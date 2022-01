Vodafone kooperiert mit störungsauskunft.de

Wenn der Strom ausfällt, ist das ärger­lich. Über Hinter­gründe und Ursa­chen einer solchen Versor­gungs­unter­bre­chung infor­miert das Portal störungsauskunft.de auf einer deutsch­land­weiten Karte. Über 75 Prozent der Fläche Deutsch­lands umfasst das Netz­gebiet der 95 teil­neh­menden Netz­betreiber. Seit 2018 betreibt der Ener­gie­ver­sorger West­energie das Portal. Jetzt betei­ligt sich der Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter Voda­fone daran.

Selbst bei den besten Ener­gie­netzen bleiben verein­zelte Störungen nicht aus, sei es wegen Wetter, Wartung oder Baumaß­nahmen oder schlicht tech­nischen Defekten.

Störungs­aus­kunft für Strom­aus­fälle

Die Webseite störungsauskunft.de wird vom Energieversorger Westenergie betrieben.

Foto: Vodafone Auf der Karte von www.störungsauskunft.de (URL mit "ö") sollen Verbrau­cher leicht erkennen können, ob ein Strom­aus­fall dem zustän­digen Netz­betreiber bereits bekannt ist.

Durch die digi­tali­sierten Netz­leit­sys­teme der betei­ligten regio­nalen oder über­regio­nalen Ener­gie­ver­sorger sollen auftre­tende Störungen umge­hend auf der Platt­form ange­zeigt werden. Besu­cher des Portals können zudem eigene Hinweise zu Strom­aus­fällen hinter­legen und Meldungen in die Karte eintragen. Algo­rithmen im Hinter­grund vali­dieren (prüfen, ob da stimmen kann) und aktua­lisieren den Status, wenn die Wieder­ver­sor­gung herge­stellt ist. Zwischen 5.000 bis 10.000 Besu­cher sollen das Portal täglich besu­chen, berichten Voda­fone und West­energie.

Daniel Felbier, Verant­wort­licher für Störungsauskunft.de bei West­energie Netz­ser­vice: „Störungsauskunft.de hat sich zu einer festen Größe im deut­schen Strom­netz­geschäft entwi­ckelt. Dank der aufmerk­samen Besu­che­rinnen und Besu­cher entsteht hier aus den Infor­mationen von Vielen eine Infor­mation für Viele. Mit Voda­fone haben wir nun erst­mals einen starken Partner aus dem Tele­kom­muni­kati­ons­umfeld in das Portal einge­bunden. Künftig möchten wir noch weitere Störungen auf der Platt­form inte­grieren, etwa zu Stra­ßen­beleuch­tung, Wasser, Fern­wärme und Internet“

Mobil­funk­betreiber bemerkt Strom­aus­fälle am ehesten

Karte von störungsauskunft.de mit Meldungen von Netzbetreibern und Endkunden. Ein Vorbild für Mobilfunk und Festnetz?

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Voda­fone profi­tiere von der Verbin­dung, betont man in Düssel­dorf. Denn wenn die Kommu­nika­tions­infra­struktur beein­träch­tigt ist, müssen häufig Netz­tech­niker vor Ort nach der Störungs­ursache suchen. „In vielen Fällen liegt der Grund für den Defekt jedoch nicht in den eigenen Anlagen. Ein lokaler Strom­aus­fall kann beispiels­weise die Ener­gie­ver­sor­gung von Verstär­ker­punkten im Fest­netz einschränken und Dienste beein­träch­tigen“, sagt Michael Tanz, Bereichs­leiter Network Opera­tions bei Voda­fone. Im Rahmen der Koope­ration tauschen die beiden Unter­nehmen nun Daten zu Strom­aus­fällen aus. Bestä­tige West­energie einen Strom­aus­fall, müsse Voda­fone keinen Netz­tech­niker mehr mit der Fehler­suche beauf­tragen. Im Gegenzug über­mit­tele Voda­fone Infor­mationen an West­energie, wenn die eigene Technik wieder Strom hat, was bedeutet, dass der Strom­aus­fall behoben sein müsste. Die zuvor veröf­fent­lichte Störungs­mel­dung kann dann vom Portal entfernt werden.

Voda­fone hat eigenes Störungs­portal für Fest­netz und Mobil­funk

Wie schon berichtet hatte Voda­fone zum Jahres­wechsel auf einer eigenen Webseite eine karten­basierte Störungs­über­sicht inte­griert. Sie soll für den Abruf auf mobilen Geräten Kunden über die Dauer und Ursache von Beein­träch­tigungen im Mobil­funk- und Fest­netz infor­mieren.

Voda­fone Störungs­portal kennt nicht alle Störungen

Ein aktu­eller Fall aus der Ucker­mark zeigt, dass diese Voda­fone-Karte auch nicht alle Störungen und Bauar­beiten im Voda­fone-Netz mitbe­kommt. So fiel am Donnerstag, den 13. Januar 2022, das Voda­fone-Mobil­funk­netz im Bereich von 16307 Tantow im Bundes­land Bran­den­burg aus. Betroffen waren die Orte Tantow, Gartz (Oder), Casekow, Nadrensee und Penkun, einschließ­lich der viel befah­renen Auto­bahn A11 (Berliner Ring - Stettin) nicht mehr mit Mobil­funk von Voda­fone versorgt.

Eine Nach­frage von teltarif.de bei der Voda­fone-Pres­sestelle schaffte schnell Klar­heit: Voda­fone führte vom 13. Januar ab 17.30 Uhr bis 14. Januar gegen 17.30 Uhr an seiner örtli­chen Mobil­funk­sta­tion in Tantow routi­nemä­ßigen Wartungs­arbeiten durch. "Dabei ließen sich vorüber­gehende Einschrän­kungen, wie sie die Betrof­fenen zutref­fend schil­derten, nicht ganz vermeiden. Während der Arbeiten muss die Station abge­schaltet werden." Der Mobil­funk­ver­kehr werde weit­gehend über umlie­gende Stationen umge­leitet, bat man im Haupt­quar­tier um Verständnis. Gerade diese Infor­mation auf der Webseite von Voda­fone hätte viele Nach­fragen und Enttäu­schungen vermeiden können. Voda­fone betont, dass das Service-Angebot sich noch in einer Beta-Phase finde und künftig noch erwei­tert werden solle.

Warum nicht Störungs­mel­dungen per SMS-CB?

Betrof­fenen Kunden und teltarif.de-Leser hätten sich hier eine vorhe­rige Infor­mation beispiels­weise über SMS-CB (Cell Broad­cast) gewünscht. Dafür ist SMS-CB ideal, da diese Info nur die Kunden erreicht, deren aktu­eller Sender kurz­zeitig vom Netz gehen muss.

Inter­essant wäre sicher auch, zu erfahren, wann bislang völlig unver­sorgte weiße Flecken mit Mobil­funk­emp­fang durch Voda­fone ausge­rüstet werden sollen.