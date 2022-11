StoryShots: Was taugt die kostenlose Blinkist-Alternative?

Oft fehlt die Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Hier bieten sich Apps wie Blin­kist für Audio-Zusam­men­fas­sungen an. Mit StoryShots gibt es eine kosten­lose Alter­native. Wie die sich in der Praxis schlägt, haben wir uns ange­schaut.

Viele Buch­titel gibt es mitt­ler­weile auch als Hörbuch. Wer wenig Zeit hat, bekommt via Blin­kist alter­nativ hoch­inter­essante Sach­buch­zusam­men­fas­sungen zum monat­lichen Abo-Fest­preis. Zu Blin­kist gibt es aber sogar voll­kommen kosten­freie Alter­nativen. Eine davon heißt StoryShots. Doch wo liegen die Unter­schiede zu Blin­kist, und ist die Qualität der Inhalte vergleichbar?

StoryShots ist eine Alternative zu Blinkist

Screenshot: Björn König Blin­kist ist prin­zipiell kosten­pflichtig, wobei täglich ein Blink (so werden die Buch­zusam­men­fas­sungen genannt) kostenlos hörbar ist. Dieses Buch kann man sich jedoch nicht aus dem gesamten Angebot aussu­chen, es wird jeden Tag redak­tio­nell ausge­wählt. Anders bei StoryShots: Hier ist das komplette Angebot kosten­frei zugäng­lich, sofern man sich die In App-Werbung anschaut. Es gibt aber auch die Möglich­keit eines "Life­time Access" ab 29,99 US-Dollar (entspre­chend Umrech­nung in Euro).

Die Buch­zusam­men­fas­sungen auf StoryShots gibt es prin­zipiell nur in engli­scher Sprache, das ist somit auch der wich­tigste Unter­schied zu Blin­kist. Darüber hinaus sammelt StoryShots Buch­zusam­men­fas­sungen aus verschie­denen Quellen. Das hat dementspre­chend Konse­quenzen für die Qualität, welche im Gegen­satz zu Blin­kist nicht einheit­lich gut ist. Zum Beispiel kann sich die Sprach­qua­lität oder inhalt­liche Qualität der Zusam­men­fas­sungen stark unter­scheiden.

Sach­bücher im Fokus

Beide Apps eignen sich nicht, wenn man Zusam­men­fas­sungen von Belle­tristik hören möchte. In der Audio-Biblio­thek finden sich haupt­säch­lich Sach­buch­titel, in großem Umfang Ratgeber zu Finanzen, Life­style, Beruf etc. Diverse promi­nente Buch­titel sind aller­dings nicht im Reper­toire. Zum Beispiel suchten wir zu Test­zwe­cken eine Zusam­men­fas­sung der Auto­bio­grafie "The Ride Of A Life­time" von Disney-CEO Bob Iger.

Der Titel fand sich jedoch weder bei Blin­kist noch bei StoryShots. In diesem Fall bleibt also nur das voll­stän­dige Hörbuch bei Anbie­tern wie Audible von Amazon. Dort sind diese jedoch nicht als unbe­grenzte Flat­rate enthalten, sondern müssen gege­benen­falls einzeln erworben werden. Wer also häufiger Audio­books hört - und dabei nicht nur Zusam­men­fas­sungen - zahlt in jedem Falle deut­lich mehr.

StoryShots über­zeugt eher nicht

StoryShots eignet sich wirk­lich nur, um einen ersten Eindruck vom gewählten Buch zu bekommen. Es ist defi­nitiv kein Ersatz für das voll­stän­dige Hörbuch oder das "greif­bare" Exem­plar im Buch­handel. Da es sich nur um englisch­spra­chige Titel handelt, ist ein direkter Vergleich mit Blin­kist ohnehin schwierig.

Obwohl die In-App-Werbung äußerst aufdring­lich wirkt, würden wir vom Kauf des "Life­time Access" abraten. Die App bietet schlicht keinen wirk­lichen Vorteil und wirkt auf uns eher als Zeit­ver­treib, um viel­leicht beim Joggen nebenbei in eine Buch­zusam­men­fas­sung rein­zuhören. Blin­kist liegt in dieser Hinsicht somit klar vorn, zumal es hier auch immer wieder vergüns­tigte Rabatt­ange­bote gibt.

