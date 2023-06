Test: Rakuten TV auf dem Fire TV

Rakuten TV ist mitt­ler­weile auch auf Amazons Fire TV verfügbar und erwei­tert das Angebot an Strea­ming und FAST-Chan­nels. Wie schlägt sich die App im Vergleich zur Konkur­renz?

Rakuten TV auf dem Amazon Fire TV

Foto: Björn König Unter anderem auf Android-Smart­phones lässt sich Rakuten TV bereits seit langer Zeit komfor­tabel verwenden, doch inter­essant ist vor allem eine Nutzung auf Amazons Strea­ming-Player Fire TV. Was die App dort kann und wie sie sich im Vergleich zu anderen Ange­boten schlägt, haben wir uns im Test näher ange­schaut.

Live TV und On Demand

Rakuten TV auf dem Amazon Fire TV

Ähnlich wie die eben­falls werbe­finan­zierte Konkur­renz von Pluto TV bietet Rakuten TV eine Mischung aus Live-Fern­sehen und On Demand. Bei den Fern­seh­sen­dern können Zuschauer auf dem Fire TV sowohl auf lineare als auch kura­tierte FAST-Chan­nels zugreifen. Ein breites Angebot gibt es vor allem in den Berei­chen Doku­men­tation und Nach­richten, hier sind insbe­son­dere Inhalte von CNN, Bloom­berg sowie Spiegel TV an Bord.

Wie unter Android können sich Zuschauer indi­vidu­elle Favo­riten­listen für ihre Lieb­lings­sender anlegen, auf diese lässt sich dann direkt beim Start einfach zugreifen. Die Struktur der einzelnen FAST-Sender wirkt jedoch auf den ersten Blick unüber­sicht­lich, hier wären indi­vidu­ellere und spei­cher­bare Konfi­gura­tions­mög­lich­keiten über einen Benut­zerac­count hilf­reich.

Eigene Werbe­unter­bre­chungen

Ein wesent­licher Punkt, an dem sich Rakuten TV auf dem Amazon Player von anderen Strea­ming-Apps unter­scheidet, sind die eigenen Werbe­unter­bre­chungen. In unserem Test fiel uns beispiels­weise auf, dass in der Pause einer Sendung auf dem Wirt­schafts­sender Bloom­berg nicht das engli­sche Programm des Senders, sondern eigene deutsch­spra­chige Werbung ausge­strahlt wurde.

Dementspre­chend bekommen Zuschauer nicht rund um die Uhr das Original-Programm von Bloom­berg gelie­fert, was man durchaus als Kritik­punkt anmerken könnte. Wer das nicht möchte, muss aller­dings auf alter­native Strea­ming-Platt­formen wie zum Beispiel 1&1 TV zurück­greifen. Da sich diese nicht durch Werbung finan­zieren, ist hier das unver­änderte Origi­nal­pro­gramm 1:1 verfügbar.

Content mit App iden­tisch

Die abruf­baren Inhalte unter­scheiden sich im Prinzip nicht vom Content anderer Platt­formen wie Android. Rakuten TV ist aller­dings grund­sätz­lich nicht die beste Adresse, wenn man auf der Suche nach aktu­ellen Holly­wood-Block­bus­tern ist. So fanden sich auch in der Fire-TV-App vornehm­lich ältere Produk­tionen und B-Movies. Im Gegen­satz zur Amazon-App liegt der Fokus auch eindeutig auf kosten­losen Inhalten und nicht dem Einzel­abruf.

Insge­samt ist die Fire-TV-App von Rakuten TV etwas über­sicht­licher als das Pendant der Para­mount-Tochter Pluto TV. Dort gibt es aller­dings nach unserer Einschät­zung mehr attrak­tive Inhalte von Para­mount, darunter die Star Trek-Serien "Picard" und "Disco­very". Beson­ders inter­essant ist das Angebot außerdem für Fans von Sitcoms und Komö­dien.

