy, die am 6. Mai Premiere in den USA und Groß­bri­tan­nien feiert. Dazu kommen eine neue Wohn­design-Serie, Holly­wood House­lift with Jeff Lewis, Greg Garcias Comedy "Sprung" sowie die auf den New York Times-Best­seller-Memoiren der Grammy-nomi­nierten und mit Platin ausge­zeich­neten Künst­lerinnen Tegan und Sara Quin basie­rende Serie "High School".

"In den letzten zwei Jahren haben wir ein enormes Wachstum für unseren AVoD-Service verzeichnet, indem wir unseren Zuschauern erst­klas­sige, kosten­lose Inhalte bieten", so Jennifer Salke von Amazon Studios. "Wir freuen uns darauf, diesen Schwung mit einem wach­senden Angebot an origi­nellen und breit gefä­cherten Origi­nals weiter auszu­bauen und Amazon Freevee als führenden AVoD-Service mit Inhalten zu etablieren, nach denen sich das Publikum sehnt."

Viele weitere Formate

Der kosten­lose Strea­ming-Dienst wird sein ohnehin schon umfang­rei­ches Angebot um exklu­sive Original-Filme erwei­tern. Den Anfang macht die roman­tische Komödie Love Acci­den­tally mit Brenda Song und Aaron O'Connell in den Haupt­rollen. Weitere verfüg­bare Formate sind die Sport-Doku UNINTERRUPTED's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trail­bla­zers, die Spio­nage-Serie Alex Rider, die Musik-Doku Luke Bryan: My Dirt Road Diary; und die verrückte True-Crime-Doku Bug Out.

Wett­bewerb nimmt zu

Darüber hinaus zeigt Freevee die Reali­tyshow Judy Justice mit Judy Sheindlin in 120 Episoden. Von dieser gibt es jeden Tag neue Folgen, eine zweite Staffel steht eben­falls an. Zuvor hatte Amazons kosten­loser Strea­ming-Dienst bereits grünes Licht für Primo, die Coming-of-Age-Comedy von Michael Schur und Shea Serrano sowie "On Call", das halb­stün­dige Drama des erfolg­rei­chen TV-Produ­zenten Dick Wolf, gegeben.

"Freevee" verschärft den Wett­bewerb kosten­loser Strea­ming-Dienste noch­mals deut­lich. Auf dem Markt tummeln sich hier­zulande neben Platz­hirsch Pluto TV von ViacomCBS außerdem bereits Rlaxx TV sowie Rakuten TV. Freevee hat aller­dings aufgrund seiner Amazon-Premi­umin­halte und Origi­nals voraus­sicht­lich deut­lich bessere Chancen als die Konkur­renz.

Es ist stark davon auszu­gehen, dass der Amazon-Streamer und Pluto TV sich mittel­fristig den Markt teilen, beide Anbieter können mit Blick auf Inhalte am stärksten über­zeugen. Ein großer Plus­punkt von Pluto TV ist außerdem, dass man dort Para­mount im Rücken hat. Zudem werden vermut­lich alle Dienste mit Blick auf den zuneh­menden Wett­bewerb ihr Angebot weiterhin um attrak­tive Inhalte erwei­tern.

